Минсельхоз США: урожай пшеницы в России может стать вторым в истории

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) опубликовала первые прогнозы мирового производства и торговли зерном в сезоне-2019/20. По оценке аналитиков, валовой сбор пшеницы в России в этом году может составить 77 млн т (без учета Крыма) против 71,7 млн т в 2018-м. По данным Росстата, урожай агрокультуры в прошлом году был на уровне 72,1 млн т. Если прогноз оправдается, то объем производства пшеницы в России станет вторым в истории, не исключает FAS USDA. По прогнозу службы, агрокультура будет посеяна на 26,5 млн га, в том числе яровая пшеница займет 11,5 млн га. Минсельхоз России рассчитывает, что яровая пшеница будет посеяна почти на 12,2 млн га, при этом в Крыму — лишь на 6,6 тыс. га.



Ранее аналитический центр «СовЭкон» предполагал, что американское агроведомство озвучит цифру по сбору пшеницы, близкую к 80 млн т. Последняя оценка «СовЭкона» - 83,4 млн т. Американское независимое аналитическое агентство Informa на прошлой неделе повысило прогноз производства пшеницы в России на 5 млн т до 82 млн т. Международный совет по зерну ожидает урожая в 79,5 млн т, ФАО — в 79 мдн т. Минсельхоз России рассчитывает, что сбор составит 77-78 млн т, аналитический центр «Русагротранса» в конце апреля поднял оценку сбора пшеницы на 1,4 млн т до 80,4 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка пока ожидает урожай чуть ниже — 80,1 млн т.



При этом российские отраслевые эксперты не исключают, что валовой сбор зерна в целом побьет рекорд 2017 года, когда было собрано 135,5 млн т. Об этом в частности говорил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Такой сценарий станет возможным, если погодные условия будут достаточно благоприятными. При этом довольно консервативные прогнозы он объяснял желанием экспертов перестраховаться. В прошлом году, по данным Росстата, урожай составил 113,2 млн т.



Однако FAS USDA пока не ожидает в России рекордного урожая зерна, следует из отчета ведомства: производство фуражного зерна прогнозируется на уровне 38,4 млн т против 35 млн т в 2018 году. То есть общий валовой сбор может достигнуть 115,4 млн т. В том числе американские аналитики оценивают потенциал сбора кукурузы на уровне 13 млн т (11,4 млн т в прошлом году, согласно Росстату), ячменя — 18 млн т (17 млн т), овса — 5 млн т (4,7 млн т), ржи — 2 млн т (1,9 млн т).



Производство кукурузы в России существенно зависит от погодных условий, обращает внимание аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk компании Thomson Reuters) Светлана Малыш. Прежде всего, необходима увлажненная почва, поступательное повышение температуры воздуха весной, затем очень важным для агрокультуры является период опыления — как правило, июль-начало августа, рассказывает она. «В этот период важно, чтобы не было супервысоких температур. На юге, где в основном производится кукуруза, такое бывает. Если в период опыления кукурузы температура превышает 30 градусов, то она теряет свою фертильность и потенциал урожайности», — прокомментировала Малыш «Агроинвестору». На мировом рынке кукурузы основные игроки — это страны западного полушария: США, Аргентина, Бразилия и вряд ли ситуация может кардинально измениться, продолжает аналитик. «Тем не менее, достаточно крупные партии кукурузы поставляются на экспорт из Украины, а вот Россия в этом сезоне ее почти не вывозит из-за снижения урожая в 2018 году», — добавляет она.



Несмотря на ожидаемое увеличение производства пшеницы, ее экспорт из России в следующем сезоне уменьшится на 1 млн т до 36 млн т, прогнозирует FAS USDA. Тем не менее, наша страна третий сезон подряд сохранит первое место в мире по поставкам агрокультуры. Страны ЕС продадут на внешних рынках 27 млн т пшеницы, Канада — 24 млн т, США — 23,5 млн т.



А вот поставки фуражного зерна из России могут увеличиться с 8,2 млн т в текущем сезоне до почти 10,1 млн т в 2019/20-м, оценивает FAS USDA. В том числе вывоз кукурузы может вырасти на 1,5 млн т до 4,5 млн т. Американские аналитики ожидают устойчивый спрос на агрокультуру со стороны стран Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии. Также благодаря увеличению производства ячменя его отгрузки за рубеж прибавят 0,5 млн т до 5,3 млн т. Экспорт также поддержит спрос на Ближнем Востоке и в Восточной Азии и логистические преимущества России для поставок в эти регионы, говорится в обзоре.



По данным ФТС на 25 апреля, с начала сезона-2018/19 Россия экспортировала 39 млн т зерна (без торговли с государствами — членами ЕАЭС), что почти на 10% ниже показателя за аналогичный период предыдущего сельхозгода. В целом за 10 месяцев сезона вывоз составил 39,2 млн т, в том числе 32,6 млн т пшеницы, подсчитал аналитический центр «Русагротранса». По его прогнозу, в мае отгрузки зерна могут быть на уровне 1,1 млн т (0,8 млн т пшеницы) — в 3,8 раза меньше, чем в мае 2018-го. На фоне длительных праздников активность российского рынка близка к нулю, отмечал 8 мая «СовЭкон». Эксперты также предупреждали, что сложно рассчитывать на какой-либо рост после майских праздников на фоне нынешней мировой конъюнктуры. «Спрос со стороны покупателей низкий, многие из них готовы ждать новый урожай, цены на который примерно на $25 ниже текущих уровней. Значительная часть мусульманского мира сократила активность из-за Рамадана, начавшегося 5 мая», — говорится в сообщении «СовЭкона». Российский Минсельхоз ожидает, что по итогам этого сезона будет вывезено 42 млн т зерна, оценка FAS USDA - 45,2 млн т.

