Три года назад правительство утвердило перечень сельхозпродукции и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию из государств, которые ввели санкции против нашей страны или присоединились к ним. Днем ранее, 6 августа 2014-го, президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер для обеспечения безопасности страны и защиты ее национальных интересов.



По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, после ограничения импорта продуктов питания российские сельхозпроизводители получили карт-бланш. «Это открыло «окно возможностей» для отрасли. Рынок не терпит пустоты, поэтому место импортеров заняли отечественные сельхозпроизводители. На российской полке стали доминировать отечественные продукты питания, а поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза за три года: с $43 млрд до $25 млрд в 2016 году», — цитирует Ткачева пресс-служба агроведомства. По данным Росстата, доля импортного продовольствия в товарных ресурсах розничной торговли снизилась с 34% в 2014 году до 23% по итогам первого квартала 2017-го, такой же показатель был за весь 2016 год.







Эмбарго в целом способствовало росту внутреннего производства: если бы не ограничения импорта, многие инвесторы не рискнули бы вкладывать средства в развитие ряда направлений, поскольку конкурировать с западной, прежде всего, европейской продукцией, им было бы крайне сложно. Однако преувеличивать значение ответных санкций тоже не стоит: страна по-прежнему открыта для иностранной продукции, которая теперь поставляется из других стран, при этом из-за более дальней логистики часто обходится дороже, чем прежде. Кроме того, важно учитывать, что осенью 2014-го начал дорожать доллар — в январе 2015-го его курс превысил 65 руб. против 36 руб. в августе 2014-го, что привело к росту цен на импортную продукцию. В условиях падения реальных располагаемых доходов населения из-за сложной макроэкономической ситуации в стране продажи зарубежных товаров все равно сократились бы даже без введения продэмбарго.



Мясной сектор развивался и до эмбарго

Тем не менее, можно выделить ряд секторов АПК — потенциальных бенефициаров ограничений импорта. По словам старшего консультанта практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Романа Христофорова, для этого целесообразно использовать два критерия: во-первых, продукты питания, товарооборот по которым со странами, попавшими под ограничения, в 2013 год превышал $200 млн, во-вторых, продукция, которую в принципе можно производить в России, учитывая климатические условия. Таким образом, по оценке эксперта, от введения продэмбарго в первую очередь могли выиграть производители свинины, мяса птицы, сыров и творога, яблок, томатов и рыбы.



В 2013 году ввоз свинины из санкционных стран составлял почти $1,6 млрд (74% от всего импорта свинины) или 455 тыс. т (73%). Общие поставки этого вида мяса за 2013−2016 годы сократился на 58% — с 620 тыс. т до 259 тыс. т. При этом производство свинины внутри России за это время выросло с 2,9 млн т до почти 3,4 млн т в убойном весе (плюс более 550 тыс. т), сравнивает Христофоров. То есть за три года объем ввоза свинины из стран, попавших под запрет, удалось заместить, и эффект эмбарго в этом секторе уже отыгран, делает вывод он. Импорт птицы из стран, попавших под ограничения, в 2013 году составлял $506 млн (60% ее ввоза) или 378 тыс. т (72%), продолжает Христофоров. Общие поставки за 2013−2016 годы сократился на 63% до 316 тыс. т. Производство в России выросло с 3,8 млн т в убойном весе до 4,5 млн т (плюс 763 тыс. т), таким образом, заместить выпавшие объемы зарубежной продукции в этом сегменте тоже удалось, оценивает он.



Однако по большому счету запретительные меры существенно не повлияли на развитие мясного сектора, поскольку процесс импортозамещения в нем начался задолго до введения эмбарго, говорил ранее «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. К тому же, например, ввоз свинины из Европы был закрыт еще в начале 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве. Ответные санкции фактически затронули только Канаду, поскольку в США свинина почти не закупалась: предприятия штатов не могли выполнить требования Россельхознадзора по отсутствию в мясе следов использования кормовых добавок, в частности, рактопамина. В сегменте мяса птицы под запрет попали в основном только США, так как из Европы преимущественно поставлялись небольшие объемы мяса механической обвалки. Американские куриные окорочка ушли с российского рынка, но к моменту введения продэмбарго потребность в них уже была незначительной, их заменило мясо из Бразилии и Аргентины, уточняет Юшин.



