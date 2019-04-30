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Аналитика
Стратегия развития зерновой отрасли потребует 4,4 трлн рублей до 2035 года
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
30 апреля 2019
Через 17 лет Минсельхоз ожидает урожай зерна до 150 млн тонн
Реализация стратегии должна снизить долю инфраструктурных издержек в стоимости зерна на 10%
Фото: М. Стулов

Минсельхоз разработал проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса страны на период до 2035 года. В тексте документа, опубликованном на сайте ведомства, определены три сценария развития — оптимистический, базовый и пессимистический, в соответствии с которыми урожай зерновых в ближайшие 17 лет увеличится до 125,4-150 млн т.

По оценке министерства, инвестиции в наращивание производства зерна при реализации базового сценария оцениваются в 3,4 трлн руб в 2019—2035 годах, а в целом реализация стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных вложений на уровне 4,4 трлн руб. «Существующая доходность зернового производства существенно выше, чем в среднем по отрасли, и позволяет привлекать в отрасль частные инвестиции», — отмечается в проекте стратегии. Основная часть расходов — 3,3 трлн руб. — пойдет на закупку тракторов и комбайнов, 81 млрд руб. — на ввод новых посевных площадей (3 млн га при затратах 27 тыс. руб. на гектар), 11 млрд руб. — на известкование пашни.

Оптимистический сценарий, как указывает Минсельхоз, сформирован исходя из указа президента об увеличении агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году. В соответствии с ним производство зерна к 2035 году достигнет 150,3 млн т. Это произойдет за счет увеличения посевных площадей до 50 млн га (в 2018-м — 46,3 млн га), роста урожайности до 35,3 ц/га вследствие повышения объема внесения минеральных удобрений, а также за счет увеличения объемов господдержки. При таком сценарии внутреннее потребление зерна вырастет на 12,2% к уровню 2018-го, до 86,6 млн т, а экспорт — на 15,8% до 63,6 млн т.

При реализации базового сценария рост урожая зерновых составит 23,6% к уровню 2018-го и достигнет 140 млн т при увеличении внутреннего потребления до 86,2 млн т и экспорта — до 55,9 млн т. В пессимистическом сценарии сбор зерна к 2035 году составит 125,4 млн т при внутреннем потреблении 85,6 млн т и экспорте 39,7 млн т (-27,7% к 2018-му). «В пессимистическом сценарии отражен спад экономики, снижение уровня государственной поддержки, увеличения частоты проявления неблагоприятных погодных условий (засуха либо наводнение в ряде регионов)», — поясняется в проекте стратегии.

Рост валовых сборов в первые годы реализации стратегии может быть обеспечен преимущественно за счет увеличения загрузки действующих мощностей по хранению, отмечает Минсельхоз. Так, по его данным, в прошлом году объем мощностей позволял хранить 156,9 млн т зерновых. Конкурентную среду в целом позволяет обеспечить и достигнутый уровень мощностей портовой перевалки зерна — 53,2 млн т на конец 2018 года, уверены чиновники Минсельхоза. В то же время ведомство отмечает, что мощности глубоководных портов в Азово-Черноморском бассейне по итогам 2018 года были загружены на 13% выше номинальной мощности. «В соответствии с ожидаемым приростом объема экспорта до 2035 года необходимо наращивание мощностей железнодорожной сухопутной и портовой перевалки не менее чем на 20%, в первую очередь, глубоководной в Азово-Черноморском бассейне и в портах Балтийского бассейна», — подсчитало министерство.

Кроме того, в проекте запланировано расширение объема портовых элеваторов, пропускной способности припортовых железнодорожных станций, подъездных путей и автомобильных дорог, развитие системы маршрутных отправок. «По результатам реализации предлагаемых в рамках стратегии мер ожидается снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна к 2035 году на 10%», — говорится в тексте стратегии.

На отсутствие долгосрочной зерновой стратегии в стране ранее Минсельхозу указала Генпрокуратура. «Прежним руководством Минсельхоза России не принято должных мер по подготовке долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, определяющей приоритеты и задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности в рассматриваемой сфере», — говорилось в заявлении Генпрокуратуры, опубликованном в начале марта. Тогда же ведомство обратило внимание на отсутствие в стране необходимого нормативно-правового регулирования в области производства и реализации зерновых агрокультур и отсутствие мер по стимулированию аграриев к производству высококачественного зерна 1-3 классов и его глубокой переработке. В начале апреля пресс-служба Минсельхоза сообщила о разработке системы госконтроля за качеством и безопасностью зерна и «выстраиванию системы прослеживаемости зерна, в том числе с целью контроля его качества».

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