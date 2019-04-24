ВТБ покупает 50% зернового терминала Тамань

Группа ВТБ ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке и источник, близкий к владельцам терминала. О планах ВТБ купить долю в Тамани знает и топ-менеджер одной из компаний на зерновом рынке. По информации одного из источников, группа ВТБ уже получила одобрение правительства на выкуп доли.



Сейчас терминалом Тамань (мощность перевалки — до 4 млн т зерна) на паритетных началах владеют швейцарский трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel. Терминал был приобретен ими в 2012 году у «Эфко» за $265 млн. Комплекс, расположенный в юго-западной части Таманского полуострова, построен в 2011 году и является третьим по величине глубоководным зерновым терминалом в России. Представители ВТБ, Glencore и в Kernel на запросы «Агроинвестора» не ответили.



До введения санкций Kernel также владел тремя маслоэкстракционными заводами в Ставропольском крае, которые были проданы. О планах избавиться и от доли в зерновом терминальном комплексе «Тамань» сообщалось еще в 2016 году. Весной 2017-го это намерение подтвердил гендиректор Glencore Agri Криса Махони. Газета «Ведомости» со ссылкой на представителя одного из российских экспортеров тогда сообщала, что украинская компания открыто предложила рынку приобрести долю в терминале. Однако цена, которую Kernel обсуждала с потенциальными покупателями, была завышена. В ноябре 2018-го Kernel попал в перечень юридических лиц, в отношении которых российским правительством были введены специальные экономические меры, предполагающие заморозку счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала.



Ранее ВТБ достиг договоренности и подписал обязывающие документы о приобретении 100%

Новороссийского зернового терминала у Новороссийского морского торгового порта. Закрытие сделки было запланировано на второй квартал 2019 года. В феврале ВТБ сообщил, что стал владельцем 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», крупнейшим активом которой является «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) — другой крупный зерновой терминал в Новороссийске. Также ВТБ владеет 33,2% акций НКХП напрямую. По данным источников РБК, ВТБ хочет создать трейдинговую компанию, которая будет экспортировать до 15 млн т зерна и займет как минимум 30% рынка. По итогам прошлого сезона крупнейшим экспортером российского зерна стал ТД «Риф», который, по оценке аналитического центра «Русагротранса», отгрузил за рубеж 7,2 млн т зерновых.



В случае, если сделка состоится, присутствие ВТБ будет определять отгрузку 71% всего зернового оборота Черного моря или около 31% всего российского экспорта зерновых в этом сезоне, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «О монополии речь пока не идет, но централизация и консолидация логистического бизнеса в руках одного игрока налицо. Во что это выльется, сказать сейчас невозможно: есть несколько возможных сценариев в зависимости от того, удастся ли ВТБ создать свою трейдерскую команду, сформировать единого зернового оператора с НКХП и т. д. », — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Тем не менее он не исключает, что консолидация важных активов у одного игрока может привести к снижению конкуренции. «С одной стороны, возможны инвестиции и решение ряда застарелых проблем у тех терминалов, в которых ВТБ будет участвовать. С другой стороны, если они ограничат доступ к этим активам для компаний, конечно, это ухудшит общую зерновую атмосферу. Аграрии юга России — и с ними всей страны — выигрывали в последние годы от жесточайшей конкуренции экспортеров за их зерно», — пояснил Рылько.



Исходя из мощностей, рыночная стоимость 50% зернового терминала Тамань составляет около 10 млрд руб. без учета возможного долга и обременений, подсчитал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он отметил, что сделка является проблемной, поскольку из-за санкций ограничен перечень покупателей. При этом Нигматуллин предполагает, что позднее ВТБ может продать полученные активы. «Консолидированный сектор благодаря снижению конкуренции может показать рост маржинальности, его будет проще продать по высокой цене профильному инвестору», — указал «Агроинвестору» Нигматуллин.



В сезоне-2017/18 порт Тамань отправил на экспорт 3,9 млн т зерновых, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». Терминалы Новороссийска отгрузили 17,8 млн т, в том числе 6,3 млн т — Новороссийский зерновой терминал и 6,3 млн т — НКХП. Как заявил накануне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Южный федеральный округ является абсолютным лидером по отправке зерновых на экспорт через морские порты — в прошлом году объем перевалки составил 45,7 млн т или 95% от общероссийского показателя. Для обеспечения роста экспортного потенциала Минсельхоз поставил задачу довести российские мощности перевалки зерна до 65 млн т, в первую очередь за счет глубоководных портов Азово-Черноморского бассейна.

