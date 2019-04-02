Время для гильотины

Апрельская конференция «Агроинвестора» Russian Meat&Feed Industry и сопутствовавшее ее подготовке общение с экспертами и бизнесом выявили много важных для отрасли тем. Одна из них — конкурентоспособность животноводства и кормопроизводства. Сейчас мы находимся в особых условиях, которые было бы правильно назвать ограниченно-рыночными. С одной стороны, мы часть глобального рынка. С другой — государство несколько лет не пускает сюда конкурирующую продукцию. Есть контрсанкции. Долгое время производителей защищал и, в принципе, продолжает работать на них валютный курс, сложившийся в том числе после перехода ЦБ от интервенций к инфляционному таргетированию. Есть регуляторика Россельхознадзора — и временные запреты, и институциональные решения. Пример последнего — запрет на ввоз соевого шрота, содержащего несколько линий ГМО.



Критичное для бизнеса накопление регулирующих и контрольно-надзорных функций совпало с насыщением внутреннего рынка мяса, когда маржа стабилизировалась, а потом начала снижаться. Сейчас мы видим, что с конкурентоспособностью нашей продукции есть проблемы — как с внутренней (экономическая доступность животного белка для населения невысока), так и с экспортной: мясные продукты производятся с большими затратами, чем могли бы. Если мы хотим развивать птице- и свиноводство дальше, если не желаем войти в пике перепроизводства и обессмыслить значительную часть вложенных инвестиций, то пора посмотреть на них под другим углом зрения. Сейчас много говорят об издержках, лежащих в сфере производства и менеджмента. Здесь нужно поработать с рационами, там — заняться энергосбережением, тут — постараться увеличить сохранность птицы на пару процентов или получать средние опоросы на полпоросенка больше.



Все это, безусловно, важно. Но пора осознать: не меньшие потери эффективности (а значит, и резервы ее роста) сейчас лежат не в производственной, а в регуляторной плоскости. Снятие с бизнеса излишней административной нагрузки поможет подтянуть его конкурентоспособность, освободит ресурсы для вложений в развитие. Из практики регулирования — от платы за многочисленные государственные сервисы до допуска на рынок сырьевых составляющих — во многом вытекает конъюнктура издержек животноводов. Скажем, цена сои и — через шрот — ее доля в себестоимости комбикорма и мяса — больная для производителей тема. И эта цена складывается под влиянием не только биржевых котировок, но и всем известных решений регулятора.



В частных беседах эксперты говорят нам, что нужно идти на системные меры, способствующие возникновению в стране устойчиво конкурентоспособного производства мяса. Сейчас в ходу точечные индивидуальные решения. Притормозить экспорт зерна. Дать животноводам возможность купить по госцене часть объемов интервенционного фонда, когда зерно дорогое. Все это примеры точечных тактических действий. Примером системной меры, если она состоится, является «регуляторная гильотина», предложенная в начале года премьером Медведевым. Бизнес нужно освободить от избыточного регулирования. Не буду предполагать, какие функции подлежат «гильотинированию». Это должен определить законодатель в тесном взаимодействии с общественными организациями, представляющими бизнес. Есть два варианта. Первый — жесткий, когда вводится принцип «разрешено все, что не запрещено». Но не представляю, как власть пойдет на такое радикальное открытие шлюзов. И мягкий — ревизия всех госфункций и полномочий с усекновением излишних, препятствующих экономическому росту и укреплению конкурентоспособности. У второго варианта есть риск быть обессмысленным многочисленными обсуждениями и согласованиями, как произошло с реформой техрегулирования. Но это лучше, чем не делать вообще ничего.

