Вывоз зерна превысил 40 млн тонн

Согласно оперативным данным ФТС, к середине мая экспорт зерна превысил 40 млн т. Как сообщил Минсельхоз, с 1 июля по 16 мая без учета вывоза в страны ЕАЭС отгрузки составили 41,1 млн т, что на 13% ниже аналогичного периода предыдущего сезона. В том числе экспорт пшеницы равнялся 33,6 млн т, ячменя — 4,4 млн т, кукурузы — 2,4 млн т.



Федеральный центр безопасности и качества зерна со ссылкой на данные территориальных управлений Россельхознадзора оценивает экспорт зерновых и зернобобовых по состоянию на 14 мая в 42,1 млн т — на 15% ниже прошлогоднего показателя. Из этого объема 33,7 млн т пришлось на пшеницу (-9% к сезону-2017/18), 4,4 млн т — на ячмень (-19%), 2,4 млн т — на кукурузу (-52%). Лидером по закупкам остается Египет, за 10,5 месяцев импортировавший 7,3 млн т зерна, в том числе 7,2 млн т пшеницы. На втором месте — Турция, закупившая 4,8 млн т российской пшеницы.



Между тем, экспортные цены на новый урожай на прошлой неделе стали расти. Как рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, если ранее средние цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина находились на уровне $180-184 за тонну, то сейчас они поднялись примерно до $185 за тонну (FOB, глубоководные порты). «Фактором поддержки стало отставание сева яровых зерновых в США при сохранении дождливой погоды, а также опасения по поводу качества озимой пшеницы», — сказал Павенский. Так, по данным Минсельхоза США, к 12 мая яровой пшеницей в стране было засеяно 45% площадей против 54% в прошлом году и 67% в среднем за пять лет. «Сев кукурузы отстает еще сильнее — засеяно 30% площадей против 59% в прошлом году и 66% в среднем за пять лет. И пока ситуация не выправляется», — отметил Павенский.



Тем не менее рост котировок на новый урожай на темпы экспорта в конце текущего сезона значительно уже не повлияет, полагает Павенский. «Экспортные цены спроса на пшеницу сейчас находятся на уровне $205 за тонну против $200 за тонну неделю назад, однако активности на рынке по-прежнему нет. Основные контракты сейчас заключаются на июль и август», — добавил Павенский. Аналитический центр «Русагротранса» сохраняет прогноз по экспорту в сезоне-2018/19 на уровне 41,2 млн т без учета зернобобовых и вывоза в страны ЕАЭС, в том числе 1,1 млн т будет отгружено в мае и 0,8 млн т в июне. Общий экспорт зерновых и зернобобовых центр оценивает в 43,9 млн т.



Уточненный прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по экспорту зерна в текущем сезоне — 44,7 млн т с учетом зернобобовых и вывоза в ЕАЭС, в том числе 36 млн т пшеницы. «Мы зафиксировали рост цен на новый урожай российской пшеницы в среднем на $3-5 за тонну, однако на темпах экспорта в этом сезоне это вряд ли скажется», — подтвердил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. По его словам, сейчас не наблюдается большого объема контрактов на новый урожай. «На этом фоне, а также с учетом низких переходящих запасов мы не исключаем сокращения экспорта в июле в сравнении с прошлым годом, возможно, и в августе. Цены на внутреннем рынке держатся на высоком уровне, и даже новый урожай сельхозпроизводители неохотно контрактуют по тем ценам, по которым у них готовы купить экспортеры», — поясняет Суханов.



Сокращение темпов вывоза зерна стало основным фактором снижения экспорта продукции АПК. По данным ИКАР, по итогам первого квартала он уменьшился на 0,1%. «По стоимости его [зерна] поставки за рубеж в первом квартале снизились на 15%», — сообщил «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Согласно его прогнозу, экспорт агропродукции уменьшится и по итогам 2019 года и составит $24-25 млрд против $25,9 млрд в 2018-м. В третьем и четвертом кварталах этого года цены на зерно и масличные будут ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. «Поэтому, несмотря на рост экспорта другой продукции, ее доля в общих поставках останется небольшой и, скорее всего, не позволит «вытащить» общий показатель экспорта продукции АПК», — сказал Рылько.

