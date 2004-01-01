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Исчезающая генетика: зарубежные молочные породы КРС продолжают вытеснять российские
О том, можно ли получить прибыль, работая со скотом отечественной селекции, и стоит ли это делать, корреспондентам журнала «Агротехника и технологии» рассказали эксперты и участники рынкаЕвгения Чернышова, Алексей Трофимов, май 2017
Современные методы геномной селекции и эмбриотрансплантации начинают все шире применяться не только в лабораториях НИИ как элементы научных исследований, но и в племенных хозяйствах на производстве. Эти технологии призваны сократить интервал воспроизводства животных и повысить эффективность отбора. Геномная селекция позволяет, используя десятки тысяч генетических маркеров, равномерно расположенных по всему геному животного, отбирать лучших животных на самых ранних этапах их жизни,
В Московской области система геномной селекции уже работает в пилотном режиме. В ВИЖ им. Л. К. Эрнста совместно с ФГБНУ ВНИИГРЖ на данный момент создана референтная или эталонная группа для более чем 800 быков-производителей черно-пестрой и голштинской пород популяций скота Московской, Ленинградской и Вологодской областей. Также ведется создание исходной популяции животных симментальской породы с целью внедрения геномной оценки племенной ценности для быков в Центральном Черноземье. В планах ученых провести генотипирование высокопродуктивных коров и создать референтную популяцию животных, на основе которой будет проводиться последующая селекционная работа в стадах Центральной России через систему заказных спариваний родительских пар. Цель — предложить ведущим племенным предприятиям страны инструмент научно обоснованной работы по воспроизводству и разведению скота собственной генерации. Это позволит избавить от зависимости в закупках в большом количестве племенного материала за границей (глубокозамороженная сперма, эмбрионы). Основной идеей в данном контексте является создание системы национального воспроизводства элитных генетических ресурсов — быков и коров — через налаживание племенной работы с регионами. Прийти к этому, имея уже хорошо выстроенную систему, планируется в обозримой перспективе через 5−7 лет упорной работы.
У большинства аграриев сложилось убеждение, что отечественная генетика давно перестала быть конкурентоспособной. Действительно, импортный скот превосходит российский по продуктивности и по эффективности использования кормов. Однако массовая увлеченность импортным племенным скотом сегодня в свете нестабильной политической ситуации и санкций может привести к зависимости от импорта и, как следствие, полному развалу российской отрасли молочного животноводства.
«Грайворонская молочная компания» (входит в структуру ГК «Агро-Белогорье», Белгородская область) является племрепродуктором по разведению КРС голштинской породы. Здесь, как и в большинстве других новых племрепродукторов, завоз племенного скота проводится из-за границы. Причина банальна — отсутствие на территории нашей страны необходимого племенного материала.
Импортный скот условно можно разделить на две категории, говорит Дмитрий Абутин, главный технолог «Грайворонской молочной компании», — хороший (более дорогой) и средний (более дешевый). Хороший импортный скот зачастую превосходит по качеству отечественный. Исключение разве что составляют животные ведущих хозяйств Ленинградской, Московской областей, Сибири и некоторых племзаводов из регионов. Эти хозяйства, выращивающие отечественный скот (черно-пестрый голштинизированный, ярославский, швицкий-костромской
Этого количества импортных животных для развития селекции в нашей стране явно недостаточно, полагают эксперты. Но если так, то почему не избрать гораздо более легкий путь? Необходимый племенной материал мог бы быть легко получен за счет работы с породами отечественной селекции, на которые, как ни странно, сегодня мало кто из аграриев и исследователей вообще обращает внимание.
Куда исчезли российские породы?
Современные российские локальные породы крупного рогатого скота изначально формировались в двух направлениях продуктивности: для получения молока и мяса, объясняет Александр Сермягин, руководитель лаборатории популяционной генетики и разведения животных ВИЖ им. Л. К. Эрнста. Основными из них являются: ярославская, холмогорская, красная степная, бестужевская, красная горбатовская, суксунская, калмыцкая, якутская и ряд других, перечисляет эксперт. По его словам, большинство из них созданы методами народной селекции через отбор лучших особей, а также с использованием вводного скрещивания и разведения «в себе» с импортными породами молочного и мясного скота Европы
Далее, в 50-х гг., после Великой Отечественной войны, когда в страну из-за границы периодически стали поступать быки-производители симментальской и голштинской пород, выяснилось, что отечественный скот уступает зарубежному по эффективности производства продукции. Причина заключалась в том, что заготовка кормов в большинстве наших хозяйств не отличалась высоким качеством, отсутствовали хорошие условия содержания животных, к тому же стопорилось развитие современных методов оценки племенного потенциала особей, объясняет Сермягин. В итоге голштинская (голштино-фризская, голландская) и симментальская породы оказались более востребованы как специализированные животные для производства молока или одновременно молока и мяса.
Локальные же породы, несмотря на то, что велось их сохранение, мы начали утрачивать по одной простой причине: в стране создавалась система крупномасштабной селекции, а для нее местные породы были менее пригодными в силу ареала своего разведения, направления продуктивности и размера популяции животных.
По мнению генерального директора компании IFarming (сопровождение реализации инвестиционных проектов в АПК) Артема Елисеева, проблема развития отечественной генетики, как и в целом сельского хозяйства, заключается в отсутствии соответствующего уровня специалистов, способных представить рынку свою генетику таким образом, чтобы на нее сформировался устойчивый спрос. Изначально при реализации инвестиционных проектов ставка делается на зарубежную генетику в силу больше субъективных, чем объективных причин, считает специалист, а это не лучшим образом сказывается на развитии отечественной генетики.
