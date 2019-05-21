Запасы пшеницы у аграриев сократились на 31%

К 1 мая остатки зерновых и зернобобовых агрокультур в российских сельхозорганизациях составляли 9,9 млн т, что на 25% ниже прошлогоднего показателя на эту дату, следует из данных Росстата. В том числе запасы пшеницы сократились на 31% до 4,6 млн т.

Самое значительное снижение сохраняется в Приволжском федеральном округе, где остатки уже на 43% ниже прошлогоднего объема. Так, в Саратовской области они уменьшились в 2,8 раза до 92 тыс. т, в Самарской области — в 2,3 раза до 60 тыс. т, в Татарстане — в два раза до 204 тыс. т, в Оренубргской области — в 1,9 раза до 145 тыс. т. У аграриев Центра страны к 1 мая оставался 1 млн т пшеницы, что на 38% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В Сибирском федеральном округе запасы оценивались в 1,05 млн т (-22%), в Южном — 559 тыс. т (-22%), в Уральском — 475 тыс. т (-25%), в Северо-Кавказском — 273 тыс. т (-5%).

Уменьшение остатков произошло на фоне сокращения урожая зерна в 2019-м, который составил 113,2 млн т против 135,5 млн т годом ранее, а также активного экспорта, лишь к середине апреля опустившегося ниже прошлогоднего темпа. В результате стартовые запасы зерна на новый сезон прогнозируются на уровне 11,5 млн т, в том числе 9,3 млн т пшеницы, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «В прошлом сезоне конечные запасы всего зерна и пшеницы составляли, соответственно, 19,7 млн т и 15,7 млн т, из-за рекордного урожая 2017 года. Поэтому общий ресурс зерновых (производство и запасы) в 2019/20 маркетинговом году незначительно превосходит показатели предыдущего сезона, а оценки экспорта достаточно консервативны», — рассказал ТАСС руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов.

В заготовительных и перерабатывающих организациях запасы пшеницы к 1 апреля оценивались Росстатом в 7,9 млн т, что на 33% меньше показателя на 1 апреля 2018-го. Иностранная сельскохозяйственная служба США (FAS USDA) прогнозирует сокращение переходящих запасов пшеницы в России в 1,8 раза до 6,7 млн т без учета Крыма (по состоянию на 1 мая в крымских сельхозорганизациях хранилось 37 тыс. т). Несмотря на низкие запасы, рынок пока не ощущает нехватки предложения зерна, отмечал в конце апреля аналитический центр «СовЭкон». Как следствие внутренние цены в преддверии хороших видов на новый урожай преимущественно снижаются. По итогам прошлой недели пшеница 3-го класса на европейской части страны подешевела на 75 руб. до 11925 руб./т (EXW, без НДС), 5-го класса — на 175 руб. до 10550 руб./т, стоимость 4-го класса не изменилась. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает недельное снижение цен на основные классы пшеницы в 65-135 руб./т.

В то же время запасы масличных агрокультур у российских сельхозпроизводителей остаются значительно выше прошлогоднего уровня вследствие рекордного урожая-2018. Если по состоянию на 1 апреля превышение составляло 39%, то на 1 мая — 47%. В том числе запасы подсолнечника увеличились на 42% до 820 тыс. т (месяцем ранее — 1,1 млн т, +26%). В Центре страны остатки семян превосходят прошлый год уже в 1,8 раза, на Северном Кавказе — в 2,2 раза, в Сибири — в 2,1 раза, в Южном федеральном округе — на 15%.

Согласно прогнозу FAS USDA, совокупные переходящие запасы подсолнечника на новый масличный сезон в России составят рекордные 620 тыс. т, что более чем втрое выше показателя сезона-2017/18. Однако, несмотря на высокие запасы, подсолнечник в этом году вновь показал хорошую маржинальность для аграриев, ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. По данным Минсельхоза, средняя рентабельность сельхозпроизводителей от реализации подсолнечника в 2018 году, по предварительным данным, составила 33,2% без учета субсидий. Рентабельность при реализации зерновых и зернобобовых (без учета риса и кукурузы на зерно) оценивается в 26,9%.