Турция отсрочила введение дополнительных ограничений для российских экспортеров сельхозпродукции, усложняющих процедуру отправки зерна в эту страну, сообщает брокерская компания «Глогос проект». Как пояснил «Агроинвестору» ее гендиректор Константин Гриневич, участники рынка связывают это с достигнутыми договоренностями по поставкам в Россию турецких томатов. «Дополнительные требования к российскому зерну появились, но по факту так и не вступили в силу. То есть по сути их еще никто не выполняет», — сказал Гриневич.



Трейдеры говорят, что введение дополнительных требований отложено на месяц, отметил Гриневич. При этом часть судовладельцев утверждает, что процедуры по зерну все-таки ввели, но исполняются они быстро и не вносят осложнений. По информации «Глогос проекта», на прошлой неделе число желающих возить зерно в Турцию не уменьшилось, ставки фрахта также не снизились. «Проблем с отгрузками сейчас нет, грузов так же много. Правда, мы видим, что сейчас стал более жесткий контроль проб при отправках на экспорт. Были случаи, что на несколько судов пришлось переделывать экспортные документы и заново делать анализы проб», — сообщил Гриневич.



Новые требования со стороны Турции де-факто пока не действуют, подтверждает президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан. «Во-первых, сейчас подтверждено возобновление импорта томатов. Во-вторых, этот вопрос обсуждался на межправительственной комиссии 21 октября в Казани. В итоге сейчас рассматривается два варианта: либо этот режим будет ослаблен, и не нужно будет регистрировать компанию в турецкой дипмиссии, а только заверять счета, либо эти требования будут полностью дезавуированы», — рассказал «Агроинвестору» Балан. Он предположил, что ясность появится уже на следующей неделе. По словам Балана, по тем контрактам, которые уже заключены с турецкой стороной, поставки идут без всяких ограничений.



Как сообщил в пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович, Турция готова отказаться от механизма, усложняющего поставки российской агропродукции. «Мы получили заверение от турецких коллег, что ранее объявленный механизм о необходимости заверения счетов-фактур при поставках зерновых культур и иных культур в консульствах на территории России не будет фактически применяться, если мы увидим позитивные шаги с двух сторон по остальным направлениям», — цитирует Дворковича «Интерфакс».



Турция с 9 октября ввела требования, предусматривающие при поставках в страну российской сельхозпродукции обязательное заверение счетов-фактур в офисах турецкого торгпредства или дипмиссиях. Новые правила коснулись пшеницы, нерафинированного подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, подсолнечного жмыха, однако никаких официальных подтверждений и разъяснений российским экспортерам со стороны министерства экономики Турции не последовало. 10 октября министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что правила импорта ужесточены в ответ на аналогичный шаг России. Однако эксперты называли среди наиболее вероятных причин отсутствие договоренности по доступу турецких томатов в Россию.



21 октября в Казани состоялось заседание российско-турецкой межправительственной комиссии. По ее итогам министр энергетики России Александр Новак объявил о решении пустить турецкие томаты на российский рынок. По словам Новака, подготовлено решение о возможности поставок турецких томатов в объеме 50 тыс. т, которые могут начаться уже с 1 ноября этого года. Однако скорость принятия решения по томатам будет зависеть от снятия Турцией барьеров для российской сельхозпродукции, добавил он.



По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к 17 октября Турция сохраняла второе место среди импортеров российского зерна и масличных. С начала сельхозгода-2017/18 В эту страну отправлено 2,4 млн т зерна, что на 17% больше, чем в аналогичный период предыдущего сезона. На первом месте остается Египет — 2,5 млн т (+50%), на третьем — Бангладеш с 933 тыс. т (-3%).

