Правительство Египта продолжит принимать российскую пшеницу в соответствии с теми условиями, на которых заключены контракты, заявил РИА «Новости» официальный представитель министерства снабжения и внутренней торговли Египта Мамдух Рамадан. «Согласно принятым в мире нормам, содержание спорыньи, которое не вызывает опасений для здоровья человека или для сельхозугодий, составляет 0,05%. Именно к таким выводам пришли и ранее созданные комиссии. В этом вопросе никаких изменений нет», — отметил Рамадан.



По его словам, египетское правительство планирует обжаловать судебное решение о запрете поставок в страну пшеницы с любым содержанием спорыньи — грибка, паразитирующего на некоторых злаковых. «Египетская правительственная служба, отвечающая за представление интересов кабинета министров в суде, изучает вопрос для опротестования данного судебного решения», — сообщил представитель министерства, отметив, что «в суд будут предоставлены необходимые доказательства». Кроме того, в Египте создана специальная комиссия из представителей министерств сельского хозяйства и снабжения, которая должна будет унифицировать все существующие требования различных ведомств к импортируемой пшенице, указал Рамадан.



На прошлой неделе суд первой инстанции при Госсовете Египта по иску египетского адвоката Тарека аль-Оуды вынес запрет на ввоз в страну пшеницы, содержащей следы спорыньи. Как сообщало агентство Reuters, постановление суда предписывает приостановить импорт как текущих, так и будущих партий, пораженных грибком. Египет уже вводил норму о «нулевой спорынье» в августе 2016 года, однако это требование через месяц было отменено, после того как экспортеры отказались участвовать в тендерах. Объем не отгруженного российского зерна в Египет тогда оценивался в 0,5 млн т.



Нынешняя позиция египетского правительства, заявляющего о необходимости следовать международным стандартам, стимулирует увеличение числа экспортеров, участвующих в тендерах египетского госагента по закупкам продовольствия GASС, отмечает аналитический центр «СовЭкон». В этом случае можно ожидать роста конкуренции за поставки пшеницы на египетский рынок, который будет сопровождаться ослаблением предлагаемых цен, полагают аналитики центра.



Как пояснил «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов, сейчас трейдеры чувствуют себя довольно спокойно и в ближайшей перспективе не видят очевидных проблем с поставками. «После вынесенного на прошлой неделе решения суда был очередной тендер GASС, и цены на нем даже снизились, а премия — разница между рыночными котировками, и ценой контрактов с GASС — сократилась. Правда, несколько уменьшилось количество предложений — было всего шесть, что относительно мало», — отметил Сизов. По словам эксперта, требование о полном отсутствии спорыньи, на котором настаивают представители египетских карантинных служб, является невыполнимым. «Ноль спорыньи ни одна страна не может гарантировать, так как это требование касается всей инфраструктурной цепочки: отсутствие спорыньи должен обеспечить сельхозпроизводитель, далее зерно должно перевозиться в вагонах и судах, в которых никогда не перевозилось зерно со спорыньей, нужно использовать элеваторы, в которых никогда не хранилось зерно со спорыньей, и т. д. », — ранее говорил Сизов.



Среди импортеров российской пшеницы Египет традиционно занимает первое место. В этом сезоне по состоянию на 14 ноября страна ввезла из России 2,9 млн т этой агрокультуры, что составляет 18% всех российских поставок, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. По сравнению с аналогичным периодом 2016/17 сельхозгода в этом году поставки выросли на 32%. На втором месте находится Турция с 1,7 млн т (11% всех российских поставок), на третьем — Бангладеш с 1,2 млн т (8%). В целом, согласно информации ФТС России, к 15 ноября экспортировано 14,8 млн т пшеницы, что на 26% выше аналогичного периода годом ранее.

