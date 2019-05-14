Урожай ржи в 2019 году останется на минимуме

Валовой сбор ржи в России в 2019 году составит 2 млн т, такой предварительный прогноз опубликовала Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Это лишь немногим выше рекордно низкого прошлогоднего урожая агрокультуры, когда было произведено 1,92 млн т, отмечает аналитический центр «СовЭкон».



«Однако прогноз Минсельхоза США может оказаться даже завышенным в связи с потерями озимых в Поволжье, основном районе производства ржи в России», — отмечают аналитики центра. Так, накануне Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщило о гибели озимых на площади 200 тыс. га, что составляет 36% засеянного клина. В Башкирии гибель озимых зафиксирована на 140 тыс. га из-за мягкой зимы и теплого апреля, за которым последовало похолодание до -12°С. По итогам прошлого года Татарстан и Башкирия были крупнейшими производителями ржи в стране, а на Поволжье в целом приходилось 71% всего урожая агрокультуры, следует из материалов Росстата. «Подавляющая часть валового сбора в стране приходится на озимую рожь, которую в случае гибели обычно не пересевают», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В то же время, по его словам, говорить о том, что все посевы ржи в Поволжье погибли, пока преждевременно.



Посевные площади под рожью сокращаются все последние годы: если в 1990-м они составляли 8 млн га, то в 2000-м — 3,5 млн га, в 2010-м — 1,8 млн га, а в 2018-м — лишь 990 тыс. га. По данным Росстата, к 1 апреля в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 364 тыс. т ржи, что на 35% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Также практически все запасы ржи реализованы и в хозяйствах, отмечает «СовЭкон». Переходящие запасы ржи в России на конец текущего сезона Минсельхоз США оценивает в 124 тыс. т против 260 тыс. т на конец 2017/18 сельхозгода и 291 тыс. т в 2016/17-м.



Как следствие цена на рожь продолжает расти. Как следует из материалов Росстата, к концу марта средняя цена производителей ржи поднялась до 8990 руб./т, что почти вдвое выше показателя марта 2018-го (4607 руб./т). В целом по стране есть дефицит продовольственной ржи, признавал в декабре министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. В связи с этим регион планировал кратно нарастить производство ржи в ближайшие годы — с 3,7 тыс. т в 2018-м до 45 тыс. т к 2021-му. «Потенциал для наших переработчиков — 42-45 тыс. т по году. Эти объемы мы завозим из других регионов и из Белоруссии», — пояснял Разин (цитата по ТАСС).



Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», к 10 мая цена на продовольственную рожь в европейской части страны составляла 9815 руб./т (с НДС) — на 57% выше, чем на аналогичную дату годом ранее. «В данный момент цены на рожь уже не растут и, напротив, несколько снизились. Дефицита ржи нам не грозит, так как любая нехватка будет восполнена белорусской рожью, которая, в основном, везется в виде ржаной муки», — добавил Петриченко.



Россия занимает второе место в мире по производству ржи после Евросоюза (6,3 млн т), третье место занимает Беларусь (0,6 млн т). Такие позиции страны сохранят и в следующем сезоне, прогнозирует FAS USDA. В текущем маркетинговом году Россия вышла на первое место среди экспортеров агрокультуры — как ожидается, по итогам сезона отгрузки за рубеж достигнут 300 тыс. т. В следующем сельхозгоду объем сократится до 200 тыс. т.

