Минсельхоз повысил прогноз экспорта зерна в этом сезоне

Минсельхоз России повысил прогноз экспорта зерна в текущем сезоне до 44 млн т. Об этом в ходе круглого стола «Стратегия экспорта зерновых культур» сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Прогноз по экспорту пшеницы оставлен неизменным — 37 млн т. «Сейчас мы видим, что достигнем цифры в 44 млн т в общем по зерновым и, соответственно, 37 млн т — то, что мы видим по пшенице», — сказала Лут (цитата по ТАСС).



С конца декабря и до сегодняшнего дня Минсельхоз озвучивал прогноз по экспорту в 42 млн т, что, как заявлял глава ведомства Дмитрий Патрушев, должно позволить сохранить необходимые запасы для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Однако, по словам Лут, Минсельхозу удалось наладить оперативную систему сбора данных по остаткам в регионах на первое число каждого месяца. «Исходя из тех остатков, которые мы видим, наш экспорт может достичь 44 млн т», — отметила Лут. В денежном выражении отгрузки зерна в сезоне-2018/19 превысят $9 млрд за счет неплохих цен в течение сезона, добавила замминистра.



В следующем сезоне аграрное ведомство прогнозирует рост экспорта зерна до 45 млн т, из которых 36 млн т придется на пшеницу. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, такая цифра дана «с учетом оценки состояния озимых и планируемых остатков зерновых в субъектах на 1 июля». При этом прогноз урожая Минсельхоз сохраняет на уровне 118 млн т. «Пока темы для изменения прогноза в сторону уменьшения или в сторону увеличения нет», — заявила Лут. В то же время директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов говорил, что производство пшеницы может составить 72-75 млн т против 72,1 млн т в 2018-м. Он напомнил, что ранее ведомство допускало урожай пшеницы в 78 млн т при благоприятных погодных условиях. «Сегодня железной уверенности в том, что можно собрать такое количество пшеницы, нет — урожай будет 72-75 млн т», — уточнил он.



Ранее на этой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая зерна в следующем сезоне до 126,7 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. Исходя из этого объема оценка экспорта в сезоне-2019/20 составляет 48 млн т, из которых 37,8 млн т придется на пшеницу. Однако пока большого объема контрактов на новый урожай не наблюдается, ранее рассказывал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. «На этом фоне, а также с учетом низких переходящих запасов мы не исключаем сокращения экспорта в июле в сравнении с прошлым годом, возможно, и в августе», — говорил Суханов. Экспорт в этом сезоне ИКАР ожидает в объеме 44,7 млн т (из них 36 млн т — пшеница).



Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует экспорт зерна в этом сезоне в объеме 41,2 млн т, в следующем — 46 млн т, сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. «А с учетом зернобобовых и вывоза в страны ЕАЭС экспорт в сезоне-2019/20 может достичь 48 млн т», — указал он. В том числе отгрузки пшеницы в следующем сезоне Павенский оценивает в 37,5 млн т. Прогноз урожая зерна аналитический центр «Русагротранса» сохраняет на уровне 125,5 млн т, в том числе 80,4 млн т пшеницы.



Аналитический центр «СовЭкон» пока сохраняет прогноз по урожаю зерна в 129,1 млн т и 83,4 млн т пшеницы. По словам директора центра Андрея Сизова, экспорт зерновых и зернобобовых в этом сезоне ожидается на уровне 43,8 млн т, в том числе 34,9 млн т пшеницы. Прогноз экспорта на следующий сезон будет озвучен в ближайшие дни. Минсельхоз США оценивает урожай пшеницы в следующем сезоне в 77 млн т без учета Крыма (еще в пределах 1 млн т), а экспорт — в 36 млн т.



В 2018 году урожай зерна составил 113,3 млн т. Согласно оперативным данным ФТС, приводимым Минсельхозом, с 1 июля 2018 года по 16 мая 2019-го за рубеж было отгружено 41,1 млн т зерна без учета вывоза в страны ЕАЭС, что на 13% ниже аналогичного периода предыдущего сезона. В том числе экспорт пшеницы равнялся 33,6 млн т, ячменя — 4,4 млн т, кукурузы — 2,4 млн т.

