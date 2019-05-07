Яровые зерновые посеяны на трети прогнозных площадей

К 6 мая яровой сев в России был проведен на площади 16,6 млн га, в том числе яровые зерновые агрокультуры посеяны на 9,9 млн га или 33,4% к прогнозной площади. Таким образом темпы весеннего сева опережают прошлый год почти в 1,5 раза, следует из оперативных данных Минсельхоза.

Яровой ячмень посеян на 4,3 млн га или 55% к прогнозу (в 2018-м к этой дате — 2,7 млн га), яровая пшеница — 2,1 млн га или 17% к прогнозу (908 тыс. га), кукуруза на зерно — 1,4 млн га или 53% к прогнозу, рис — 89 тыс. га или 46% к прогнозной площади.

Опережающими темпами продолжается сев и других агрокультур. Так, сахарная свекла к 6 мая уже была засеяна на площади более 1 млн га, что составляет 89% от плана. Подсолнечник занял 2,7 млн га (34% плана), соя — 656 тыс. га (21%), яровой рапс — 311 тыс. га (22%). Картофель в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах посажен на 72 тыс. га, что составляет 22% от прогнозируемых на этот год 321 тыс. га.

В Ростовской области к началу мая сев яровых агрокультур преодолел 50% рубеж, сообщает правительство региона. «Несмотря на майские праздники, донские аграрии, пользуясь благоприятными погодными условиями, активизировали весенне-полевые работы», — отмечается в сообщении. Ранние яровые занимают почти 1,1 млн га, в том числе 645 тыс. га — зерновые и зернобобовые. А в Крыму, где посевная кампания стартовала еще в середине февраля, сев зерновых и зернобобовых в целом завершен, а озимые посевы вступили в стадию колошения, сообщил накануне министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. По информации министерства, 91% площади посевов озимых — более 428 тыс. га — находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. «Агроклиматические условия с достаточным количеством осадков поспособствовали благоприятному развитию зерновых всходов», — пояснил Рюмшин.

В то же время озимые в обширном перечне регионов Юга и Поволжья находятся в зоне риска, отмечает Национальный союз агростраховщиков (НСА) со ссылкой на данные космического мониторинга. Так, по словам президента НСА Корнея Биждова, нехватка влаги зафиксирована в восточной части Ставропольского края, северных районах Чечни, центре и на юго-востоке Ростовской области, в южных и заволжских районах Волгоградской и Саратовской областей в отдельных районах Пензенской, Тамбовской, Нижегородской и Ульяновской областей. «На этих территориях есть дефицит накопительной влаги для озимых культур, что может привести к гибели сельхозкультур. Юг Самарской области, Оренбургская область и центральные районы Башкортостана тоже вызывают опасения по аналогичной причине», — сказал Биждов. В эпицентре этой зоны находится республика Мордовия, где объявлена чрезвычайная ситуация из-за выпревания озимых. Кроме Мордовии ЧС в этом году также объявили Забайкальский край (степные пожары), Татарстан, Чувашия и Чечня (неблагоприятные факторы для озимых агрокультур). Как сообщил во вторник Минсельхоз Чувашии, в связи со значительной потерей посевов озимых площадь ярового сева будет увеличена на 16% 358 тыс. га.

По итогам весенней посевной 2019 года, по прогнозу Минсельхоза, будет засеяно 52,3 млн га, из которых 56% придется на яровые зерновые и зернобобовые, 29% — на технические агрокультуры. В ходе осеннего сева озимые заняли 17,7 млн га.