Минсельхоз предлагает разрешить поставку томатов из Турции в объеме до 50 тыс. т в конце этого года или начале следующего, заявил в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер России Аркадий Дворкович. Как сообщает Прайм, документы для возобновления поставок могут быть подписаны до конца 2017-го. «С нашей стороны мы их предприятия по томатам инспектируем и видим, как они работают. Они — наши, мясные. Если доверие между службами будет, то это можно сделать действительно быстро, до конца года», — сказал вице-премьер. Как сообщила «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, ранее были проведены инспекции турецких предприятий, вся информация была передана в Минсельхоз.



Глава Минсельхоза Александр Ткачев подтвердил намерение открыть часть своего рынка для турецких томатов в период межсезонья. «Да, мы действительно в рамках политических соглашений, договоренностей в конце этого года открываем небольшую часть, порядка 50−60 тыс. т томатов в Россию. Это небольшие объемы, незначительные. Тем более мы с турецкими коллегами договорились, что это будет в межсезонье — ранняя весна, зима, — то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растет», — сказал Ткачев в интервью «России 24».



По оценке главы Минсельхоза, турецкие томаты займут 5−10% российского импорта овощей. «Нам нужно 1 млн т овощей, мы без них не можем прожить, потому что у нас дефицит, мы вынуждены завозить из разных стран. Поэтому турецкий рынок — это всего лишь 5−10% может быть. На первом месте по импорту овощей — Марокко, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и потом, может быть, Турция», — отметил Ткачев, добавив, что «на Турции свет клином не сошелся», но она «очень важна как стратегический партнер, так как мы в Турцию очень много продаем — до $2 млрд».



Период с октября по март является самыми маржинальным временем для производителей тепличных овощей, поэтому сам факт возобновления турецких поставок является негативным фактором для них, отмечает партнер практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «Наличие ограничения в 50 тыс. т — это большой плюс, не случится резкого роста предложения. Тем не менее, это 18−20% от того, что производят в закрытом грунте (современные теплицы) в России», — сказал Шафоростов «Агроинвестору». К тому же, отметил он, за время отсутствия Турции на российском рынке стало больше продукции из Азербайджана и Марокко. «В 2017 году импорт будет больше 2016 года и не за счет Турции, а в 2018-м мы видим потенциал еще большего роста импорта. К сожалению, российский производитель не успевает заместить те объемы по томату, которые выпали в 2016—2017 годах», — добавил Шафоростов.



В период с декабря по начало весны на валовое производство томатов работает буквально несколько единиц тепличных комплексов, использующих светокультуру, возражает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «В основном, период производства томатов в промышленных масштабах начинается с марта в южных регионах и с апреля — в более северных теплицах. Соответственно весь период с декабря по март на 90% занят импортной продукцией, и если в этот период добавятся 50 тыс. т турецких томатов, то большой разницы не будет. На товарный баланс рынка это существенно не повлияет», — полагает она.



До эмбарго на Турцию приходилось до 45−50% всего импорта несезонных томатов, напомнила Решетникова. «Объем импорта томатов с учетом его резкого снижения за последние два года — более 400 тыс. т. В этом году, судя по первому полугодию, импорт стал опять увеличиваться, и мы прогнозируем, что до конца года ввоз несезонных овощей, в том числе томатов, увеличится. Так что 50 тыс. т — это очень небольшая доля», — подсчитала она. Более того, заметила эксперт, турецкие томаты и в прошлом году, и сейчас так или иначе присутствуют на российском рынке. «Только они идут через реэкспорт других стран — Белоруссию, Азербайджан, Армению и т. д. Вполне вероятно, что турецкие импортеры решат, что им не имеет смысла отправлять томаты через другие страны и выгоднее работать напрямую. Таким образом, возможно, просто произойдет перераспределение рынка, и увеличение рынка в реальности будет меньше», — полагает Решетникова.



В конце сентября министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в интервью газете Hurriyet Daily News заявил о намерении начать поставки томатов в ближайшее время. «Мы не пропустим этот сезон [продажи томатов]. Новый сезон начинается первого октября. Поэтому в ближайшее время я проведу последние переговоры по этой теме», — приводило ТАСС слова турецкого чиновника. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных представителей отраслевого объединения и менеджера крупного производителя тепличных овощей писала, что поставки могут начаться в октябре, но только с нескольких аккредитованных Россельхознадзором предприятий.



По данным ФТС, в 2016 году импорт свежих и охлажденных томатов составил 461,5 тыс. т, сократившись по сравнению с уровнем 2014-го на 45%. За этот период средние цены российских сельхозпроизводителей на томаты выросли на 1,3% до 82,56 руб./кг, а средние потребительские цены — на 22,2% до 127,22 руб./кг, говорится в Нацдокладе Минсельхоза за 2016 год. По состоянию на 3 октября валовой сбор тепличных томатов с начала года составил 183,7 тыс. т, что на 37% выше аналогичного периода 2016-го.

