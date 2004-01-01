В июле инфляционные ожидания населения ухудшились, хотя и остаются вблизи минимального значения за всю историю наблюдений, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Если в июне 12% опрошенных ожидали ускорения роста цен в течение года, то в июле их доля составила 17%. Такая динамика носит временный характер и связана как с сезонным повышением цен на отдельные продовольственные товары, так и с плановой индексацией тарифов ЖКХ, отмечает ЦБ.



Прямая оценка (медианное значение), рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, увеличилась по сравнению с июнем на 0,4 п. п. до 10,7%. Оценка инфляционных ожиданий пока значительно выше целевого уровня роста цен в 4%, на который ЦБ рассчитывает по итогам года. «Сложившаяся ситуация указывает на сохраняющиеся проинфляционные риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями и их чувствительностью к динамике цен на отдельные товары», — считает регулятор.



По данным опроса, доля респондентов, считающих, что в этом году инфляция окажется около 4%, сохранилась на уровне 23%, как и месяцем ранее, 59% опрошенных считают, что показатель будет заметно выше 4%. В перспективу достижения такого уровня инфляции через три года верит 21%, 46% считают, что рост цен будет заметно выше. Тем не менее, в июне доля негативно настроенных участников опроса была еще больше — 51%.



В июле меньшая доля респондентов, чем месяцем ранее, говорила о высоком росте цен на мясо и птицу (35% против 38%), а также яйца (14% в июле, 17% — в июне), что аналитики ЦБ считают ожидаемым, поскольку в первый месяц лета эти товары дешевели. По данным Росстата, в июне цены на мясо и птицу снизились примерно на 0,1% к уровню мая и на 1,2% к декабрю 2016-го, хотя по сравнению с июнем прошлого года отмечался рост на 2,1%. Яйца в июне подешевели на 3,5% к маю и почти на 20% к декабрю, хотя за год их стоимость в целом не изменилась (минус 0,1%). Также меньшее количество опрошенных отметили высокий рост цен на молоко и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, сыр, колбасы, крупы и макаронные изделия, растительное масло.



При этом больше, чем в июне, респондентов отметили значительное удорожание сахара, фруктов и овощей. Если в июне 38% опрошенных сказали, что, по их оценке, за прошедший месяц сильно выросли цены на плодоовощную продукцию и 13% заметили повышение стоимости сахара, то в прошлом месяце их доля составила 40% и 17%. Также на 1% до 17% увеличилось число тех, кто упомянул о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В июне плодоовощная продукция подорожала на 8,3% — сказалось смещение сезонности из-за плохой погоды и более позднее поступление на рынок нового урожая, однако в июле цены стали снижаться. Так, в последнюю неделю месяца овощи и фрукты подешевели в среднем на 3,7%, сообщает Росстат. Стоимость сахара в июне выросла на 3,8%, хотя по сравнению с аналогичным периодом 2016-го он стоил на 15% меньше. По данным на 31 июля цена сахара выросла на 6,3% к показателю конца июня. Хлеб и хлебобулочные изделия в июне подорожали на 0,2%, к декабрю 2016-го рост составил 1,6%, за год цена прибавила 3,6%. В июле цены увеличились на 0,1%.



Ожидаемое снижение цен на плодоовощную продукцию может позитивно сказаться на настроениях потребителей, предполагают аналитики ЦБ. Дальнейшее сохранение инфляции вблизи целевого значения 4% в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и привязке их уровня к целевому показателю, говорится в обзоре регулятора. При этом эксперты отмечают, что потребительские настроения участников июльского опроса говорят о стабилизации материального положения. Так, например, с 10% до 8% снизилась доля тех, кто в ходе опроса сказал, что покупает продукты питания впрок, с 24% до 23% — тех, кто стал делать покупки реже или отказываться от каких-то видов продовольствия. Меньшее число респондентов стали искать дополнительную или более высокооплачиваемую работу (18% против 19%). Правда, стало больше тех, кто начал выращивать овощи и фрукты, разводить птицу, делать заготовки и т. п. — 14% по сравнению с 12% в июне.



Во втором квартале Росстат зафиксировал самое высокое за последние два года значение индекса потребительской уверенности (минус 14%), что может говорить о большей готовности потребителей приобретать товары не только первой необходимости, обращает внимание партнер, руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ. Виталий Шеремет. «Рост индекса потребительской уверенности — однозначно хороший сигнал для компаний, ориентированных на внутренний рынок, в первую очередь, для производителей мяса», — считает он. Согласно опросу «инФОМ», в июле заметно — с 33% до 29% — снизилось число тех, кто сказал, что за последние три месяца ему пришлось экономить на покупке мяса и птицы или отказываться от них. Доля респондентов, экономящих на сыре и колбасах, уменьшилась с 31% до 25%. При этом ни на чем не экономили 37% опрошенных против 34% месяцем ранее (в ходе опроса разрешалось дать несколько ответов).

