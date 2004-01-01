Россия в 2016 году потеряла 10 млн т зерна из-за нехватки зерноуборочных комбайнов, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на совещании в Совете Федерации. «Должен отметить, что в прошлом году, хотя и получили рекордный урожай за последние годы — 120 млн т валовый сбор, но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн т зерна за счет того, что не хватало зерноуборочных комбайнов», — цитирует Чекмарева RNS.



По его словам, средняя нагрузка на зерноуборочный комбайн в России составляет 476 га. «Самая высокая нагрузка — в Приволжском федеральном округе, в Уральском, там более 500 га нагрузка на один комбайн. Это, конечно, даст существенные потери при уборке урожая», — добавил Чекмарев.



В США и Франции не менее производительные комбайны убирают за сезон примерно по 60 га, а средняя нагрузка на трактор в США не превышает 40 га, в то время как в России — более 300 га, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. По его словам, учитывая нынешние посевные площади и производительность современных комбайнов, на каждую машину должно приходиться примерно около 300−350 га, чтобы убирать урожай в оптимальные агрономические сроки.



В 2016 году в Росси был собран рекордный урожай зерновых — 120,7 млн т, в том числе 73,29 млн т пшеницы. В этом году, по словам Чекмарева, Минсельхоз прогнозирует сбор в 110 млн т, в том числе 63,7 млн т пшеницы. В то же время российский зерновой комплекс уже сегодня готов производить и производит до 160 млн т, уверен президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Однако в результате колоссальных потерь, доходящих до 40 млн т, мы получаем текущие результаты», — отметил он. Так, по его словам, при биологической зрелости зерна его уборка должна быть проведена в течение пяти-шести рабочих дней. «По расчетам ученых и специалистов, каждый дополнительный день приводит к 1% потерь урожая. В большинстве же зернопроизводящих регионов уборка растягивается на срок до 30 и более дней, — говорит Скурихин. — В результате потери урожая только из-за нехватки сельскохозяйственной техники достигают 15−20%. А это до 15−20 млн т зерна, что легко прослеживается по послеуборочным всходам зерновых агрокультур». Еще 20 млн т потерь происходит из-за недостаточных мощностей по хранению и оборудованию зернохранилищ, использования некачественного семенного материала, а также низкого уровня использования агрохимии, указал эксперт.



По данным Минсельхоза, в 2016 году аграриям было реализовано 3,1 тыс. зерноуборочных комбайнов и 1,1 тыс. тракторов. Таким образом, целевой показатель госпрограммы по зерноуборочным комбайнам был перевыполнен почти в 3,5 раза: в плане на 2016 год предусматривалась закупка лишь 900 единиц, говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2016 году. Однако чтобы остановить выбытие устаревшей сельхозтехники, аграриям необходимо ежегодно приобретать по 8 тыс. зерноуборочных комбайнов и 20 тыс. тракторов, констатирует Скурихин. Порог в 8 тыс. единиц/год называет и Мальцев, отмечая, что эту величину удалось превысить лишь в 2008 году, когда было поставлено чуть более 10 тыс. комбайнов. В другие же годы объем продаж колебался от 3,5−4 тыс. в 2009—2010-х до 6−6,5 тыс. в последние годы. «То есть ситуация в отрасли с технической оснащенностью продолжает ухудшаться», — подвел итог Скурихин.



К 1 января 2017 года в АПК органами Гостехнадзора было зарегистрировано 400,9 тыс. тракторов, что на 9 тыс. меньше, чем к 1 января 2016-го, и 129,6 тыс. зерноуборочных комбайнов — на 1,2 тыс. больше показателя годом ранее. Доля тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет в 2016 году составила 59,6%, зерноуборочных комбайнов — 45,4%.

