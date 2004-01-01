Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает снижение объема ввоза в Россию санкционных продуктов питания благодаря контролю товаров после их выпуска, усилению контроля плодоовощных баз. Также таможенники стали перехватывают нелегальную продукцию не как раньше на пограничных постах, а на федеральных трассах. «Как нам представляется, в последнее время «санкционки» стало существенно меньше, но это не значит, что ее нет, — сказал глава ведомства Владимир Булавин (цитата по RNS). — И основная проблема здесь в том, что любой товар, выпущенный у наших партнеров по ЕАЭС, считается товаром союза и имеет право хождения по всей территории Таможенного союза. Поэтому, если бы наши друзья и партнеры присоединились к нашим ответным мерам на введенные санкции, у нас бы этой проблемы не было».



Однако, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), запрещенной продукции меньше не стало. «Достаточно зайти в любой московский магазин (не супермаркет) и убедиться в том, что «санкционки» полно. Думаю, что в супермаркетах все то же самое, но только в несколько ином виде. Плохо это или хорошо для потребителя — другой вопрос», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Эксперт уверен, что требовать от стран ЕАЭС введения продовольственного эмбарго не только неправильно, но и нереалистично.



По мнению гендиректора компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, в том, что запрещенные товары все же проникают в Россию, виновата несовершенная система контроля, а никак не то, что такая продукция разрешена в странах ЕАЭС. «Мне кажется, что в любой проблеме не может быть виноват кто-то один. ФТС заявляет, что если бы страны Евразийского экономического сообщества ввели продэмбарго, то все бы сразу стало хорошо, но ведь кроме импортеров из этих стран всегда есть те, кто закупает эту продукцию, и в основном это представители нашего бизнеса», — обращает внимание эксперт.



По ее словам, проверить подлинность продукции на таможне не настолько сложно, как может показаться обывателю. «Документы, подтверждающие сертификаты проверяют, поэтому переносить всю ответственность за создавшуюся ситуацию с большим объемом контрафакта на страны ЕАЭС, мне кажется, не совсем справедливо. Мы сами хороши», — отмечает Решетникова. Она считает, что решить проблему нелегальной санкционной продукции мог бы жесткий порядок на таможне, а также на овощебазах. Как показывают опросы, проведенные компанией «Технологии роста», в некоторых местах открыто говорят о том, что у них продается турецкая или греческая плодоовощная продукция. Причем речь не о каких-то небольших региональных базах, а о московских. «Никто особенно и не скрывается, в первую очередь потому, что идет внутреннее попустительство и в нашем бизнесе, и на нашей таможне», — уверена она.



При этом, по словам Решетниковой, те товары, которые сейчас запрещены к ввозу в Россию, даже если оказываются в продаже, то не несут особого урона российским производителям, как это было в «досанкционный» период. Раньше отечественным компаниям было сложно конкурировать с более дешевой зарубежной продукцией, сейчас ситуация изменилась, в том числе на фоне роста курсов иностранных валют, и актуальными стали проблемы низких закупочных цен и не совсем правильная ассортиментная политика. По мнению Решетниковой, важно выращивать не просто картофель или морковь, а именно те, которые пользуются спросом у потребителя, а это пока недостаточно учитывается. «У нас часто случается затоваривание рынка отдельными сортами или гибридами, в результате цены именно на этот сорт или гибрид резко падают, это очень характерно для тепличной отрасли», — говорит эксперт.



С августа 2014 года в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. В частности, под запретом находятся мясная, молочная, рыбная продукция, овощи и фрукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. 30 июня президент России Владимир Путин продлил срок действия продэмбрго до конца 2018 года.

