Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о намерении правительства предложить президенту Владимиру Путину продлить продовольственное эмбарго до конца 2018 года. Как сообщил глава кабинета министров, это станет реакцией на действия Евросоюза, официально заявившего в среду о пролонгации санкций в отношении России еще на шесть месяцев, до конца января следующего года.



«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет верх над экономикой и по большому счету над здравым смыслом. В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому (вчера мы обсудили этот вопрос с президентом) правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года», — объявил Медведев на заседании кабмина. По его словам, Россия вынуждена пойти на такой шаг, чтобы защитить свои национальные интересы, а заодно и поддержать аграрный сектор. «Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу того, как они будут действовать в ближайшее время. Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме», — отметил Медведев.



Глава Минсельхоза Александр Ткачев уже прокомментировал, что продление Россией ответных мер хорошо повлияет на агропромышленный комплекс страны. По его словам, аграрии хотели бы продления продэмбарго еще лет на десять. «Ради нашей страны они (ответные санкции) выгодны еще лет на десять, потому что они очень благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК. Это совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только выиграем», — заявил Ткачев (цитата по «Интерфаксу»).



В середине июня в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным глава Национального плодоовощного союза Сергей Королев сообщил, что в том числе благодаря санкциям российское овощеводство растет на 20−30% в год. Однако тогда глава государства заявлял, что в вопросе продления санкций будет смотреть, «как будут складываться наши отношения со странами, которые вводят ограничения». В то же время он признал, что в вопросе введения эмбарго власти исходили из того, что производители мяса, овощей и фруктов должны набрать такие обороты, чтобы закрыть потребности собственного рынка.



Гендиректор «Теплицы России» Наталия Рогова ранее поясняла «Агроинвестору», что госпрограмма развития АПК, предусматривающая введение в действие 1,23 тыс. га построенных и модернизированных теплиц, рассчитана до 2020 года. «То есть сейчас мы даже еще не на половине пути, инвесторы активно продолжают возведение предприятий, и без поддержки государства проекты будет крайне сложно осуществить», — говорила Рогова. По ее словам, к концу 2020 года российские производители должны будут полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в огурцах и на 70−80% — в томатах.



О как минимум трехлетнем сроке действия санкций говорит и председатель совета директоров «Степи» Али Узденов. «Много людей сейчас инвестировали и продолжают инвестировать в теплицы. И, конечно, мы бы не хотели оказаться в ситуации, что завтра санкции снимаются, а сроки окупаемости — семь лет», — сказал он на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», организованном газетой «Ведомости». В то же время, заметил он, эффект от санкций в значительной степени стирается из-за сопредельных стран, откуда в Россию везется запрещенная продукция. «Но нам надо просто работать: если взять овощи, мы будем снижать себестоимость через модернизацию, увеличивать урожайность. По яблокам, наверное, будет немного сложнее, потому что эта отрасль активно поддерживается в других странах — наших конкурентах, в той же Польше. И здесь мы, конечно, видим риски», — констатировал Узденов.



Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, с 13 августа 2015 года — также Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, с 2016 года — Украины. Под запретом находятся мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. Как показало исследование Института экономической политики имени Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли, из-за продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряют в среднем 4380 руб.

