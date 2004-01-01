За пять месяцев 2017 года объем розничной торговли продуктами питания составил 5,56 трлн руб., то на 2,1% меньше, чем в аналогичный период 2016 года, однако в мае продажи выросли на 1,7% к апрельскому уровню, следует из данных Росстата. В частности реализация мяса и мясных продуктов увеличилась на 6,6%, молочных продуктов — на 3%, свежих овощей — на 2,8%. При этом объем выпуска продовольственных товаров в мае возрос на 7%.



Мясо покупают по промо-акциям

Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях за пять месяцев составило 4,4 млн т в живом весе — на 5,2% больше, чем за этот период год назад. В том числе птицеводство в мае прибавило 10,2% к маю 2016-го, став основным драйвером мясного сектора. Производство свинины выросло на 6,1%, КРС на убой — на 2,6%. По словам эксперта рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анны Кудряковой, особенно заметно увеличение объемов в регионах, где есть развивающиеся предприятия, которые могут значительно наращивать производство. По мясу птицы наблюдается ощутимое повышение, но в основном за счет крупных компаний-лидеров сектора, тогда как небольшие игроки все больше говорят о сложностях реализации продукции, отмечает эксперт.



Значительная доля реализации приходится на торговые сети, с которыми у крупных производителей хорошо налажены связи, поясняет Кудрякова. Продажи участников рынка, у которых есть собственные розничные магазины, отчасти перераспределяются к федеральным ритейлерам. «А они держат объемы за счет акций. Простой производитель почти не может себе позволить такие продажи», — говорит она. Также в мясном сегменте отмечается сезонное увеличение реализации продукции с добавленной стоимостью: готовых шашлыков, барбекю и прочих линеек маринадной группы, добавляет исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.



При этом цены на мясо и птицу достаточно стабильны, в мае они снизились на 0,1% к уровню апреля. Стоимость бройлера держится примерно на одном уровне уже около двух лет, обращает внимание Корнеев. Кудрякова отмечает, что сейчас сложилась ситуация, когда компании не могут реализовать всю произведенную продукцию, поэтому, по ее мнению, цена на птицу по сравнению с прошлым годом остается на очень низком уровне и, скорее всего, расти уже не будет.



При этом свинина дешевеет. «На пиках цена доходила до 188−190 руб./кг за полутушу, сейчас где-то 154−158 руб./кг, — сравнивает Корнеев. — Поэтому цены, скорее всего, останутся на нынешнем уровне или даже снизятся». Для отрасли важно, чтобы росли доходы населения, подчеркивает эксперт, иначе у нас не будет увеличиваться ни глубокая переработка, ни потребление полуфабрикатов и маринадной группы — то есть продукции с добавленной стоимостью. «Потребитель пока очень сильно реагирует на товары с низкой ценой. Для примера, если взять продажи одного крупного гипермаркета с охлажденной продукцией, то из 100% объемов продаж свинины 60−70% будет приходиться на позицию, которая была по промо-акции. Это говорит о высокой зависимости спроса от цены», — резюмирует эксперт.



Дешевые сырные продукты остаются в приоритете

В молочном сегменте Росстат отмечает увеличение продаж сухих и сублимированных молочных консервов (+11%), питьевого молока (+3,1%), жирных сыров (+2,5%). Такая динамика связана с несколькими факторами, говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Во-первых, питьевое молоко является традиционным и социально-значимым для России продуктом, цены на который, как правило, растут умеренно, поэтому его потребление мало меняется даже в кризисные периоды. В этом случае питьевое молоко может стать сравнительно дешевым источником белка на фоне удорожания других видов продовольствия. «По этой причине в 2017 году мы видим продолжение прошлогодних тенденций повышения потребления молока», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». Во-вторых, увеличению потребления способствовало завершение Великого поста.



Что касается сыров, то здесь важно разделять сыры и сырные продукты — более дешевые молокосодержащие «аналоги» сыров с растительными жирами, обращает внимание Белов. «По нашим оценкам, в 2017 году потребительский спрос продолжает переориентироваться на более дешевую продукцию (сырные продукты), ее потребление растет, в то время как спрос на дорогостоящие молокоемкие продукты (сыры, сливочное масло) остается умеренным», — отмечает он.



По словам эксперта, это связано с тем, что сырные продукты значительно дешевле сыров, поэтому в условиях сокращения покупательской способности населения и сохранения высокого уровня цен на сыры спрос смещается в сторону сырных продуктов. Такая же ситуация наблюдалась и в 2014, и в 2015 годах. Стремительное удорожание импортных сыров в четвертом квартале прошлого года при сохранении относительно низких цен на сырные продукты способствовало наращиванию импорта последних. Тренд сохранился и в 2017-м, в результате чего доля импорта в структуре потребления сырных продуктов выросла на 10,7 п. п. до 39,4%, а сыров — только на 0,3 п. п. до 28,1%, сравнивает эксперт. Производство сыра за пять месяцев этого года увеличилось на 2,9%, сырных продуктов — на 11,5%, следует из данных Росстата.



При этом отечественные производители молочной продукции сегодня вновь испытывают сложности после некоторого облегчения из-за введения ограничений на импорт, продолжает Белов. Повышение ценовой конкуренции на внутреннем рынке с зарубежными поставщиками (Беларусь, Новая Зеландия, Турция, Иран, Аргентина и др.) будет сдерживать рост розничных цен на молочную продукцию, а из-за роста себестоимости производства (результат, в том числе, девальвации национальной валюты) российские компании часто не могут конкурировать с ними. Причем качество продукции в этой борьбе часто уходит на второй план, сожалеет эксперт.



«Вместе с тем, ресурсная база — производство сырого товарного молока — для промышленных переработчиков продолжает расти, поэтому впервые за многие годы уже в текущем году возможен профицит сырья и готовой отечественной молочной продукции, так как импортная может оказаться дешевле. В этом случае участники рынка будут вынуждены снижать цены на свою продукцию в борьбе за спрос, а вместе с ними — и уровень рентабельности», — рассказывает Белов.



Сезонный рост спроса на овощи

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова считает рост продаж плодоовощной продукции логичным — это сезонное явление. Весной увеличивается выбор, и в мае он явно больше, чем в апреле. «В мае у нас уже появляются в продаже даже овощи «борщевого набора» нового урожая, а тепличные дешевеют, поэтому их больше покупают», — комментирует эксперт. Ранние овощи в открытом грунте, в частности выращивают в Ставропольском крае, в Астраханской и Ростовской областях, добавляет она. «Некоторые из них, например, морковь, уже в мае поступают в продажу, а в июне уже вовсю продаются ранние отечественные овощи. Так же начинаются продажи ранних импортных овощей», — говорит Решетникова.



При этом плодоовощная продукция в мае продолжила дорожать, прибавив в цене 5,8% после апрельского увеличения стоимости на 4,7%. Однако показатель по итогам пяти месяцев на 5,1% ниже аналогичного периода 2016 года. «Потребительские цены по сравнению с прошлым годом немного опустились, в первую очередь потому, что в 2016-м они были неоправданно завышены», — поясняет Решетникова.



В этом году цены могут вырасти из-за плохих погодных условий, которые наблюдались в некоторых регионах страны. «Однако точно сказать, повлияла погода на цены или нет, мы сможем не раньше августа-октября, когда пойдут основные продажи овощей «борщевого набора», — отметила она. Сейчас, по оценкам экспертов «Технологий роста», цены в опте и рознице в целом стабильны и несильно отличаются от прошлогодних.