Доля импорта в потреблении свинины сократилась с 26% в 2013 году до 8% в 2016-м, мяса птицы — с 12% до 5%. За январь-май 2017-го, по данным ФТС, Россия импортировала 242,6 тыс. т мяса КРС и свинины (в том числе 106,9 тыс. т последней), а также 87,7 тыс. т птицы. За аналогичный период 2014-го объем ввоза свежего и мороженого мяса был на уровне 340 тыс. т, птицы — 159 тыс. т.



Ограничения привлекли инвесторов

В отличие от производства свинины и мяса птицы, инвестиции в которые активно шли и до августа 2014-го, вложения в выпуск сыров активизировались именно на волне продэмбарго. В 2013 году импорт сыров и творога в Россию составил 438 тыс. т, в том числе 313 тыс. т или 71% почти на $1,6 млрд ввезли из стран, попавших под запрет. После введения санкций Беларусь значительно увеличила поставки этой продукции — со 109 тыс. т в 2013 году до 187 тыс. т в 2016-м, общий импорт в прошлом году составил 216 тыс. т. Производство основных категорий сыров внутри России за это время тоже увеличилось, обращает внимание Христофоров. Так, выпуск полутвердых сыров вырос с 95 тыс. т в 2013 году до 125 тыс. т, твердых — с 86 тыс. т до 137 тыс. т, плавленых — с 95 тыс. т до 106 тыс. т. Производство творога прибавило 9% до 405 тыс. т. Тем не менее, несмотря на расширение внутреннего производства сыров и творога за три года России не удалось заместить импорт из санкционных стран, говорит Христофоров. При этом, несмотря на то, что благодаря эмбарго освободилась значительная часть рынка, из-за почти одновременной девальвации рубля увеличилась себестоимость продукции и розничные цены, что на фоне падения покупательской способности населения привело к снижению спроса на молочную продукцию и в частности на сыры.







Ввоз яблок в 2013 году превышал 1,3 млн т, в санкционных странах закупалось 810 тыс. т на $496 млн. В 2016-м объем импорта был на уровне 0,7 млн т. Большая часть поставок из санкционных стран была заменена импортом из других государств, комментирует Христофоров. В частности, увеличились поставки из Сербии, Беларуси, Азербайджана, Македонии, при этом производство внутри России сократилось на 6% — с 1,4 млн т в 2013-м до 1,3 млн т в прошлом году. «Таким образом, продуктовые санкции не сказались положительно на внутреннем производстве яблок и вряд ли будут драйвером роста в будущем», — предполагает эксперт. Россия как была, так и остается крупнейшим в мире импортером яблок, говорил ранее «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, динамика роста собственного производства остается недостаточной для замещения зарубежной продукции в ближайшей перспективе.







Положительнее всего запрет на ввоз продовольствия отразился на овощной отрасли. «Самый большой удар эмбарго нанесло импорту в Россию тепличных овощей, — считает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. — Поэтому и сельхозпроизводители этого сектора, безусловно, выиграли, так как смогли поднять цены». Правда, в этом сегменте дополнительно позитивную роль сыграло введение эмбарго на товары из Турции, начавшее действовать с января 2016-го и по томатам сохраняющееся до сих пор. Из санкционных стран в 2013 году в Россию было поставлено 258 тыс. т томатов на $333 млн, в целом их ввоз сократился с 855 тыс. т в 2013 году до 462 тыс. т в 2016-м. Внутреннее производство за это время выросло с 2,6 млн т до почти 3 млн т, в том числе сбор томатов закрытого грунта в прошлом году составил около 620 т. В первую очередь это обусловлено активной реализацией инвестиционных проектов по строительству теплиц, говорит Христофоров. По сути эффект эмбарго в этом сегменте уже отыгран, хотя процесс замещения импорта продолжается благодаря тому, что закрыты поставки из Турции.







