Экспорт зерновых и зернобобовых агрокультур из России в ноябре может превысить 5,2 млн т, что станет рекордным месячным показателем в истории, сообщает аналитическая компания «ПроЗерно». Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре этого года — по данным компании, тогда было отгружено 5,16 млн т зерна.



«В состав ноябрьского экспорта войдет 4,06 млн т пшеницы, 0,54 млн т кукурузы, 0,5 млн т ячменя и около 200 тыс. т зернобобовых. Рост от октября 2017 составит 11% и более 30% по сравнению ноябрем 2016 года», — подсчитали аналитики «ПроЗерно». Таким образом, с июля по ноябрь вывезено более 22,6 млн т зерновых и зернобобовых — на 29% больше аналогичного периода прошлого сезона. Совокупный экспорт пшеницы за пять месяцев превысил 17 млн т, ячменя — 3 млн т, кукурузы — 1,8 млн т. Зернобобовых агрокультур с начала сезона-2017/18 вывезено около 0,8 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает ноябрьский экспорт зерна в 5,1 млн т, однако, как прокомментировал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский, этот объем не учитывает зернобобовые агрокультуры и муку. «Вывоз пшеницы в ноябре получается около 4,1 млн т, ячменя — примерно 550 тыс. т, кукурузы — 500 тыс. т. Предыдущий рекорд по экспорту был в сентябре — 4,9 млн т», — сообщил Павенский. Таким образом, более ранние прогнозы о снижении отгрузок в преддверии зимы не оправдались. «Погода позволила глубоководным портам не останавливать отгрузку в течение этого месяца. Новороссийск, Туапсе, Тамань работали в ноябре с максимальной загрузкой, в результате чего объем поставок через глубоководные порты, по предварительным данным, достигнет рекордных объемов в 2,5−2,6 млн т», — рассказал Павенский. Глубоководные порты смогли нарастить объемы во многом благодаря увеличению темпов вывоза зерна по железной дороге, которые по итогам ноября могут вырасти в 1,6 раза до 1,6 млн т к аналогичному периоду прошлого года, отметил он.



Согласно оперативной информации ФТС, с начала сезона к 15 ноября Россия экспортировала 19,1 млн т зерна. С учетом масличных и продуктов переработки к 21 ноября вывоз составлял 24,1 млн т, следует из данных Федерального центра оценки безопасности и качества зерна. По сравнению с прошлым годом география поставок выросла со 118 до 123 стран. Расширение рынков сбыта в этом сезоне произошло за счет поставок продукции в Эритрею, Лаос, Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, рассказала директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева на заседании 46-го зернового клуба в среду. Так, в Эритрею отгружено 9,1 тыс. т пшеницы, в Лаос — 0,4 тыс. т сои и 1 тыс. т ячменного солода. Кроме того, с начала сезона совершались незначительные поставки пшеницы, кукурузы и соевого шрота в Бразилию, Чили и Колумбию.



По прогнозу Минсельхоза, в сезоне-2017/18 экспорт зерна может составить 45 млн т против 35,5 млн т в 2016/17. «Русагротранс» оценивает итоговый объем вывоза в 46 млн т. Ранее на этой неделе руководители региональных управлений Россельхознадзора отчитались перед Минсельхозом о распределении дежурств в выходные и праздничные дни, а также создании «горячих линий» для получения оперативных консультаций, что позволит своевременно оформлять все необходимые документы на зерновые грузы.

