Турция вышла на первое место среди крупнейших импортеров российского зерна. По данным на 7 ноября, страна закупила 2,95 млн т, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 0,2% превышает объем закупок за полные пять месяцев сезона-2016/17, подсчитал Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. По сравнению с июлем-ноябрем предыдущего сезона Турция увеличила импорт пшеницы на 13% до более чем 1,5 млн т, кукурузы — в 3,5 раза до 463 тыс. т, гороха — в 1,5 раза до 264 тыс. т.







Прежний лидер — Египет — немного отстал, он импортировал около 2,79 млн т российского зерна, что также не только больше, чем на аналогичную дату 2016 года, но и на 5,3% превышает вывоз июля-ноября прошедшего сезона. Топ-3 замыкает Бангладеш, которая ввезла 1,16 млн т. Идущая следом Саудовская Аравия отстала буквально на 20 тыс. т, она нарастила импорт на 31% относительно полных пяти месяцев сезона-2016/17, причем подавляющий объем закупок приходится на ячмень — по состоянию на конец октября, наша страна отгрузила в королевство 926 тыс. т этой агрокультуры.



В целом к 7 ноября Россия поставила на экспорт рекордные 20,9 млн т зерна и продуктов его переработки — на 4,3 млн т или на 26% больше, чем на эту дату в 2016-м. Если брать в расчет только зерно, то по оперативной информации ФТС на 8 ноября, за рубеж было отгружено 17,5 млн т, что на 24,9% или 3,5 млн т выше показателя аналогичного периода прошлого сезона. В том числе объем экспорта пшеницы составил 13,5 млн т (плюс 20,4%), ячменя — почти 2,6 млн т (в 1,8 раза больше, чем годом ранее), кукурузы — 1,3 млн т (плюс 4,8%). Россия поставляла продукцию в 122 страны, на аналогичную дату сезона-2016/17 отгрузки шли в 114 государств. На долю топ-10 крупнейших импортеров пришлось 12,3 млн т или 59% от объема экспорта.







Средняя экспортная цена на российскую пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) к 8 ноября была на уровне $191/т, снизившись за неделю на $2/т. Американская пшеница SRW (СРТ Мексиканский залив) за неделю выросла в цене на $1/т до $178/т.



При этом, как пишет The Wall Street Journal, рекордный урожай зерна в России закрепил положение нашей страны как аграрной сверхдержавы и усилил давление на американских фермеров, которые столкнулись с проблемой падения цен на пшеницу. По информации издания, Американская пшеничная ассоциация объявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте, который является крупнейшим в мире импортере пшеницы. «Мы просто не можем конкурировать с Россией в ценовых вопросах на этих рынках», — заявил представитель ассоциации Стив Мерцер.



В этом году урожай пшеницы в США составит около 47,4 млн т против 62,8 млн т в прошлом году, прогнозирует Минсельхоз США, — на показатель негативно повлияли погодные условия. При этом сбор агрокультуры в России американское агроведомство оценивает в 83 млн т без учета Крыма. Экспорт пшеницы из штатов в сезоне-2017/18 может составить 26,5 млн т, наша страна вывезет 33 млн т, оценили аналитики министерства. Учитывая прогноз мирового экспорта пшеницы на уровне 182 млн т, на долю США придется около 14% глобальных продаж, тогда как российские трейдеры займут 18% рынка.



«Я думаю, что если американских фермеров лихорадит, то на фоне большого урожая в России, который будет порядка 130 млн т, — считает министр сельского хозяйства Александр Ткачев. — На каких-то рынках мы оттесняем американцев, и понятно, что они несут потери, мы этому только рады». Глава агроведомства отметил, что сейчас стоит задача, чтобы цена на зерно по всей России была приемлемой, при этом сбор 130 млн т — не предел. Производство может достигнуть и 150 млн т и 200 млн т, главное — найти новые рынки сбыта, добавил Ткачев.



По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в ближайшие три года Россия может удвоить экспорт зерна. «Мы четко понимаем, что существующие объемы перевалки зерна нас не устраивают, в стране реализуется ряд инвестиционных проектов, которые в течение ближайших трех лет позволят удвоить, а в перспективе утроить объем перевалки», — сказал он на прошлой неделе в ходе конференции Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (цитата по пресс-релизу Минсельхоза).



Также Хатуов подтвердил прогноз агроведомства относительно экспорта зерна в этом сезоне: за рубеж может быть отгружено 45 млн т. Такая же оценка (без учета бобовых и продуктов переработки) у Российского зернового союза, хотя его президент Аркадий Злочевский неоднократно говорил, что, учитывая рекордные переходящие запасы зерна, Россия должны вывозить 55 млн т, чтобы снизить давление на рынок. Однако сделать это не получится: хотя портовые перевалочные мощности сейчас могут обеспечить отгрузку 50 млн т зерна, а в следующем году они вырастут до 60 млн т, возможности экспортеров сдерживает инфраструктура подъездных путей к портам.

