ВТБ получил 22% «Новороссийского комбината хлебопродуктов»

Группа ВТБ стала владельцем 22,25% акций «Новороссийского комбинат хлебопродуктов» (НКХП), говорится в финансовой отчетности группы по МСФО за второй квартал 2018 года. Как следует из отчета, пакет был приобретен в августе «в результате урегулирования задолженности».



Доля в НКХП была получена в собственность в ходе урегулирования кредита как залоговое имущество, уточнила РБК представитель банка. В отчетности НКХП говорится, что в середине июля совет директоров компании дал согласие на заключение соглашения с ВТБ об открытии кредитной линии в размере 2,8 млрд руб. «на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств и строительство (реконструкцию) недвижимости» сроком на пять лет. «Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38,8% балансовой стоимости активов общества», — указано в сообщении НКХП. В 2016 году НКХП уже привлекал кредиты от банка на 1,4 млрд руб. и 2,2 млрд руб.



Как следует из годового отчета НКХП, 50,99% компании принадлежит «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), в которой 50% минус 1 акция принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Летом 2011 года около 29% акций НКХП примерно за $45 млн приобрели две кипрские фирмы — «Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед», которые действовали в интересах «Суммы», рассказывали несколько собеседников «Ведомостей» на рынке и подтверждали знакомые Магомедова. В декабре 2015 года НКХП разместил акции на Московской бирже, продавцом выступала «Белкарра сервисес лимитед». После сделки у Магомедова также оставалась доля в 18,49%. С третьего квартала 2016 года компания «Ивианто сервисес лимитед» с долей 18,5% перестала отражаться в квартальной отчетности НКХП, а в четвертом квартале появился ВТБ как владелец 22,25%. По данным «Ведомостей», тогда доля перешла в залог по кредиту в форме сделки обратного репо, однако с обслуживанием задолженности возникли проблемы.



Капитализация НКХП на Мосбирже по состоянию на утро 10 августа составляла 13,96 млрд руб., таким образом стоимость 22,25% акций может составлять 3,1 млрд руб. В ходе вчерашних торгов акции НКХП подорожали на 1,5% до 206,5 руб. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 31 марта по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате 2,5 млрд руб. В рамках расследования уголовного дела в начале августа Тверской суд Москвы продлил до ноября арест активов и счетов порядка 25 компаний, в том числе ОЗК и группы «Сумма».



Сделка с ВТБ, очевидно, является для НКХП мерой, к которой привела ситуация вокруг активов группы «Сумма», говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «ВТБ ранее поддерживал имидж, что, наоборот, нужно избавляться от непрофильных активов. Однако в данном случае он пошел на согласие: в целом это качественный актив, генерирующий рост оборотов из года в год», — сказал «Агроинвестору» Жарский. При этом очевидно, что пока не решится судьба активов «Суммы», этот и другие активы будут находиться в зоне неопределенности, продолжает он. «Перевод таких крупных объектов в частичное управление окологосударственных структур — нормальная практика, учитывая их стратегическое значение. Однако полагаем, что ВТБ как акционер вряд ли будет выдвигать существенные предложения по оптимизации управления перевалочным пунктом: у НКХП нет очевидных признаков того, что он развивается не по сценарию», — отметил аналитик. Он также не исключил, что пребывание ВТБ в активе может быть и временным, и когда найдется покупатель, пакет акций будет перепродан.



ПАО НКХП является одним из крупнейших российских глубоководных терминалов по перевалке зерна. Производственная площадка НКХП занимает территорию размером 14,54 га. НКХП включает перевалочный комплекс мощностью 1,6 тыс. т отгрузки в час, 12 зернохранилищ объемом 140 тыс. т (в конце 2017-го сообщалось об увеличении элеваторных мощностей на 110 тыс. т), а также причал и мощности по переработке зерна, указано на сайте компании. Выручка ПАО НКХП по РСБУ по итогам первого полугодия составила 7,19 млрд руб., увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 1,45 млрд руб.

