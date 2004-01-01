Цены на плодоовощную продукцию в июне увеличивались ускоренными темпами из-за неблагоприятной погоды, задержавшей сев и уборочную кампанию. По данным Росстата, к уровню мая они поднялись на 8,3%, к аналогичному периоду 2016-го — на 11,6%.Это спровоцировало рост инфляции на 0,6% в прошлом месяце и на 4,4% в годовом исчислении при плане Центробанка выйти на 4%.



В июле инфляция может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю овощей и картофеля, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. Цены на плодоовощную продукцию снизятся в июле-августе после поступления на рынки нового урожая, солидарен с ним глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в России весной и летом, не приведут к дефициту овощей в стране, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, отметив, что цены на овощи будут снижаться. «Я не вижу, чтобы был рост, по состоянию мониторинга у нас наоборот идет снижение, потому что сейчас сезон овощей, и эта тенденция будет устойчивая», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).







Однако сельхозпроизводители смотрят на ситуацию с меньшим оптимизмом. Так, например, гендиректор группы компаний «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов считает, что картофеля в этом году будет собрано меньше. «Северные регионы Московской области, думаю, не смогу выйти на обычные объемы», — сказал он «Агроинвестору». При этом топ-менеджер добавил, что аграрии планируют достаточно позднюю уборку. «Идет опоздание где-то на три-четыре недели», — уточнил он. Директор СПК «Красная Башкирия» Раиль Фахрисламов опасается, что вдобавок к дождливому лету в конце августа могут ударить заморозки, а это очень негативно скажется на урожае. По его мнению, цены на овощи в России еще увеличатся.



Филиппов отмечает, что на данный момент в стране очень высокие цены на овощную продукцию, в том числе и на «борщевой набор». Так, белокочанная капуста в июне стала дороже в 1,5 раза, свекла, картофель и морковь — на 15,9−22,4%, следует из данных Росстата. «Запредельные цены на ту же капусту сложились, поскольку средняя полоса ее просто не дает, ее еще нет, потому что очень холодно, — комментирует Филиппов. — Мы в это время обычно уже поставляем на рынок 40−50 т в день, а в этом году — до 10 т». Аграрии считают, что пока непонятно, как дальше будет складываться ситуация. По мнению Филиппова, основная проблема даже не в холодной погоде, а том, что очень много дождей.



Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова считает, что пока рано говорить о том, какими будут цены, также, по ее словам, еще не время переживать из-за неблагоприятных погодных условий. «Кроме ЦФО в России есть регионы, где сейчас совсем иная погода, например, на юге Сибири стоит жара и засуха. Что-то там вырастет, что-то в других округах, что-то у нас — спасает то, что территория страны большая», — подчеркивает она. Поэтому все будет стандартно: цены на картофель обычно снижаются в сентябре-октябре, на капусту — в октябре-ноябре. Если говорить о томатах и огурцах, которые выращиваются и в теплицах, и в открытом грунте, то в зависимости от региона, цены на них падают с конца июля по начало сентября, добавляет Решетникова. По данным Росстата, уже в июне огурцы и томаты подешевели на 25,4% и 22,8%.



«Конечно, есть некоторые неутешительные прогнозы, что урожай будет меньше, но это в сравнении с прошлым годом, — продолжает Решетникова. — А ведь 2016-й был очень урожайным. Если в этом году будут хотя бы средние показатели, то это тоже хорошо, так как слишком высокие сборы невыгодны производителям, также как и очень плохие». Например, в прошлом году не все аграрии смогли убрать урожай, часть продукции осталась в поле, поскольку закупочные цены на нее были низкими, а хранилища есть далеко не у всех. «Некоторым было просто невыгодно выкапывать корнеплоды, тратить на это ресурсы», — отмечает Решетникова.



«В этом году, я думаю, будет стандартная сезонность, а там все зависит от погоды», — резюмирует она, добавляя, что, например, картофель по данным участников рынка, чувствует себя нормально. «Высокая влажность для этой агрокультуры, если это не затопление, сейчас не является большой проблемой. Другое дело, если такие же дожди будут, предположим, в конце августа — в сентябре, когда начнется период уборки, тогда это станет проблемой, так как дождливая осень и ранние заморозки опасны», — говорит эксперт.



По данным Минсельхоза на 7 июля, овощи в сельскохозяйственных организациях и КФХ Астраханской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края убраны с 9,7 тыс. га, собрано 84 тыс. т при урожайности 86,6 ц/га. Год назад в это время овощи убрали с 12,3 тыс. га, получив 94,9 тыс. т, однако урожайность тогда была ниже — 77,4 ц/га. В целом по итогам прошлого года все хозяйства собрали 16,3 млн т овощей, в том числе 14,7 млн т — открытого грунта, также было накопано 31,1 млн т картофеля.

