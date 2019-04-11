Земельная реформа обойдется в 21 млрд рублей

Один из главных этапов планируемой Минэкономразвития земельной реформы, в рамках которой в России вместо семи категорий земель появятся 17 территориальных зон, обойдется в 21 млрд руб. Как сообщает «Коммерсантъ», Минэкономразвития доработало законопроект и направило на согласование в правительство. Согласно расчетам министерства, на переход к территориальному зонированию до 2023 года потребуется около 15 млрд руб., еще 6 млрд руб. может понадобиться на субсидии муниципалитетам.



Проект поправок в Земельный кодекс был разработан Минэкономразвития и выставлен на общественное обсуждение в ноябре 2018-го. Его цель — заменить используемые сейчас категории земель территориальными зонами с разрешенными видами использования. Первоначально предполагалось выделение 18 таких зон — в частности, зоны сельхозназначения, зоны сельхозназначения для собственных нужд граждан, производственные зоны, жилые зоны, зоны транспорта и т. д. В доработанном документе их число сократилось до 17. Как предполагается, поправки должны быть приняты до 2020 года и вступить в силу начиная с 2025-го.



По данным издания, средства на «полевые работы» в рамках реформы могут выделить из госпрограммы развития АПК. В частности, бюджетные средства понадобятся на определение границ зон сельхозназначения (3,86 млрд руб.), особо ценных угодий (3,42 млрд руб.), а также на разработку сельхозрегламентов (4,42 млрд руб.). При этом проект закрепляет право муниципалитетов на федеральную субсидию для первоначального составления сельхозрегламентов — 95% для высокодотационных регионов и 70% для остальных, что обойдется еще в 5,9 млрд руб. — их источник не указан.



Распоряжение о внесении поправок в Земельный кодекс было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в начале ноября прошлого года. «Цель плана — повысить эффективность использования земель на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Нужно выстраивать прозрачные отношения в этой сфере и их правовое регулирование, а также следить за бережным использованием земли», — пояснял тогда глава правительства. Особо Медведев выделял проблемы оборота земель сельхозназначения и их нецелевого использования. «Важно, чтобы решения о ненадлежащем их использовании принимались объективно, по четким критериями для каждого вида сельхозугодий», — отмечал Медведев.



Всего в плане правительства 26 пунктов. В частности, в нем предусмотрено введение института паспортизации земельных участков сельхозназначения. Кроме того, правительство планирует создать информационные ресурсы мониторинга текущего состояния и использования земель, а также усовершенствовать залог земель сельхозназначения для «создания условий для привлечения дополнительных заемных средств» в АПК.



Новость дополняется

