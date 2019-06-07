Минсельхоз расширил льготные кредиты на закупку зерна и вагонов

Минсельхоз подготовил изменения в приказ о льготном кредитовании, в соответствии с которым льготные кредиты будут предоставляться на закупку зерна и специализированных вагонов, рассказала «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, приказ подписан 31 мая и сейчас находится на регистрации в Минюсте. «Надеюсь, что на следующей неделе он будет зарегистрирован, и этим механизмом можно будет активно пользоваться», — добавила она.



Так, льготные кредиты расширены на закупки зерна для мукомольной, крупяной и хлебобулочной промышленности, муки для производителей хлеба, пояснила Фастова. «И новая тема — закупка железнодорожных вагонов для перевозки сельхозпродукции, в первую очередь зерна. Вагонов не хватает, и многие крупные производители для того, чтобы в сезон иметь возможность быстро перевозить зерно, решили закупать вагоны, им будут предоставляться льготные кредиты», — прокомментировала замминистра.



Согласно ее оценке, нововведение позволит дополнительно привлечь в АПК инвестиции на 160 млрд руб., из которых 110 млрд руб. придется на зерно. Дополнительная потребность в субсидиях на эти цели оценивается в 8 млрд руб. Также на Петербургском международном экономическом форуме Минсельхоз подписал с РЖД соглашение о долгосрочном сотрудничестве, предусматривающее развитие инфраструктуры на подходах к агрологистическим объектам, координацию работы по подготовке предложений в области тарифной политики и оказание консультационной и информационной поддержки компаниям, осуществляющим перевозки сельхозгрузов, сообщает пресс-служба аграрного ведомства.



По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, приоритетной задачей в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» является экспорт зерна. «Это наш основной товар, и с учетом того, что в прошлом году урожай был чуть ниже, чем в позапрошлом, можно сделать вывод о том, что те цифры, которые мы поставили в паспорт проекта [$23 млрд агроэкспорта в 2018-м и $24 млрд в 2019-м], правильные. Но, я думаю, что экспорт в этом году будет не ниже прошлогоднего. Соответственно, иногда мы цифры занижаем, но по факту стараемся их перевыполнять», — приводит ТАСС слова министра.



При этом предпосылок для прекращения действия нулевой экспортной пошлины на пшеницу нет, подчеркнул министр. «Нулевая экспортная пошлина действует до 1 июля [2019 года], предпосылок для того, чтобы экспортную пошлину устанавливать, мы на сегодняшний день не видим. И если не произойдет ничего экстраординарного, будем точно так же жить [с нулевой пошлиной]», — сказал он. В мае Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы сроком на один год. По мнению представителей министерства, ожидаемый в России в 2019 году урожай позволит полностью обеспечить внутреннее потребление, а также создаст хорошие предпосылки для экспорта. 5 июня подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала продление нулевой пошлины. Как говорится в сообщении Минэкономразвития, «данная мера направлена на создание благоприятных условий для экспорта пшеницы».



Вывозная таможенная пошлина на пшеницу вводилась в 2015 году, в 2016-м она была обнулена. После этого Минсельхоз неоднократно заявлял, что повышать ее не планируется, однако планов полностью отменять пошлину у ведомства также нет. Участники рынка, в свою очередь, говорят о необходимости ее полной ликвидации. Сохранение пошлины даже в нулевом варианте негативно воспринимается рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Кроме того, действие экспортной пошлины, пусть и нулевой, является одним из факторов, негативно влияющих на предсказуемость и понятность работы зернового рынка. К тому же ее действие противоречит поставленной президентом задаче по удвоению экспорта АПК к 2024 году, в свою очередь отмечал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.



В сезоне-2019/20 Минсельхоз ожидает урожай зерна на уровне 118 млн т против 113,3 млн т в 2018-м. В результате в этом году сельхозпроизводство может возобновить рост и по итогам года составить 1%, сказал Патрушев. «Индекс сельхозпроизводства в 2019 году, я думаю, составит 101%. Если брать индекс в целом по агропромышленному комплексу — это будет на уровне 102,3-102,5%», — уточнил он. В 2018 году сельхозпроизводство продемонстрировало снижение на 0,6% до 5,1 трлн руб. — как объяснял глава Минэкономразвития Дмитрий Орешкин, «из-за плохого урожая». В долгосрочном прогнозе Минэкономразвития на этот год заложен рост сельхопроизводства на уровне 1,3%.