Впрочем, проблема сохранения местных пород стоит не менее остро и в других странах. Дело в том, что при улучшении генетики локальных пород за счет крови более продуктивных импортных теряются ценные показатели, изначально характерные для местных животных (технологические качества молока, долголетие животных, сохранность молодняка). В связи с этим появилось большое количество исследований аспектов, влияющих на продуктивность и качество производимой продукции, что неразрывно связано с показателями жизни и здоровья животных. Однако эти разработки носят научно-исследовательский характер, их проводят небольшое количество учреждений, и о массовом внедрении речь не идет. «Современные животноводческие хозяйства при внедрении каких-либо разработок в области генетики должны оценивать экономическую целесообразность, которой в существующих реалиях нет, — сетует Елисеев. — Те немногие компании, которые объявляют о нововведениях, чаще всего делают это ради пиара. Проводимые ими эксперименты обычно заканчиваются после первого опыта, потраченных средств и ничего общего с производством не имеют. И это неудивительно: развитием отечественной генетики должны заниматься специализированные научно-исследовательские учреждения, нацеленные на рынок».
По словам ученых ВИЖ им. Л. К. Эрнста, работа по созданию отечественных пород (ярославской, холмогорской, бестужевской, красной горбатовской, суксунской, костромской, калмыцкой и якутской) велась путем их улучшения за счет прилития крови голландского, красного датского, бурого швицкого, симментальского, тирольского, шортгорнского скота и др., а также методами чистопородного разведения полученных генотипов. Исследования по сохранению и разнообразию пород в институте проводятся и сегодня. Ученых интересуют в первую очередь ценные гены, которые эти породы могут нести, например, устойчивости к заболеваниям и низким температурам, высокого содержания жира (DGAT1, ген диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1) и белка в молоке (казеиновые и альбуминовые фракции), роста и развития (рецептор гена гормона роста), фертильности животных и др. Второй задачей ставится изучение происхождения российских местных пород скота в мировом аспекте генетического разнообразия.
Однако приходится признать: по валовому производству молока конкурентов голштинам нет во всем мире. На этом фоне наша генетика, к сожалению, проигрывает, признают эксперты: большинство ранее разводимых у нас отечественных пород либо слишком малочисленны, либо имеют невысокую продуктивность, либо поглощены (более 75% кровности) другими зарубежными породами (теми же голштинами, а также швицкой, джерсейской, айрширской и др.). А поскольку основная проблема российского животноводства заключается в отсутствии устойчивой рентабельности, у племенных заводов и репродукторов попросту нет стимулов принимать участие в развитии крупномасштабной селекции и получать собственный племенной материал.
Интересы бизнеса
В массовом сознании сложилось ложное мнение о неэффективности отечественной генетики, замечает Елисеев из IFarming. Оно заключается в убеждении, что на новых современных молочно-товарных фермах и комплексах импортная генетика позволяет получить значительно лучшие результаты, чем отечественная, содержащаяся в худших условиях старых ферм. Однако раскрытие генетического потенциала животных происходит через удовлетворение физиологических потребностей, а с этим и на старых фермах можно справиться, поэтому отечественная генетика не хуже импортной, убежден специалист. Впрочем, так же неправильно ставить задачу вытеснения импортной генетики отечественной: прежде чем предпринимать столь радикальные решения, необходимо убедиться, что она стала экономически конкурентоспособной. «Надо сказать, что необходимость построения современной модели развития отечественной генетики давно назрела, но она должна выражаться не в концепциях, а в реальном бизнес-плане с учетом интересов всех участников рынка. Однако, на сегодняшний день в отраслевом сообществе нет понимания, как это сделать», — сожалеет эксперт.
«Вы уверены, что мы должны отказаться от сборки импортных машин, чтобы возродить отечественное автомобилестроение?» — интересуется генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. По его словам, в мясном животноводстве у нас есть всего две-три отечественные породы, которые не имеют достаточного количества животных, чтобы развить это направление в перспективе ближайших 50 лет. Безусловно, в России есть какое-то количество интересных пород, в большей степени молочных, чем мясных, не отрицает эксперт. Но их развитие должно идти своим чередом и отвечать на два вопроса: зачем эти породы нужны и что они смогут дать выбравшим их хозяйствам. «Ответить на эти вопросы, в общем-то, не сложно, — рассуждает Костюк. — У людей есть кулинарные пристрастия, домохозяйки, покупая говядину, заранее знают, что собираются готовить. А стало быть, я как бизнесмен не буду выращивать породу, которая не дает мне ясной перспективы и возможности обновлять быков производителей, только потому, что хочу возродить отечественную генетику. Я делаю свой выбор с точки зрения конечного продукта, которым хочу торговать, а порода должна в моих территориальных, климатических и прочих условиях максимально это обеспечить».
К сожалению, в России ни в молочном, ни в мясном животноводстве при выборе пород глубокого анализа зависимости конечного продукта от индивидуальных качеств пород не проводится. «Ко мне приходят и говорят: порода, которая больше всего дает молока — это голштины. Поэтому я их и выбрал, — продолжает Костюк. — А стало быть, я не разбираюсь, что помимо голштинов есть еще 15 молочных пород, я не начинаю даже думать об этом. Вот почему сегодня работа инвесторов с выбором породы в целом ряде случаев ведется недостаточно глубоко. И НИИ тут ни при чем: они предоставляют определенную генетику. Но чтобы хозяйства ее брали, необходимо, чтобы у них было понимание, что именно они собираются производить. Только в этом случае они начнут подбирать те породы, которые им это дадут».
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