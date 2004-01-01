Минсельхоз пересмотрел прогноз валового сбора зерновых в этом году со 110 млн т до 100−105 млн т. Как сообщил в интервью ТАСС глава министерства Александр Ткачев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), снижение прогноза связано с неблагоприятной погодой весной. «Я думаю, что цифра в целом по этому году будет не ниже 100 млн т, но она может быть и 100, и 103, и 105 млн т», — сказал министр. По итогам текущего сезона Россия экспортирует 34−35 млн т зерна, а в следующем — 37−38 млн т, добавил он.



В середине апреля на совещании президента Владимира Путина с членами правительства Ткачев заявлял, что валовой сбор зерновых агрокультур в этом году составит не менее 110 млн т. «Мы рассчитываем на то, что слаженная работа федерального центра, региональных властей, а также сельхозтоваропроизводителей позволит в текущем году, при благоприятных погодных условиях, собрать урожай не менее 110 млн т зерна», — приводила слова Ткачева пресс-служба Кремля. В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна в 120,7 млн т в чистом весе, в том числе 73,3 млн т пшеницы. Утвержденные изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы предполагают, что в нынешнем году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составит 104 млн т, а урожая в 110 млн т предполагается достичь к 2020-му.



Аналитический центр «СовЭкон» охарактеризовал новый прогноз Минсельхоза на данном этапе как вполне реальный. Сами эксперты центра неделей ранее снизили свой прогноз валового сбора зерна на 3 млн т до 106,5 млн т. По словам руководителя «СовЭкона» Андрея Сизова, обновление прогноза связано с «практически повсеместным заметным снижением вегетационного индекса NDVI не только по сравнению с прошлым годом, но и со средними многолетними показателями», а также сложными погодными условиями в мае, приводящими к задержке сева. «За прошедшую неделю ситуация с севом и развитием посевов зерновых не улучшилась», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Адекватной оценку урожая в 100−105 млн т считает и президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Неординарная майская прохладная погода с дождями и мокрым снегом не оказала катастрофического воздействия на посевы зерновых, но по ряду регионов повлияла на увеличение сроков проведения весенних полевых работ. В то же время основной яровой сев будет проводиться на территории Урала и Сибири, где складываются аномальные погодные условия, в частности, длительный период был сухим, с температурой свыше 20 °C, что может негативно отразится на всходах и их развитии», — сказал «Агроинвестору» Скурихин. В то же время, заметил он, площадь озимого клина, который обычно формирует основной валовой сбор зерна в стране, под урожай 2017 года была увеличена на 1,3 млн га, причем озимые перезимовали хорошо и на сегодняшний день находятся в прекрасном состоянии. «Таким образом, в совокупности всех погодных условий в европейской и азиатской частях страны урожай яровых зерновых может быть несколько ниже, чем в 2016 году, однако с учетом положительной динамики развития озимых общий урожай по итогам текущего года может превысить 100 млн т», — подвел итог Скурихин.



Погодный фактор

По данным космического мониторинга, проведенного Национальным союзом агростраховщиков (НСА), похолодание в первой половине мая негативно повлияло на озимые агрокультуры в ряде регионов Центрально-Черноземной зоны. В частности, на подавляющей части Тульской области, ряде регионов Рязанской, Липецкой и Московской областей NDVI [индекс вегетации растений] оказался на 10−20% ниже средних многолетних значений. Не прошли бесследно майские заморозки и на большей территории Поволжья, особенно в его центральной и северной частях, где вегетационный индекс озимых уменьшился на 20−30%. Упали темпы развития сельхозкультур и в Сибири, где сроки начала активной вегетации посевов сдвинулись на 7−10 дней. Среди наиболее пострадавших регионов в округе — Омская и Новосибирская области, а также центральная часть Алтайского края.



В конце мая проливные дожди вызвали паводки на юге России. Так, по данным Минсельхоза Ставрополья, в девяти районах края пострадали 18 тыс. га посевов, из которых 10,5 тыс. га были подтоплены и 7,8 тыс. га — смыты. Ущерб предварительно оценен в 175 млн руб. Еще несколько тысяч гектаров посевов на Ставрополье повреждены градом, прошедшим 28 мая. Кроме того, в трех районах региона в настоящее время введен режим ЧС из-за нашествия саранчи: по данным краевого аграрного ведомства, из обследованных 454,4 тыс. га полей почти половина оказалась заселена стадными видами вредителя.



Из-за дождей режим ЧС в последние дни мая также был введен в Калининградской области. Пресс-служба правительства региона сообщила о повреждении и гибели посевов агрокультур в результате обильных осадков, материальный ущерб пока не установлен. В ходе опроса, проведенного «АПК-Информ», аграрии Калининградской области признались, что состояние посевов яровых в регионе в настоящее время вызывает серьезные опасения: осадки задержали начало посевной кампании, что отразилось на качестве всходов и объемах ярового сева, а установившаяся сейчас сухая и холодная погода также не благоприятствует развитию всходов растений.



А в Адыгее град, выпавший в ночь на 31 мая, повредил примерно 15−20% посевов кукурузы, показал опрос «АПК-Информ». По данным Минсельхоза, к 31 мая в республике кукурузой было засеяно 39,3 тыс. га, что составляет 103,4% от прогноза.



По состоянию на 1 июня 2017 года яровой сев проведен в России на площади 46,2 млн га или 87,7% к прогнозу (в 2016-м — 47,2 млн га). Яровые зерновые занимают 28,3 млн га или 91,2% от плана (в 2016-м — 29,4 млн га), из них яровая пшеница — 12,3 млн га или 90,8% (в 2016-м — 13,3 млн га), яровой ячмень — 7 млн га или 90,6% (в 2016 году — 7,6 млн га), кукуруза — 2,9 млн га или 93,1% к прогнозу (в 2016-м — 2,6 млн га).

