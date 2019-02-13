ВТБ получил долю «Суммы» в ОЗК

Банк ВТБ стал владельцем пакета в размере 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Об этом говорится в сообщении кредитной организации, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. «Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: 12 февраля 2019 года», — указано в сообщении.



Ранее этот пакет находился в залоге у банка, уточнил «Агроинвестору» представитель ВТБ. «Таким образом была урегулирована значительная часть обязательств группы «Сумма» в сфере строительства перед банком», — отметил он. Как сообщала газета «Ведомости», общая задолженность «Суммы» перед ВТБ на середину 2018 года составляла около 500-600 млн евро, деньги привлекались, в частности, на финансирование инвестиций в Fesco. По этим долгам были в том числе заложены акции ОЗК.



ОЗК на вопросы «Агроинвестора» к настоящему времени не ответила. При этом 1 февраля пресс-служба компании сообщала об избрании на внеочередном собрании акционеров нового состава совета директоров. Из семи избранных членов совета четыре представителя ВТБ.



О том, что у ОЗК может появиться новый акционер в виде ВТБ, стало известно в конце октября прошлого года. Тогда гендиректор ОЗК Михаил Кийко заявил, что банк может выкупить долю ООО «Инвестор», принадлежащего арестованному главе группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. Однако в ВТБ готовящуюся сделку опровергали. «Заявления руководства ОЗК не соответствуют действительности. На данный момент никаких договоренностей о вхождении ВТБ в капитал ОЗК нет», — говорилось в распространенном заявлении банка. «Сумма» также отрицала информацию о сделке. «Переговоры о возможной сделке находятся в ведении совета директоров и в настоящее время не ведутся», — утверждала группа. После сделанного заявления Кийко покинул пост гендиректора ОЗК, его место занял бывший глава Национального плодоовощного союза Сергей Королев.



Доля в ОЗК (остальные ее 50% плюс одна акция принадлежат Росимуществу) — уже третий актив Зиявудина Магомедова, который после его ареста получил ВТБ. В августе группа стала владельцем 22,25% акций «Новороссийского комбинат хлебопродуктов» (НКХП), основного актива ОЗК. Кроме того, как сообщали «Ведомости», ВТБ приобрел у Fesco (Магомедову принадлежит треть) 24,8% акций «Трансконтейнера», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России.



ОЗК владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями, двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т. В НКХП «Объединенной зерновой компании» принадлежит 51% акций. ОЗК является госагентом по проведению интервенций на зерновом рынке. При этом ОЗК по-прежнему находится в плане приватизации на 2017-2019 годы. Однако, как заявлял в ноябре первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, данный вопрос в настоящее время не обсуждается.



Кроме того, до конца недели у ОЗК может смениться гендиректор, сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех человек, которые знают об этом от профильных чиновников и сотрудников компании. Сергея Королева сменит заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев. По информации издания, директива о его назначении уже есть. Сергеев восемь лет работал в Россельхозбанке первым заместителем председателя правления. Вскоре после того как глава банка Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, Сергеев стал его замом в агроведомстве. До Россельхозбанка Сергеев работал с Патрушевым в ВТБ.