По прогнозам Минсельхоза, в 2017 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия (заморозки, ливни, град, подтопления), урожай овощей и фруктов сохранится на уровне прошлого года — 16,3 млн т овощей, 3,9 млн т плодов и ягод, в том числе благодаря строительству новых тепличных комплексов и вступлению в плодоношение новых садов.



В 2013 году товарооборот с санкционными странами по свежей, охлажденной и замороженной рыбе составлял почти 1,5 млрд (73%) или 482 тыс. т (74%). Общий импорт в этой категории за 2013−2016 годы сократился на 55% — с 655 тыс. т до 296 тыс. т. Объем производства в России увеличился лишь на 128 тыс. т: с 3,4 млн т в 2013 году до 3,5 млн т в прошлом. При этом существенно нарастить производство аквакультуры не удалось — в 2016-м съем составил лишь 174 тыс. т, отмечает Христофоров, однако добавляет, что при охранении ответных санкций здесь ожидается позитивная динамика. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, к 2020 году производство продукции аквакультуры должно достичь 300−400 тыс. т. Согласно целевому показателю отраслевой госпрограммы, объем может составить 315,5 тыс. т.



Основной эффект ответных санкций прошел

Опрошенные «Агроинвестором» эксперты неоднозначно оценивают продление эмбарго до конца 2018 года. Например, директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексей Сергеев считает, что ограничение импорта по-прежнему эффективно защищает отрасль от иностранных конкурентов. «Не исчерпан потенциал для производства твердых сыров и мясопродуктов с высоким уровнем переработки. То же самое с тепличными овощами, особенно в зимний период, — комментирует он. — При этом в России до сих пор не налажено промышленное производство, например, сыров с плесенью».



Гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев думает, что сейчас продление продовольственного эмбарго не принесет какого-либо существенного эффекта для отрасли. Основной эффект, в целом, уже прошел. Бенефициарами от его действия стало только несколько отраслей, в частности, овощеводство закрытого грунта, говорит он. «Компании начинают слишком сильно привыкать к «тепличным» условиям, что сказывается на конкуренции, их стимулах повышать эффективность бизнеса, а также ценах на продукцию для конечного потребителя», — добавляет эксперт.







Эмбарго распространяется в основном на поставщиков из Европы, но им российские импортеры уже давно подыскали альтернативу в других странах, напоминает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Конечно, введение эмбарго ограничивает конкуренцию между поставщиками из других стран, что негативно сказывается на качестве импортной продукции, нередко и ценах, — обращает внимание она. — Импортозамещение в российском продовольственном секторе продолжается, поскольку его поддерживает достаточно слабый курс рубля, и, по нашей оценке, этот тренд продолжится».



Партнер, руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет полагает, что наибольший потенциал для роста на фоне продэмбарго сохраняется в молочном секторе и производстве овощей. Дефицит молока-сырья, рост закупочных цен на него и увеличение государственной поддержки делают отрасль инвестиционно привлекательной после долгой стагнации. А для сектора овощеводства осталась неисчерпанной тема наполнения рынка в зимний период, поясняет эксперт. Речь не только о создании тепличных комплексов, но и проектах строительства современных овощехранилищ. Инвестиции в это направление дадут дополнительный доход игрокам сектора, уверен Шеремет.



С введением специальных экономических мер в 2014 году под ограничения попали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, молочная продукция, в том числе сыры, фрукты, овощи, орехи и др. На первом этапе импорт продуктов питания был запрещен из США, Канады, Евросоюза, Австралии и Норвегии, год спустя в список также попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, а с 1 января 2016-го и Украина. Изначально продэмбарго вводилось на год, после того как 22 июня 2015-го Евросоюз пролонгировал санкции против России на полгода, правительство продлило запрет на импорт до 6 августа 2016 года. В конце июня прошлого года срок его действия был увеличен до конца 2017-го, в июне этого года — до конца 2018-го. Также с конца июля 2015-го согласно указу Владимира Путина санкционные продукты питания, незаконно ввезенные в Россию, уничтожаются на границе. По данным Россельхознадзора, за это время было ликвидировано около 17 тыс. т продовольствия, в том числе 16,4 тыс. т продукции растительного происхождения.

