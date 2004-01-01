Ориентировочные сроки начала уборочной кампании на Ставрополье перенесены на конец июня, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Владимира Ситникова. Причина — особые погодно-климатические условия в этом году. Так, в 12 из 26 районов края посевы агрокультур были подтоплены в результате обильных осадков и паводка. «Общая площадь пострадавших угодий составила 28 тыс. га, сумма предварительного ущерба оценивается в 175 млн руб.», — говорится в сообщении. Еще на 350 тыс. га сельхозугодий выявлено заселение саранчи, треть из этих площадей уже обработаны средствами защиты. Хозяйствам выданы препараты для борьбы с саранчой на общую сумму 28 млн руб., еще 15 млн руб. по инициативе главы края дополнительно направлено на эти цели из резервного фонда региона.



Обычно уборка зерновых на Ставрополье стартует после 15 июня. В то же время в 2016 году она началась также позже намеченных сроков из-за обильных осадков: о начале уборочной кампании было объявлено 21 июня. В результате, по данным Росстата, в прошлом году на Ставрополье было собрано 10,25 млн т зерновых и зернобобовых культур — 8,5% от всего урожая в стране.



«Задержка на одну-две недели сейчас наблюдается в большинстве зернопроизводящих регионов страны. Фактически везде температурный режим мая оказался ниже нормы и средних многолетних значений. А значит, вегетация происходит не столь интенсивно», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По данным космического мониторинга, проведенного Национальным союзом агростраховщиков (НСА), похолодание в первой половине мая негативно повлияло на озимые агрокультуры в регионах Центрально-Черноземной зоны, в частности, на подавляющей части Тульской области, в ряде районов Рязанской, Липецкой и Московской областей индекс вегетации растений (NDVI) оказался на 10−20% ниже средних многолетних значений. Майские заморозки не прошли бесследно и для большей части Поволжья, особенно для его центральной и северной частей, где вегетационный индекс озимых уменьшился на 20−30%. Упали темпы развития агрокультур и в Сибири, где сроки начала активной вегетации посевов сдвинулись на 7−10 дней. Среди наиболее пострадавших регионов округа — Омская и Новосибирская области, а также центральная часть Алтайского края.



В то же время, задержка уборочной кампании может принести определенные бонусы производителям, обратил внимание Владимир Петриченко. «Во-первых, провал цены, наблюдаемый с началом нового сезона, может быть отсрочен, а во-вторых, этот провал может оказаться несколько скромнее, чем ожидалось. Потому что вопросы качества и наличия качественного зерна будут весьма существенными, а значит, товар может оказаться дороже, чем думали раньше», — полагает эксперт. Ранее о том, что цена на зерно не упадет вплоть до поступления нового урожая говорил «Агроинвестору» и директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. «Несмотря на то, что запасы на 9 млн т выше прошлогоднего показателя, в этом объеме значительное количество некачественного зерна <…> Поэтому цена, которая должна снижаться к концу сезона на фоне больших запасов и ожидания хорошего урожая, на самом деле сейчас не уменьшается», — отмечал он.



В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна в 120,7 млн т в чистом весе, в том числе 73,3 млн т пшеницы. В этом году Минсельхоз ожидал валовой сбор зерновых на уровне не менее 110 млн т, однако позднее прогноз был понижен до 100−105 млн т из-за неблагоприятной погоды весной.



Подмосковная клубника тоже задерживается

Минимум на две недели позже появится и урожай подмосковной клубники. Как сообщил директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, ожидание ягод может затянуться вплоть до июля. «Если в прошлом году мы собирали ягоды 15 июня, то в этом сезоне ждать урожай можно в только в начале июля. Мы ожидаем задержку минимум в две недели», — рассказал РИАМО Грудинин. Кроме того, агрономы совхоза прогнозируют, что в этом сезоне урожай будет примерно на 20% ниже, чем в прошлом году.



В начале мая Минсельхозпрод Московской области сообщал, что реализация клубники, выращенной в Подмосковье, начнется после 15 июня. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин говорил «Интерфаксу», что урожай ягоды ожидается на уровне прошлого года, когда было собрано 1,01 тыс. т (из них 920 т приходится на «Совхоз имени Ленина»), а цена в рознице составит 200−300 руб./кг. 2 июня в Москве стартовал клубничный фестиваль и открылось 84 площадки по продаже свежей ягоды из других регионов России. В среднем упаковка весом 950 г сейчас обходится покупателям в 350 руб.

