Возможное смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию из-за холодной погоды как минимум до сентября продолжит негативно влиять на уровень инфляции, удерживая ее выше целевого уровня в 4%, прогнозируют аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев назвал рост инфляции в июне на 0,6% и 4,4% в годовом выражении неприятным сюрпризом. Основным драйвером стала плодоовощная продукция, которая подорожала на 8,3%.



Такой значительный рост цен является нетипично высоким для данного времени года, говорится в бюллетене ЦБ. Из-за холодной весны сроки посадки картофеля и овощей открытого гранта сдвинулись на три-четыре недели, поэтому сбор урожая в этом году начнется позже. В итоге пик максимального снижения цен на продукцию может сместиться с августа на сентябрь, предполагают аналитики. «Учитывая низкие темпы роста в прошлом году, результатом возможного смещения сезонного пика будет более высокий годовой темп роста цен на плодоовощную продукцию в июне—сентябре текущего года, чем предполагается типичной сезонностью», — говорится в отчете.



Тем не менее, ЦБ пока не видит угрозы для увеличения инфляции по итогам года выше целевого уровня в 4%. В начале 2017-го цены росли пониженными темпами, а после того как начнутся массовые поставки нового урожая овощей, рост цен замедлится. Однако вероятные потери части урожая из-за сохранения холодной погоды в европейской части страны могут продлить негативное действие фактора высоких цен на овощи до второго квартала 2018 года, предупреждают эксперты регулятора.



По словам главного аналитика Плодоовощного союза Кирилла Лашина, сезонное снижение цен на овощи и фрукты началось с текущего месяца. «Мы думаем, что к августу цены стабилизируются и достигнут уровня прошлого года к сентябрю, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В этом году традиционное снижение стоимости продукции задержалось, поскольку ранний новый урожай еще не начал в достаточном объеме поступать на рынок, а запасы овощей открытого грунта в хранилищах подошли к концу». Сейчас темп поставок продукции отстает от уровня аналогичного периода прошлого года, ситуация должна выровняться в первой половине августа, рассчитывает Лашин, а к концу следующего месяца проблемы с объемами продукции будут полностью решены.



По данным Росстата, за неделю с 4 по 10 июля плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,7%, в том числе белокочанная капуста на 10,2%, картофель — на 6,2%, огурцы — на 5,6%, томаты — на 2,9%, лук — на 1,2%.



Валовой сбор овощей открытого грунта в этом году может быть на уровне прошлого (14,7 млн т во всех хозяйствах) или ниже в пределах 10%, прогнозирует Лашин. Он уточняет, что никакой катастрофы из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в ряде регионов, нет. «Если до конца лета и в начале осени не будет каких-то климатических катаклизмов, то потери урожая будут минимальными или их не будет вообще, — считает он. — Страна большая, ситуация в регионах разная: да, где-то посевы пришлось сократить, где-то урожай оказался в зоне подтопления, но где-то стоит прекрасная погода». Точнее оценить перспективы сборы в этом году можно будет после того, как начнется массовая уборка, и Минсельхоз будет публиковать сводки по регионам, добавляет Лашин.



По мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, уровень инфляции в 4% по итогам года — это довольно оптимистический вариант сценария. Некоторое оживление экономики в первом полугодии, заметное увеличение спроса на надвижимость и хорошие продажи в секторе автопрома могут смениться относительной коррекцией в третьем и особенно четвертом кварталах, поясняет он. При этом плохие погодные условия и затянувшийся период сева уже привели к пересмотру плановых показателей сбора урожая зерна, не лучшим образом обстоят дела и в овощном секторе. «Прогнозировать итоговый уровень урожая пока рано, хотя, скорей всего, он будет не выше прошлогоднего, — предполагает Коренев. — Если в конце лета и начале осени будет такое же аномальное количество осадков и температура, заметно ниже типичной для этого времени, то окончательные показатели могут оказаться хуже прогнозных». В результате может сложиться ситуация, что мы не просто не увидим сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, но даже зафиксируем умеренный рост цен по целой группе товаров этого сектора, предупреждает аналитик.



В случае негативного развития событий цены на сельхозпродукцию к окончанию сезона-2017/18 могут оказаться на 14−16% выше прошлогодних. Если же ситуация резко изменится в положительную сторону, то рост цен будет не столь существенным — на 6−10%, что способно свести прогнозы сезонного понижения цен к нулевым показателям, оценивает он.

