В начале недели министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью «Россия 24» сказал, что наша страна не готова импортировать турецкие томаты и не будет этого делать. После запрета их ввоза бизнес начал активнее инвестировать в производство тепличных овощей, сектор стал одним из приоритетов господдержки, и возобновлять поставки было бы несправедливо по отношению к отечественным производителям, отметил глава агроведомства. Между тем, ранее вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что 18 августа Россия и Турция проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов. Он не исключал, что может быть разрешен импорт томатов для переработки или сезонные поставки, однако добавлял, что больших объемов ввоза ожидать не стоит.



При этом министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на днях заявил, что если Россия не откажется от торговых ограничений на турецкую продукцию, включая томаты, то власти страны будут вынуждены разработать и принять ответные меры. «По поводу томатов у нас нет ожиданий, об этом были заявления двух министерств, — цитирует его РИА «Новости». — Однако мы не хотим запретов по поставкам томатов, других овощей, молока и мяса. По некоторым продуктам в определенные сезоны могут быть подняты таможенные пошлины, мы относимся к этому с пониманием, но надо найти решение». Ранее исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков говорил «Агроинвестору», что союз настаивает на том, что если будет принято политическое решение об открытии российского рынка для турецких томатов, то нужно допускать продукцию только в период с июля по октябрь, когда у нас есть томаты открытого грунта, и импорт не окажет негативного влияния на нашу тепличную отрасль.



Турция ввозила более половины томатов

По оценке Национального плодоовощного союза, Турция потеряла $2 млрд из-за запрета на поставки томатов в Россию, при этом обеспеченность ими за счет внутреннего производства составляет около 40%. По словам партнера практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимира Шафоростова, возможное возобновление импорта томатов из Турции является угрозой для тепличного бизнеса в России. Они могут занять до 50% от всего объема тепличных томатов на нашем рынке, вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений рост предложения спровоцирует снижение среднерыночной цены и приведет к падению рентабельности отечественных производителей, притом, что многие проекты еще находятся в инвестиционной фазе.







С 2011 год производство тепличных томатов в России увеличилось примерно в три раза, в 2016-м их валовой сбор составил почти 620 тыс. т. При этом импорт после введения продэмбарго снизился с 819 тыс. т в 2014-м до 406 тыс. т в прошлом году. До запрета ввоза из Турции с 1 января 2016-го эта страна была основным поставщиком томатов в Россию из-за относительно низких цен. Так, например, в 2015 году средняя цена турецких томатов составляла $0,96/кг, тогда как продукция из Марокко стоила $1,42/кг, из Китая — $1,2/кг, сравнивает Шафоростов. На долю этих двух стран в 2015 году приходилось примерно по 13% от объема поставок томатов в Россию, турецкие занимали 52%. В прошлом году структура импортеров изменилась: лидером стало Марокко (125,6 тыс. т или 27%), второе место занял Азербайджан, третье — Китай.







Хотя соотношение цена/качество марокканских томатов близко к турецкому, они заместили только 25% выпавшего предложения, а потребление и импорт томатов в целом в прошлом году продолжили уменьшаться. Среди причин — общий тренд к снижению потребления томатов в пользу овощей борщевого набора из-за падения реальных располагаемых доходов населения, а также то, что отношения с Марокко и прочими поставщиками еще не до конца выстроены. «В такой ситуации возврат на российский рынок турецких томатов приведет к постепенному вытеснению других стран-импортеров, а затем и российских производителей», — считает Шафоростов.



Импорт обходится дешевле

По данным Минсельхоза на 10 августа, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составил 535,2 тыс. т, что на 22,5% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. В том числе производство томатов увеличилось со 105,4 тыс. т до 150,4 тыс. т. В 2016-м тепличное производство томатов в России выросло на 18% относительно 2015-го, к 2020 году ожидается увеличение сбора в 3,7 раза к уровню прошлого года, что связано с активным строительством новых комбинатов, говорит Шафоростов.



При этом зависимость от поставок иностранных томатов останется, хотя и значительно снизится. По мнению эксперта, он будет на уровне 20−25% от объема потребления. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее отмечал, что России нужно максимум пять лет, чтобы обеспечить потребности в овощах на 90%. Плодоовощной союз оценивает, что с учетом нынешних темпов роста тепличного сектора к 2020 году можно будет говорить о полном замещении импортных томатов. «Зависимость от импорта — это не вопрос времени и наличия производственных мощностей, — обращает внимание Шафоростов. — Это вопрос покупательской способности и возможности производителя предложить товар, удовлетворяющий ее». Если массовый потребитель не сможет приобретать российскую продукцию из-за высокой цены, то рынок предложит более дешевую импортную, возможно, в ущерб качеству, но по доступной цене, поясняет он. Поэтому импортозамещение в перспективе пяти лет — это вопрос создания высокоэффективных предприятий, а не просто увеличения количества теплиц.







