По итогам 2016 года рост производства зерноуборочных комбайнов в России cоставил более 30%, кормоуборочных комбайнов — более 60%, энергонасыщенных тракторов — 60%, прицепной техники — 37%. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Министр напомнил, что в 2016 году правительство предоставило 11 млрд руб. сельхозмашиностроителям на компенсацию скидки, которая предоставляется аграриям. В результате было поставлено 15,5 тыс. единиц новой техники.



По данным Минпромторга, в 2017 году правительство дополнительно выделит 13,7 млрд руб. на продолжение программы по компенсации скидок в 25−30% в рамках программы 1432. Эти средства предполагалось выделить в проекте федерального бюджета в 2017 году и по 10 млрд руб. в 2018—2019 годах. Однако Госдума при принятии бюджета финансирование не предусмотрела. Тем не менее, по словам Мантурова, правительство господдержку ключевых отраслей промышленности на общую сумму 107,5 млрд руб. все же решило обеспечить. Из них более 60 млрд руб. пойдет на автомобильную промышленность, 2,2 млрд руб. — легкую, 1 млрд руб. — отрасль пищевого машиностроения и 13,7 млрд руб. — сельхозмашиностроение. Мантуров заверил главу государства, что этот объем поддержки правительством согласован и в скором времени будут подготовлены все нормативные акты.



Кроме того, одобрены меры по поддержке экспорта, в результате чего объем экспорта в сельскохозяйственном машиностроении к 2018 году должен увеличиться в два раза, заявил Мантуров. Ранее он заявлял о цели увеличить продажи за рубеж российской сельхозтехники в четыре раза к 2025 году — в страны СНГ и дальнего зарубежья, в том числе в Европу.



В начале 2017 года комбайностроение уверенно демонстрирует тенденцию роста, несмотря на то, что для сельхозмашиностроения поздняя осень и зима традиционно считаются сезоном низкого спроса, говорится в отчете «Ростсельмаша» (объединяет 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler на сборочных площадках в России, США, Канаде и ЕС). В январе, рассказал директор по маркетингу Прохор Дармов, «Ростсельмаш» должен выпустить более 500 комбайнов, что почти на 70% выше прошлогоднего показателя. В октябре-декабре 2016 года компания увеличила производство на 40% к аналогичному периоду 2015 года.



Расширил производство и краснодарский завод Claas, где в 2015 году была открыта вторая линия. Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия, производство комбайнов в прошлом году увеличилось в полтора раза, тракторов — на треть. Кроме того, около 240 «комбайновых эквивалентов» завод произвел в виде комплектующих (почти 50 тыс. шт.), основная часть которых была экспортирована на головной завод Claas в немецком Харзевинкеле.



По данным ассоциации «Росагромаш», за период с 2013 по 2015 год по программе 1432 было закуплено 4,5 тыс. комбайнов российского производства, 4,5 тыс. прицепной техники и 1,5 тыс. тракторов. Если в 2013 году доля техники российского производства на рынке составляла 24%, то в 2016 году она достигнет 54%. Как следует из прогноза Минсельхоза, продажи зерноуборочных комбайнов и тракторов до 2020 года будут расти на 10% ежегодно. Одной из основных причин роста в министерстве называют низкую обеспеченность аграриев техникой: если в США на 1 тыс. га пашни приходится 26 тракторов и 18 комбайнов, то в России — четыре и три соответственно. Кроме того, в России остается высоким процент устаревших машин: доля техники старше 10 лет в сегменте тракторов превышает 60%, комбайнов — почти 50%.



Помимо господдержки и фактора низкой базы на рост производства сельхозтехники также повлияла девальвация рубля, в результате которой отечественная техника стала более доступной, ранее отмечал «Агроинвестору» замдиректора ассоциации «Росагромаш» Денис Максимкин. Однако этот эффект, по его словам, постепенно «съедается» экономикой, и в 2017 году он уже не будет оказывать такого влияния, как в 2015 году. Кроме того, из-за рекордного урожая цены на зерно пошли вниз, что также может негативно сказаться на продажах техники.

