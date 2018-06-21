«ЭкоНива» к 2024 году увеличит производство в 3,5 раза

«ЭкоНива», крупнейший российский производитель сырого молока, намерена в ближайшие пять-шесть лет увеличить выпуск в 3,5 раза. Об этом сообщил президент холдинга Штефан Дюрр, выступая в Совете Федерации. По его словам, компания планирует нарастить производство с нынешних 1,4 тыс. т до 5 тыс. т в сутки. «Хотим до 2023−2024 года — если поддержка будет такая же, как сейчас, — производить 5 тыс. т в сутки, и все это перерабатывать», — объявил он.



По словам Дюрра, компания за последние годы «настроила очень много животноводческих комплексов» и на сегодняшний день ее совокупное поголовье составляет почти 100 тыс. голов КРС, в том числе дойное стадо — 52 тыс. коров. «Мы на данный момент строим еще четыре комплекса, которые введем в ближайшие месяцы в эксплуатацию. Общее количество — на 15 тыс. голов», — рассказал Дюрр. Два из них — в Воронежской области на 2,8 тыс. коров каждый, один — в Калужской области на 2,8 тыс. голов и один — на 6 тыс. животных — в Новосибирской области. В совокупности эти четыре комплекса позволят увеличить производство «ЭкоНивы» на 410 т молока в сутки. Также «ЭкоНива» начала возводить еще 10 животноводческих комплексов, рассчитанные на 33 тыс. голов КРС, их ввод запланирован на 2018−2019 годы, уточнил Дюрр.



Кроме того, компания намерена активно развивать переработку. «Переработка — это логичный шаг, когда идет такой большой объем производства молока», — пояснил Дюрр. По данным, представленным сенаторам, совокупные перерабатывающие мощности «ЭкоНивы» в четырех регионах составляют 500 т в сутки, более половины этого объема приходится на Аннинский молочный завод в Калужской области (280 т/сутки).



Дюрр видит и экспортный потенциал у российских производителей молока. «За эти годы мы в большинстве направлений достигли [показателей обеспечения] продовольственной безопасности с помощью поддержки, создали экономически эффективные предприятия, в том числе с большим экспортным потенциалом. И те задачи, которые президент поставил по поводу объема экспорта, я думаю, при правильной политике, безусловно, можно достигнуть», — спрогнозировал Дюрр. Он уверен, что успешно конкурировать на мировых рынках в будущем смогут в том числе и производители молока, однако президент «ЭкоНивы» указал на необходимость принятия мер господдержки для перерабатывающих предприятий. «Без современной переработки в будущем сельхозпроизводителям будет сложно быть конкурентоспособными на мировых рынках», — заметил Дюрр. Кроме того, он призвал законодателей принять меры по борьбе с фальсификацией молочной продукции. «Пальмовое масло в пять раз дешевле, чем сливочное масло. Мы можем конкурировать с европейскими, американскими, новозеландскими фермерами, я думаю, что даже и с Белоруссией, но если есть честный продукт. Но никогда мы не сможем конкурировать с пальмовым маслом», — констатировал глава «ЭкоНивы».



«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) занимается сельским хозяйством в России с 2002 года, работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях. Валовой надой компании составляет 1,4 тыс. т в сутки, ранее компания заявляла о намерении увеличить этот показатель к концу года до 2 тыс. т. «Таким образом, мы не только самый крупный производитель молока в России, но так же и в Европе, и входим где-то в десятку крупнейших производителей молока в мире», — отметил Дюрр. Почти половина дойного стада приходится на Воронежскую область, где фермы «ЭкоНивы» производят 670 т молока в сутки, на втором месте — Калужская область (370 т/сутки). В 2017 году валовой надой молока «ЭкоНивы» составил около 300 тыс. т. По данным «Союзмолоко», у второго крупнейшего производителя молока в России — «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева было примерно на 100 тыс. т меньше. Земельный банк компании составляет 370 тыс. га, в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади в 2016-м холдинг занимал 19-е место с показателем в 156 тыс. га.

