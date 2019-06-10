ВТБ купил зернотрейдера из топ-10

Группа ВТБ стала владельцем контрольной доли в компании «Мирогрупп», входящей в топ-10 крупнейших экспортеров зерна. О сделке сообщил глава ВТБ Андрей Костин агентству Bloomberg в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Сумму покупки он не назвал.



«Мирогрупп» создана в 2014 году Андреем Долудой — сыном вице-губернатора Краснодарского края и атаманом Кубанского казачьего войска Николая Долуды. В начале этого года Андрей Долуда выкупил 50% доли компании у ГК «Дело» и сейчас является владельцем 100% акций компании, следует из данных kartoteka.ru. В начале мая «Коммерсантъ» сообщал о досрочном прекращении полномочий Андрея Долуды на посту гендиректора «Мирогрупп», новым руководителем компании был назначен его бывший заместитель Виктор Мельников.



В сезоне-2017/18 «Мирогрупп» была седьмым экспортером зерна, вывезя за рубеж 1,9 млн т, следует из рейтинга аналитического центра «Русагротранса». По итогам девяти месяцев текущего сезона компания занимала шестую позицию с 1,2 млн т — 3,2% всех экспортных отгрузок зерновых. Выручка компании в 2017 году составила 22 млрд руб., чистая прибыль — 36 млн руб. «Мирогрупп» и представитель ВТБ на вопросы «Агроинвестора» не ответили.



Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что ВТБ намерен создать трейдинговую компанию, которая будет экспортировать до 15 млн т зерна и займет как минимум 30% рынка. Сейчас ВТБ контролирует зерновой терминал «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», является 100% владельцем Новороссийского зернового терминала и имеет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании». В начале июня стало известно, что ВТБ достиг договоренности и подписал обязывающие документы о приобретении 50% плюс одна акция группы

«Рустранском», в состав которой входит крупнейший железнодорожный перевозчик зерна «Русагротранс». А на прошлой неделе первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев подтвердил, что ВТБ ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала в Тамани у украинского агрохолдинга Kernel.



Таким образом, по объему крупнотоннажной отгрузки ВТБ уже занял доминирующее положение на зерновом рынке, однако никаких активных действий со стороны ВТБ по их интеграции и налаживанию операционной деятельности пока не видно, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «ВТБ ведет крайне активное собирание различных активов в единый пакет, однако чтобы стать крупным оператором на зерновом рынке, их необходимо увязать между собой», — пояснил «Агроинвестору» Злочевский. Это в том числе касается и «Мирогрупп» - многое будет зависеть от того, насколько они смогут привязать деятельность компании к тем активам, которые уже находятся под управлением ВТБ, отмечает он. «Пока неясно, какой стратегии будет придерживаться ВТБ и, естественно, это беспокоит. Так, например, в этом сезоне на рейде было перевалено 10,5 млн т зерна, что составляет примерно четверть из общего объема экспорта. Почему? Потому что ставки в самом Новороссийске неадекватные: $23 с тонны погрузки — это почти в два раза больше, чем, например, в Мексиканском заливе. ВТБ имеет возможность изменить тарифы, вопрос только в какую сторону», — рассуждает Злочевский.



В феврале Андрей Костин рассказывал РБК, что в ближайшие «пару лет» банк не намерен продавать активы и попробует поработать с образовавшимся в его руках зерновым кластером. «Будем взаимодействовать с правительством и пытаться выстроить [работу]. Логистика зерна сейчас достаточно эффективная», — отмечал Костин. На инфраструктуре и перевозке зерна в ближайшие годы можно будет хорошо заработать, ранее признавал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Однако, по его мнению, для создания трейдинговой компании в таких гигантских вложениях нет необходимости. Сизов также не исключал, что появление такого крупного инфраструктурного игрока может означать снижение конкуренции на зерновом рынке.



По информации ФТС, экспорт зерна с 1 июля 2018-го по 27 мая 2019-го составил 41,4 млн т, из которых 4,4 млн т пришлось на пшеницу, 4,4 млн т — на ячмень и 2,5 млн т — на кукурузу. По итогам мая, согласно предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», было экспортировано 1,2 млн т зерна, в июне аналитики прогнозируют отгрузки на уровне 0,6 млн т.

