«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) 5 декабря ввел в эксплуатацию новые элеваторные мощности в 110 тыс. т, став самым крупным из российских глубоководных терминалов по перевалке зерна. Как говорится в сообщении Объединенной зерновой компании (ОЗК), в состав которой входит НКХП, совокупный объем единовременного хранения увеличен до 300 тыс. т. Годовой объем перевалки зерна через терминал, как ожидается, к 2020 году вырастет до 10 млн т с 6 млн т в 2017-м.



Новые мощности позволят увеличить пропускную способность порта и выгружать на суда до 1,6 тыс. т зерна в час — в полтора раза больше, чем в этом году. Единовременному хранению подлежат до восьми видов зерновых. «Растущий спрос на российский ячмень со стороны ближневосточных государств был не удовлетворен из-за невозможности портовых элеваторных мощностей формировать судовые партий в 50−60 тыс. т. Отныне такой проблемы больше не существует», — заверила пресс-служба ОЗК. Помимо увеличения элеваторных мощностей проект по развитию портового кластера НКХП включает модернизацию и строительство новых подъездных железнодорожных путей, пункта приема зерна, нового оборудования и зернопогрузчиков. Совокупный объем инвестиций в проект составляет около 6,5 млрд руб, срок окупаемости проекта — 6,5 лет. Объем собственных средств, направленных на модернизацию порта со стороны НКХП, равняется примерно 3 млрд руб.



По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, развитие портовых перевалочных мощностей является одним из основных условий для наращивания экспорта зерна. «Благодаря строительству новых портовых элеваторных мощностей и дальнейшему развитию инфраструктуры Россия сможет существенно увеличить объемы экспорта зерна — до 70−80 млн т в год», — спрогнозировал Хатуов. По данным ФТС России, на 29 ноября в текущем сельхозгоду вывезено 21,8 млн т зерновых агрокультур, что на 29,9% больше, чем в сезоне-2016/17. Основной объем экспорта приходится на пшеницу — 16,9 млн т (+28% к аналогичному периоду прошлого сельхозгода), ячменя — 3 млн т (в 1,8 раза больше), кукурузы — 1,7 млн т (-4,4%). Согласно прогнозу Минсельхоза, по итогам нынешнего сезона экспорт зерна может увеличиться более чем на четверть, до 45 млн т.



К концу ноября количество стран-покупателей российского зерна и продукции его переработки выросло до 125-ти, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. Первое место по-прежнему занимает Турция, увеличившая поставки на 31% к аналогичному периоду сезона-2016/17. С начала июля по 28 ноября в эту страну отгружено 3,7 млн т зерна и продуктов из него. На втором месте — Египет (3,3 млн т), на третьм — Бангладеш (1,4 млн т). Согласно предварительным подсчетам аналитической компании «ПроЗерно», экспорт зерновых и зернобобовых агрокультур в ноябре может превысить 5,2 млн т, что станет рекордным месячным показателем в истории. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре этого года, когда было отгружено 5,16 млн т зерна.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в глубоководных портах в нынешнем сезоне ожидаются максимальные значения по перевалке зерна — как под влиянием роста экспорта и ценовой конъюнктуры, так и на фоне снижения рейдовой перевалки в нейтральных водах. Центр прогнозирует, что до конца сельхозгода в Новороссийске будет отгружено 15,1 млн т зерна против 12,2 млн т сезоном ранее, в порту Кавказ — 3,8 млн т против 3 млн т, в порту Тамань — 3,7 млн т против 3,3 млн т, в Туапсе — 2,5 млн т против 1,6 млн т. Как говорится в еженедельном отчете фрахтовой компании «Глогос проект», в конце ноября ставки на пшеницу с отправлением из Новороссийска до турецкой Мармары находились на уровне $24−25/т, Западное Средиземноморье — $34−35/т.



«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в сезоне-2016/17 отгрузил на экспорт 4,8 млн т зерновых грузов. В начале сезона-2017/18 объемы перевалки зерна увеличились на 65%, с 1 июля по 30 ноября они составили 2,8 млн т. За 9 месяцев 2017 года НКХП отчитался о выручке в 5,1 млрд руб., чистой прибыли — 1,6 млрд руб. При этом, как отмечала ранее компания, основная доля выручки была получена в первом и втором кварталах 2017 года.

