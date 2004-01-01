Доля отечественных производителей сельхозтехники должна увеличиться с 54% в 2016 году до 80% к 2030 году, говорится в разработанном Минпромторгом проекте Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 года. Объем производства сельхозтехники в России должен вырасти с 88,6 млрд руб. в 2016 году до 280 млрд руб. в 2030 году, при этом экспорт составит около 93 млрд руб. Загрузку производственных мощностей к этому времени с учетом ввода новых мощностей планируется нарастить до 80−90%, а число занятых в отрасли увеличить в 1,5 раза.



Как говорится в документе, с которым ознакомился «Агроинвестор», реализовывать стратегию предполагается в три этапа. В рамках первого этапа (2018 — 2021 годы) планируется «внедрение финансовых мер гоподдержки, направленных на ускоренное обновление парка техники», что должно привести к резкому спросу на отечественную технику. Для этого Минпромторг предлагает продлить программу 1432 по субсидированию приобретения сельхозпроизводителями техники, предусмотрев постепенное снижение скидок с 15% в 2017 году до 5% к 2021-му. На втором этапе (2022 — 2025 годы) будет идти работа по стимулированию экспортных поставок, а также активная поддержка НИОКР. На третьем этапе (2026−2030 годы) госполитику предполагается сфокусировать на административном и нефинансовом регулировании, а финансовые инструменты применять «для нивелирования негативных макроэкономических тенденций".



Затраты госбюджета на реализацию первого этапа составят 45 млрд руб., второго этапа — 22,4 млрд руб., подсчитал Минпромторг. При этом эффект от реализации стратегии будет значительно выше, уверены чиновники. «Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды напрямую от отрасли достигнут 101 млрд руб., а с учетом эффекта мультипликатора в смежных отраслях — 294 млрд руб.», — полагают авторы документа.



Ассоциация «Росагромаш» считает закладываемые в стратегии целевые показатели вполне выполнимыми, особенно с учетом того, что загрузка предприятий отрасли сейчас невысока. «Рост объема производства сельхозтехники, который мы наблюдали с 2013 года, показывал двузначные цифры ежегодно. Поэтому увеличение этого показателя в три раза к 2030 году вполне реалистично при выполнении закладываемых в стратегии мер», — сказал «Агроинвестору» помощник президента ассоциации «Росагромаш» Вячеслав Пронин. В частности, отметил он, важно продолжение финансирования программы 1432 еще в ближайшие три года. «Это позволит, с одной стороны, предприятиям отрасли до конца финансово оздоровиться и продолжить свои инвестиции, которые они реализуют за четыре года действия программы. С другой стороны, сельхозпроизводители смогут в значительной мере обновить свой парк техники и, как следствие, повысить эффективность своей работы», — отметил Пронин. Уже к 2021 году должно быть достигнуто оптимальное соотношение парка по возрастным и мощностным показателям, полагает он. «И дальше аграрии уже будут заниматься обновлением техники, а предприятия отрасли — развивать экспорт», — добавил Пронин.



В 2016 году объем производства сельхозтехники в России вырос на 59,1% к уровню 2015-го. По данным Минсельхоза, продажи сельскохозяйственных тракторов составили 9,5 тыс. штук (доля российских производителей здесь не превышает 3% рынка, а с учетом сборочных предприятий — 36%). Рынок самоходных сельскохозяйственных машин в 2016 году оценивается в 7,2 тыс. штук, доля отечественных производителей здесь равнялась 72% (с учетом крупноузловой сборки — 97%). В сегменте прицепных и навесных сельскохозяйственных машин отгрузки в прошлом году равнялись 41,3 тыс. штук, средняя доля российских предприятий - 43%. По данным таможенной статистики, объем экспорта продукции сельхозмашиностроения (включая запасные части и продукцию сборочных предприятий) составил 8 млрд руб., увеличившись на 15,9% к 2015 году.