Зарубежная продукция несмотря на логистические затраты дешевле отечественной: например, в декабре прошлого года цены производителей в России были в уровне 82,6 руб./кг, тогда как импортные томаты обходились в 70,7 руб./кг. «В среднем за год эксплуатации теплицы на хорошем уровне урожайности (около 75 кг/кв. м в год) полная себестоимость (без расходов на финансовые обязательства) продукции может составить 65−70 руб./кг без НДС, — оценивает Шафоростов. — Среднегодовая цена должна быть на 30−40% выше, чтобы обеспечивать стабильную работу комбината». Если говорить о рентабельность предприятий по EBITDA, то разброс достаточно значительный: кто-то работает с убытком, кто-то получает 50% — все зависит от эффективности производства, продолжает эксперт. А она — от многих факторов: способа энергообеспечения и стоимости энергоресурсов, урожайности, маркетинговой политики и др.



Как влияет покупательская способность

В прошлом году, по оценке «НЭО Центра», среднее потребление томатов в России (с учетом продукции открытого грунта) составило 23 кг на человека, к 2027-му этот показатель может вырасти до 30 кг. В целом по стране потребление может увеличиться с 3,4 млн т в прошлом году до 3,9 млн т через 10 лет, то есть примерно на 500 тыс. т. Учитывая объем импорта из Турции в 2015-м (347 тыс. т), возобновление поставок из этой страны может закрыть растущие потребности населения в томатах при условии сохранения ввоза из Марокко, Азербайджана и Китая. Это усложнит работу российским тепличным комплексам и сделает инвестиции в проекты неокупаемыми, считает Шафоростов.







Однако в целом объемы импорта будет определять покупательская способность и потребительские тренды, добавляет он. У отечественных компаний есть некоторые конкурентные преимущества. Например, ранее Александр Ткачев говорил, что эмбарго на турецкие томаты может продлиться еще три года, и это поможет российским производителям, кроме того, тепличные проекты получают господдержку, в частности, возмещение части понесенных капитальных затрат. Кроме того, у них (прежде всего, современных комплексов) есть некоторый запас прочности для ценовой конкуренции, логистическая защищенность, лояльность потребителей, они проводят эффективную коммерческую политику. В пользу более дешевой импортной продукции выступают низкий платежеспособный спрос, высокая цена на российские томаты, а также зависимость производителей от иностранных средств производства, перечисляет Шафоростов.



По его мнению, в ближайшее время турецкие томаты все-таки не вернутся в Россию: при отсутствии внешних шоков (факторы, затрагивающие сырьевое направление экономики), будут находиться причины ограничить их поставки. Правда, эксперт добавляет, что оценить вероятность события, на которое влияет геополитика, тяжело.



Кроме эмбарго есть запрет Россельхознадзора

Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский Су-24, и начало действовать с 1 января 2016-го. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% турецкого экспорта в Россию. Кроме того, в прошлом году Россельхознадзор также принял решение запретить ввоз турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв, поскольку продукция не соответствовала карантинным требованиям. В результате на фоне обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд. Позднее ограничения были частично сняты, однако Турция в марте отменила беспошлинный режим ввоза на ряд российской сельхозпродукции, в том числе пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло. РАНХиГС, Институт Гайдара и Всероссийская академия внешней торговли оценивали потери из-за «помидорной войны» с Турцией в $1,3−1,5 млрд, выигрыш российской стороны — освобождение ниши для собственного производства томатов и огурцов стоимостью в $508 млн.



В начале мая Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщили, что достигли соглашения по снятию ограничительных мер во взаимной торговле и 22 мая подписали совместное заявление об их отмене. Эмбарго по томатам сохраняется, кроме того, продолжают действовать ограничения Россельхознадзора. В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявлял, что Турция не может гарантировать безопасность экспортируемых овощей, прежде всего томатов.



Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков оценивал, что примерно 15% томатов, которые приходили к нам из Турции, не соответствовали нашим нормам по содержанию пестицидов и химикатов, и благодаря введению ограничений на импорт с рынка ушла некачественная дешевая продукция. Эксперт уверен, что необходимо менять систему контроля качества и контролировать импортные овощи и фрукты по аналогии с тем, как это делается с мясом и молочной продукцией. «Прежде, чем разрешить их ввоз, Россельхознадзор

выезжает на предприятия и проверяет их технологии, а по овощам и фруктам такого нет. Мы выступаем за то, что если уж открывать рынок, то нужно, чтобы конкуренция была равной, — рассказывал он «Агроинвестору». — Нужно аккредитовывать для поставок в Россию лишь те зарубежные комплексы, которые пройдут контроль производства и применяемых технологий, в этом случае наши игроки смогут работать наравне с ними, поскольку новые тепличные проекты в нашей стране создаются по самым передовым технологиям. В этом случае турецкие компании будут вынуждены производить качественную продукцию, и она автоматически станет дороже.

