Экспорт пшеницы 3-го класса из России в этом сезоне снизился до 5%. Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, такие данные показал анализ сертификатов качества, выданных Россельхознадзором экспортерам в июле-октябре 2017 года. В аналогичный период сезона-2015/16 этот показатель достигал 26%, в 2016/17-м — 12%.



Традиционно первое место в списке стран-импортеров пшеницы 3-го класса занимает Турция, на которую приходится более трети всего вывезенного объема — 209 тыс. т. Израиль находится на втором месте (103 тыс. т), Азербайджан, несмотря на сокращение закупок со 110 тыс. т до 54 тыс. т, — на третьем.







Доля пшеницы 5-го класса в поставках в июле-октябре, напротив, выросла до 14% против 1% в аналогичный период 2015/16 сельхозгода и 4% — в прошлом. Лидером по закупкам менее качественной пшеницы также является Турция (423 тыс. т и 27% от экспорта пшеницы 5-го класса), за ней следуют Вьетнам (355 тыс. т) и Индонезия (305 тыс. т).



Наиболее востребованным на внешнем рынке является 4-й класс, на который, как и в прошлом сезоне, приходится более 80% экспортных поставок пшеницы. По итогам июля-октября 2017 года этот показатель составил 81% (в 2015/16 — 73%, 2016/17 — 84%). Пшеницу 4-го класса традиционно закупает Египет (2,5 млн т или 27% от экспорта в этой категории). На втором месте — Турция с 0,7 млн т или 7,9% закупок 4-го класса.



При этом удельный вес качественной пшеницы в урожае в этом году вырос, несмотря на рекордный валовой сбор, ранее отмечал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Так, по данным Центра оценки безопасности и качества зерна, к 24 ноября доля пшеницы 3-го класса увеличилась до 24,7% против 22,3% по итогам предыдущего сельхозгода. На 4-й класс приходится 43,7%, на непродовольственную пшеницу 5-го класса — 31,4%. По оперативной информации Минсельхоза, к 27 ноября в России намолочено 88 млн т зерна в бункерном весе, что на 12,2 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года.



«В связи с рекордным урожаем значительно увеличился общий объем экспорта пшеницы. Наши традиционные основные потребители по-разному нарастили свои закупки по сравнению с прошлым годом, с чем связано и изменение удельного веса разных классов в объеме экспорта», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Так, значительно увеличил закупки в этом сезоне Бангладеш, в том числе и российской пшеницы. «А Бангладеш традиционно покупает 5-й класс, используя его для продовольственных целей. Египет также стал покупать больше пшеницы, чем в прошлом году, — а это 4-й класс», — отметил Петриченко. Кроме того, по его словам, качество пшеницы внутри самих классов год от года также существенно различается. «Например, Турция, которая покупает много третьего класса, в этом году с удовольствием берет и 4-й класс, который по своим показателям сейчас их полностью устраивает», — констатировал эксперт.



По данным ФТС, к 15 ноября с начала сезона Россия экспортировала 14,8 млн т пшеницы, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Общий вывоз зерна опережает прошлогодний темп почти на 30% — за четыре с половиной месяца за рубеж отправлено 19,1 млн т зерновых агрокультур. Согласно прогнозу Минсельхоза, по итогам нынешнего сезона экспорт зерна может составить 45 млн т.

