Стратегия развития зерновой отрасли потребует 4,4 трлн рублей до 2035 года

Минсельхоз разработал проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса страны на период до 2035 года. В тексте документа, опубликованном на сайте ведомства, определены три сценария развития — оптимистический, базовый и пессимистический, в соответствии с которыми урожай зерновых в ближайшие 17 лет увеличится до 125,4-150 млн т.



По оценке министерства, инвестиции в наращивание производства зерна при реализации базового сценария оцениваются в 3,4 трлн руб в 2019—2035 годах, а в целом реализация стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных вложений на уровне 4,4 трлн руб. «Существующая доходность зернового производства существенно выше, чем в среднем по отрасли, и позволяет привлекать в отрасль частные инвестиции», — отмечается в проекте стратегии. Основная часть расходов — 3,3 трлн руб. — пойдет на закупку тракторов и комбайнов, 81 млрд руб. — на ввод новых посевных площадей (3 млн га при затратах 27 тыс. руб. на гектар), 11 млрд руб. — на известкование пашни.



Оптимистический сценарий, как указывает Минсельхоз, сформирован исходя из указа президента об увеличении агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году. В соответствии с ним производство зерна к 2035 году достигнет 150,3 млн т. Это произойдет за счет увеличения посевных площадей до 50 млн га (в 2018-м — 46,3 млн га), роста урожайности до 35,3 ц/га вследствие повышения объема внесения минеральных удобрений, а также за счет увеличения объемов господдержки. При таком сценарии внутреннее потребление зерна вырастет на 12,2% к уровню 2018-го, до 86,6 млн т, а экспорт — на 15,8% до 63,6 млн т.



При реализации базового сценария рост урожая зерновых составит 23,6% к уровню 2018-го и достигнет 140 млн т при увеличении внутреннего потребления до 86,2 млн т и экспорта — до 55,9 млн т. В пессимистическом сценарии сбор зерна к 2035 году составит 125,4 млн т при внутреннем потреблении 85,6 млн т и экспорте 39,7 млн т (-27,7% к 2018-му). «В пессимистическом сценарии отражен спад экономики, снижение уровня государственной поддержки, увеличения частоты проявления неблагоприятных погодных условий (засуха либо наводнение в ряде регионов)», — поясняется в проекте стратегии.



Рост валовых сборов в первые годы реализации стратегии может быть обеспечен преимущественно за счет увеличения загрузки действующих мощностей по хранению, отмечает Минсельхоз. Так, по его данным, в прошлом году объем мощностей позволял хранить 156,9 млн т зерновых. Конкурентную среду в целом позволяет обеспечить и достигнутый уровень мощностей портовой перевалки зерна — 53,2 млн т на конец 2018 года, уверены чиновники Минсельхоза. В то же время ведомство отмечает, что мощности глубоководных портов в Азово-Черноморском бассейне по итогам 2018 года были загружены на 13% выше номинальной мощности. «В соответствии с ожидаемым приростом объема экспорта до 2035 года необходимо наращивание мощностей железнодорожной сухопутной и портовой перевалки не менее чем на 20%, в первую очередь, глубоководной в Азово-Черноморском бассейне и в портах Балтийского бассейна», — подсчитало министерство.



Кроме того, в проекте запланировано расширение объема портовых элеваторов, пропускной способности припортовых железнодорожных станций, подъездных путей и автомобильных дорог, развитие системы маршрутных отправок. «По результатам реализации предлагаемых в рамках стратегии мер ожидается снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна к 2035 году на 10%», — говорится в тексте стратегии.



На отсутствие долгосрочной зерновой стратегии в стране ранее Минсельхозу указала Генпрокуратура. «Прежним руководством Минсельхоза России не принято должных мер по подготовке долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, определяющей приоритеты и задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности в рассматриваемой сфере», — говорилось в заявлении Генпрокуратуры, опубликованном в начале марта. Тогда же ведомство обратило внимание на отсутствие в стране необходимого нормативно-правового регулирования в области производства и реализации зерновых агрокультур и отсутствие мер по стимулированию аграриев к производству высококачественного зерна 1-3 классов и его глубокой переработке. В начале апреля пресс-служба Минсельхоза сообщила о разработке системы госконтроля за качеством и безопасностью зерна и «выстраиванию системы прослеживаемости зерна, в том числе с целью контроля его качества».

