«ЭкоНива» приобрела башкирский племзавод

«ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший производитель сырого молока в России, купила башкирский «Племенной завод им. М. Горького». Как говорится в материалах торгов, проведенных «ВЭБ Капиталом» 3 октября, 100% акций предприятия за 38 млн руб. приобрело ООО «Новая Нива».



По данным kartoteka.ru, ООО «Новая Нива» создано в 2017 году, его совладелец — Елена Скребнева. Как говорится на сайте «ЭкоНивы», Елена Скребнева возглавляет юридическое управление группы. Также «Новая Нива» ранее являлась владельцем ООО «Мегаферма Березовка» и ООО «Бобров-Нива», ныне структур группы «ЭкоНива».



Как следует из аукционной документации, вторым участником торгов стало ООО «Эконива-АПК-холдинг», головная структура «ЭкоНивы». Однако свои предложения по цене оно не высказывало, в результате чего племзавод был продан «Новой Ниве» по начальной цене. В «ЭкоНиве» приобретение племзавода не прокомментировали. В то же время представитель группы сообщил «Коммерсанту», что все животноводческие комплексы компании имеют племенной статус.



Ранее 100% акций племзавода принадлежало Росимуществу. Актив был включен в план приватизации еще в 2007 году и с 2011 года неоднократно выставлялся на продажу, однако претендентов на него не находилось. Первоначально предприятие оценивалось в 63 млн руб., таким образом за семь лет предприятие подешевело в полтора раза.



Племзавод специализируется на разведении и реализации племенных животных, выращивании зерновых и кормовых агрокультур. Поголовье КРС предприятия — около 400 животных. На торги выставлялись семь земельных участков в Белебеевском районе Башкирии общей площадью 1,7 га, находящиеся в собственности завода, а также 7,1 тыс. га, используемые на правах аренды. Кроме того, в аукционной документации перечислено 28 зданий и строений (коровники, телятники, конюшня, зерносклады) общей площадью 18,4 тыс. кв. м. Уставный капитал АО — 23 млн руб. Выручка в 2017 году составила 31 млн руб., чистая прибыль — 202 тыс. руб.



Ранее «ЭкоНива» заявляла о планах возведения на территории Башкирии трех животноводческих комплексов. Как сообщало в мае правительство республики, группа рассматривает вопрос о создании в юго-западных районах региона животноводческого кластера молочного направления на 11,6 тыс. голов дойного стада, в том числе на 2,8 тыс. животных — в Белебеевском районе. Суммарная мощность трех комплексов составит 58,4 тыс. т молока в год, инвестиции оценивались в 7,6 млрд руб., в том числе 2 млрд руб. — в комплекс в Белебеевском районе. Как отмечал Дюрр, Башкирия имеет «хороший рынок» для производства молока, которым «можно обеспечивать все Поволжье». В республике работает Белебеевский молочный комбинат, имеющий сыродельную линию мощностью 550 т молока в сутки. В конце прошлого года предприятие перешло под контроль французской Savencia Fromage & Dairy. «ЭкоНива» намерена поставлять сырое молоко на Белебеевский комбинат, а в будущем не исключает и организацию собственной переработки.



«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях. Компания занимает 11-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади в 2017-м — 240 тыс. га, а общий земельный банк достигает 460 тыс. га. «ЭкоНива» является крупнейшим производителем сырого молока в России. Согласно рейтингу аналитического агентства Milknews и консалтингового агентства Streda Consulting, в прошлом году холдинг произвел 300 тыс. т сырого молока, его ближайший конкурент — «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева - 171 тыс. т. В первом полугодии 2018-го «ЭкоНива» увеличила валовой надой на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 225 тыс. т, и к концу июня производила почти 1,4 тыс. т молока в день, следует из отчетности компании.

