С конца 2015 года вдвое выросло число россиян, недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов, показал опрос, проведенный в июне компанией «Ромир». Если полтора года назад лишь 8% отмечали ухудшение качества молока и молочных продуктов, то сейчас — 15%, аналогично доля недовольных выросла и по мясу.



Большинство опрошенных считает качество молока неизменным, хотя с конца 2015 года их количество несколько снизилось — с 68% до 65%, одновременно несколько сократилась — с 17% до 15% — и доля тех, кто находит, что оно стало выше. Улучшение качества мяса в июне отмечали лишь 14% против 20% полтора года назад, а 65% полагают, что оно за последний год не изменилось (в 2015-м — 60%). При оценке качества колбасных изделий число недовольных увеличилось с 12% до 18%, при этом доля тех, кто заметил улучшение, снизилась с 18% до 12%.



В то же время потребители стали выше оценивать качество сыров, хотя по сравнению с другими категориями к ним по-прежнему больше всего нареканий. Тем не менее, теперь уже более половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42% респондентов. При этом сократилась доля тех, кто считает, что качество сыров продолжает ухудшаться: полтора года назад такого мнения придерживалась треть россиян (33%), сегодня же — чуть более четверти (27%). Число тех, кто видит улучшения в качестве сыров, также снизилось, но менее значительно — с 13% до 10%.



Также улучшилось отношение покупателей к фруктам, по качеству которых доля критиков снизилась до 15% с 20% в 2015-м. Сохранение качества фруктов на прилавках российских магазинов констатировали 66% против 53% в 2015-м, вместе с тем тенденцию к улучшению отметили лишь 13% против 18% по результатам предыдущего опроса.



Рост числа россиян, отмечающих ухудшение качества по ряду категорий, может быть связан с низким уровнем доходов населения и увеличением количества потребителей, покупающих более дешевые продукты питания, полагает гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. «Так, производители мясной продукции для снижения себестоимости меняют рецептуры и используемое сырье. Это связано с сокращением реальных доходов населения, а также очень высокой ценовой конкуренцией среди производителей мясной продукции», — сказала она «Агроинвестору». Что касается молочной продукции, то эксперт напомнила, что несмотря на серьезные инвестиции в молочную отрасль, до сих пор сохраняется дефицит сырого товарного молока. «В результате оно заменяется сухим молоком, растительными жирами, что также приводит к снижению качества продукции», — добавила Тюрина.



В то же время исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов не согласен, что произошло ухудшение качества молочной продукции. «Если смотреть более длинную динамику, за последние 10−12 лет, то оно, конечно, улучшилось. Это связано с повышением качества сырьевой базы. Если же говорить о ситуации в последние два-три года, то я не думаю, что были какие-то существенные и ощутимые для потребителя изменения», — прокомментировал он «Агроинвестору». В улучшении же отношения потребителей к сырам нет ничего удивительного, уверен Белов. «Качество сыров действительно стало существенно выше. Во многом это связано с тем, что доля фальсифицированной продукции, которая была значительной три года назад, сейчас сокращается. Если в среднем по молочной категории три года назад доля фальсификата составляла около 10%, то сейчас она снизилась до 6−7%. К тому же потребитель стал более разборчив и стал понимать, что такое сыр, а что такое сырный продукт», — добавил он.



В целом ситуация стабилизировалась

Исследование проводилось, чтобы оценить отношение респондентов к качеству продуктов, в первую очередь из категорий, попавших под действие продэмбарго. В августе 2014 года Россия в ответ на санкции со стороны западных стран ограничила импорт ряда товаров, что привело сначала к исчезновению с полок магазинов некоторых привычных продуктов и брендов, а затем к попыткам их замещения, напоминает «Ромир».



В результате опрос показал, что в среднем две трети россиян считают, что качество продуктов из санкционных категорий за последний год не изменилось. «В конце 2015 года такой ответ давали около половины респондентов <…> Таким образом, можно говорить, что период наибольших потрясений от замены брендов на полках и смены качества вновь появившихся товаров остался позади», — делают вывод социологи компании. По их мнению, эту тенденцию подтверждает, например, анализ оценок качества рыбы — доли россиян, которые заметили улучшение (10%) или ухудшение (19%) не изменились за полтора года. При оценках качества овощей с момента последнего опроса неизменной (17%) осталась доля тех, кто отметил ухудшения. Хотя и сократилось число респондентов, которые почувствовали улучшение качества овощей — с 23% до 14%.



Лидерами по числу отрицательных оценок стали россияне, проживающие в городах с населением 100−500 тыс. человек, респонденты из Центрального и Южного федеральных округов. В частности, наибольшее число жалоб от этих категорий респондентов прозвучало в адрес качества молочной продукции, мяса и колбасных изделий. Качество овощей больше критиковали жители Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного округов. Качество рыбы вызывает больше нареканий у респондентов Урала и юга. Качество фруктов в большей степени не устраивает жителей Северо-Запада и Урала. А о продолжающемся снижении качества сыров чаще говорили жители городов-миллионников, респонденты из Центрального, Северо-Западного и Уральского округов.

