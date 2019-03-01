Сейте пшеницу

Меня часто спрашивают, куда сейчас лучше всего инвестировать в нашей агросфере. В ответ излагаю разные варианты в зависимости от того, кто собеседник (журналист, инвестор или предприниматель), какова его цель, какие есть ресурсы и т. д. Но так и подмывает сказать банальное: друзья, самая очевидная и почти беспроигрышная идея — выращивание пшеницы, лучше всего 3 или 4 классов. Это предпринимательски простая и просчитываемая тема. Пшеница — биржевая агрокультура, то есть товар с публичными ценовыми маркерами. Спрос тоже публичен, понятен и в принципе просчитываем плюс устойчив в среднесрочной перспективе. Внутренний спрос будет расти вместе с животноводством, мировой — под влиянием роста населения ЮВА, Центральной Азии и Ближнего Востока. Продолжат наращиваться перевалочные мощности в России, чтобы к 2024 году взять (вернее, попробовать взять) заветную президентскую планку в $45 млрд агроэкспорта. И, если у нас на все про все только пять лет, то до 2/3 его прироста обеспечат не мясо, мороженое, мед, лизины, глютены и прочая глубокая переработка вплоть до мелассы и жома. А та же пшеница и масличка, включая масло, подсолнечник, сою и рапс. Не будем забывать и о том, что исторически Россия всегда была поставщиком на мировые рынки базовых агротоваров — от льноволокна, пеньки, пушнины до той же ржи и пшеницы. Это не хорошо и не плохо; просто, прежде чем становиться цифровыми и инновационными, прежде чем экспортировать добавленную стоимость, нужно начать с того, что у нас всегда хорошо получалось. И это еще один аргумент в пользу инвестиций в выращивание зерновых.



Зерно — единственный в России большой агрорынок с полноценной экспортной альтернативой, участники которого фактически зарабатывают в валюте: либо продают продукцию на экспорт, либо здесь, где цены тоже больше коррелируются с мировыми, нежели зависят от рублевых затрат. Я имею в виду зерно в широком смысле, включая не только пшеницу, но и кукурузу, и рис, и первые переделы зерновых — такие, как мука и отчасти — крупы. Для сравнения, на таких рынках, как рынки свинины и мяса птицы, нет экспортной альтернативы. Производители данной продукции, насытив внутренний спрос, уже не первый год упираются в потолок этого спроса, а на экспорт не проходят по себестоимости. Два этих фактора уничтожили сверхмаржу в обоих сегментах, которая уже никогда не будет двузначной. При этом у птице- и свиноводов тяжелые, многолетние капитальные вложения. Но большие прибыли на мясных рынках закончились, когда многие производители еще не прошли инвестиционную фазу. Похожий сценарий ждет рынок тепличного овощеводства. Ответственности больше, риски — выше, деньги — дороже, маржа — пусть стабильнее, но заведомо ниже, чем в сфере commodities.



А пшеница, плюс ко всему, — бизнес, не требующий тяжелых капвложений. В отличие от производства свинины, глютена или, скажем картофеля фри, для того, чтобы делать пшеницу, не нужно покупать земли и строить здания. Сельхозземли можно арендовать, семена, СЗР и прочие расходники — купить. И технику можно не покупать, если получится, а взять в лизинг или арендовать либо приобрести подержанную. Но даже если вы ее приобретаете, все ваши вложения — движимое имущество. С такой конъюнктурой цен и курсом мировых резервных валют к рублю, как в последние сезоны, и при наличии ликвидного сбыта инвестиции могут окупиться за один-два года. Бизнес получится крайне мобильным. Его можно при необходимости как быстро свернуть, так и развить, обрастая недвижимыми активами: зерносушилками, элеватором, собственной МТС. Той же землей, наконец.



Я не агитирую исключительно за пшеницу, не поймите превратно. Я излагаю одну из простых и, на мой взгляд, очевидных инвестиционных идей для желающих попробовать себя в сельском хозяйстве. Если вы понимаете этот рынок, чувствуете его и не совершите очевидных ошибок в производственном, агротехническом и финансовом менеджменте, то у вас наверняка получится. Ведь как предпринимательская идея пшеница будет работать еще не один год. А если получится, то можно посмотреть и на более сложные рыночные ниши в АПК, о потенциале которых мы пишем в статье «Куда идти агроинвестору».

