Холодная погода весной может негативно повлиять на урожай, что приведет к росту инфляции в третьем квартале этого года. Такой прогноз содержится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Центробанка. В апреле годовая инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню Банка России (4%), составив 4,1%. Тем не менее, сезонно сглаженный темп роста цен оказался повышенным из-за удорожания плодоовощной продукции, отмечают аналитики ЦБ.



Хотя в целом продукты питания и безалкогольные напитки, по данным Росстата, в апреле подорожали на 0,6% относительно марта, овощи и фрукты за этот период выросли в цене на 4,7%. Так, в частности, цены на белокочанную капусту увеличились на 28,6%, картофель прибавил 21,5%, репчатый лук — 24,5%, морковь — 11,1%. Лимоны, томаты и свекла подорожали на 7,8−7,9%.



В мае цены на плодоовощную продукцию выросли еще на 5,8%, тогда как в целом продовольствие прибавило в цене 0,6%, следует из данных Росстата. Из наблюдаемых статведомством видов овощей и фруктов значительнее всего подорожала белокочанная капуста — в 1,4 раза, цены на картофель, лук, морковь и свеклу увеличились в 1,2−1,3 раза. Стоимость лимонов выросла на 11,1%, яблок — на 7,5%.



Аналитики Центробанка отмечают, что в последние две недели мая цены на плодоовощную продукцию вернулись к привычной динамике. Это может быть признаком того, что влияние более позднего, чем обычно, сезонного роста цен в этой категории из-за высокого уровня запасов урожая 2016 года постепенно сходит на нет. При этом в 2017-м рекордных сборов ждать не стоит. Холодная погода и заморозки в мае привели к гибели части завязей плодовых растений и деревьев, к менее активному опылению агрокультур и задержкам в проведении посевной кампании, говорится в бюллетене ЦБ. В результате неизбежны потери и более позднее поступление нового урожая на рынок. Гидрометцентр уже сообщил, что похолодание приведет к снижению урожая фруктов и овощей, напоминают аналитики банка. «В связи с этим возможно смещение благоприятной сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на более позднее время, а также менее выраженный характер сезонности в третьем квартале. Этот фактор может временно ускорить сезонно скорректированный рост потребительских цен выше уровня, согласующегося с траекторией 4%-ной инфляции», — прогнозирует ЦБ.



Проблемы не только с овощами

Проблемы есть не только с овощами и фруктами. Например, Минсельхоз уже понизил прогноз валового сбора зерна в этом году со 110 млн т до 100−105 млн т. На днях правительство Ставропольского края сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий старт уборочной кампании в регионе переносится на конец июня, тогда как традиционно сбор урожая начинается в середине месяца. Задержка в развитии зерновых агрокультур на одну-две недели наблюдается почти во всех зернопроизводящих регионах страны, говорил «Агроинвестору» гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Центр экономического прогнозирования Газпромбанка оценивает инфляцию на конец года на уровне 3,5%, то есть ниже целевого уровня Банка России. «Замедлению инфляции способствует не только слабый рост цен на сырьевых рынках, но и стабильный курс рубля, а также слабый спрос в экономике, — прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра Дарья Снитко. — Мы полагали, что инфляция может быть и ниже, но холодная весна действительно добавила опасений, что некоторые сезонные товары будут демонстрировать больший рост цен. В частности, каждый холодный день увеличивает риск повышения цен на сезонные овощи, перенос ежегодного сезонного минимума цен на более поздний срок (август)». Однако каких-то существенных рисков для урожая зерновых и технических агрокультур, которые могут вызвать резкий рост на мировых биржах и цен в России, эксперты Центра пока не отмечают.



Дефицита зерна не ожидается благодаря более высоким по сравнению с прошлым годом запасам, а также сохранению объемов экспорта на уровне 2015/16 года (тогда он составил 33,9 млн т). «Таким образом, не предполагается существенного увеличения цен на зерно, а значит, и роста инфляции значительно выше прогнозных 4%", — соглашается руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. По ее оценке, урожай зерна в этом году может быть на 10−15% меньше, чем в 2016-м, когда рекордный сбор вкупе с укреплением рубля повлиял на замедление инфляции до 5,4%. Сейчас на монетарные показатели экономики России в большей степени влияет укрепление национальной валюты, добавляет она.



Временные благоприятные факторы, такие как последствия укрепления рубля в январе-апреле 2017 года, могут действовать как минимум до середины года, полагают эксперты ЦБ. Инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков продолжают снижаться, а оживление спроса позволяет производителям в большей степени переносить рост издержек в потребительские цены. Этот фактор инфляционного давления будет действовать на протяжении оставшейся части года и во втором полугодии может повысить риски для удержания инфляции вблизи целевого показателя на среднесрочном горизонте, говорится в бюллетене ЦБ.

