Представляем вашему вниманию сводные данные экспертов отрасли с комментариями Александра Семяргина, руководителя лаборатории популяционной генетики и разведения животных ВИЖ им. Эрнста



Наибольшее число локальных пород сельскохозяйственных животных, по доле достигающее от 57 до 100% в зависимости от вида, сосредоточено на евразийском континенте.



Большинство пород буйволов и верблюдов бактрианов были выведены в данном регионе мира. Несмотря на то, что исторический центр их доместикации расположен на Ближнем Востоке (около 11000−10000 лет до н. э.), в настоящий момент доля местных пород в общемировом наследии там не столь высока (от 4 до 10%).



В странах Нового Света (США, Канада) и тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия) в связи с недавним историческим освоением территорий значительное распространение получили завезенные породы животных, которые впоследствии являлись основой для улучшения местного скота и создания новых пород. Значительная доля африканских, азиатских и латиноамериканских пород крупного рогатого скота ведет свое происхождение от рода Bos indicus или так называемого зебувидного скота, тогда как европейские принадлежат роду Bos taurus или скоту, имеющему родство с диким туром. Сосредоточение генофонда локально выведенных пород в Евразии является важным элементом сохранения биоразнообразия, а также экономической составляющей отдельных стран или регионов со сложными средовыми условиями.



Статус национальной стратегии сохранения генетических ресурсов





Количество местных пород млекопитающих

Количество исчезнувших пород млекопитающих

В то же время европейский континент является лидером по числу исчезнувших пород крупного рогатого скота — до 65%, значительная часть которых пропала в XX веке. Далее в «рейтинге» исчезнувших следуют породы ослов и буйволов, снижение числа которых является некритичным.



Специализация современных пород по направлениям продуктивности налагает свой отпечаток на процесс совершенствования животных. В этой связи снижение числа местных популяций скота связано в первую очередь с их невысокой конкурентоспособностью и изменениями в социальной жизни населения (урбанизация). Поэтому в России в рамках сохранения локальных популяций крупного рогатого скота осуществляется работа по разведению животных данных пород в так называемых генофондных хозяйствах, численность животных в которых составляла на 01.01.2016 г. около 5 тыс. гол. из 10 пород и типов.



Хозяйства по сохранению малочисленных пород крупного рогатого скота молочного направления продуктивности



