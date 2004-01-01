Одной из основных причин ожидаемого роста рынка техники Минсельхоз называет низкую обеспеченность аграриев техникой и высокий процент устаревших машин (доля техники старше 10 лет в сегменте тракторов превышает 60%, комбайнов — почти 50%). Как отмечают в Минсельхозе, для оптимального состава российского парка сельхозтехники нужно закупить еще 147 514 тракторов (на общую сумму 250,8 млрд руб.), 74 340 зерноуборочных комбайнов (на 1,2 трлн руб.).

Государство стимулирует продажи за счет нескольких программ, главная из которых — субсидирование 25−30%-ной скидки на выпускаемую в России сельхозтехнику. В 2016 г. на эту госпрограмму было выделено 9,86 млрд руб. В ней участвовало почти 50 компаний, сумевших реализовать свыше 11 тыс единиц техники.

Сами производители активно занимаются не только расширением производственных мощностей, но вкладывают деньги в инновационные разработки. Как писал журнал «Агротехника и технологии» в статье «Лицом к отечественному» (сентябрь 2016), «после того, как Ассоциация «Росагромаш» провела анкетирование российских производителей сельхозтехники, выяснилось, что 5−7% от суммы своей выручки они тратят на НИОКР, разработку инноваций и их внедрение на производстве. Как рассказывает помощник президента Ассоциации «Росагромаш» Вячеслав Пронин, эти данные были сопоставлены с отчетами, которые публикуют крупнейшие мировые производители сельхозтехники, и оказалось, что уровень расходов на НИОКР в России на общемировом уровне. Однако не будем забывать, говорит эксперт, что в 1990-е годы отечественное машиностроение находилось в стагнации, поэтому сегодня нашей стране необходимо опережающее развитие этого направления и мы просим у государства поддержки. Если бы наши заводы стартовали с зарубежными производителями «с равных площадок», то конкуренция была бы на равных и мы бы не обращались за поддержкой, а действовали бы по законам рынка, объясняет Пронин. Но у зарубежных производителей этап активной помощи государства прошел лет 10 назад, поэтому они сумели превратиться в гигантов. Точно так же у них вливали в проведение модернизации и НИОКР, а сейчас идет поддержка доступа на рынки для наращивания объемов выпуска. То есть ничего нового и сверхъестественного Ассоциация «Росагромаш» от государства не просит».

При сохранении госпрограммы субсидирования скидок рынок в 2017 г. может вырасти на 30%, без нее — на столько же упасть, прогнозирует «Росагромаш». У аграриев невысокая покупательная способность, в том числе из-за налоговой нагрузки и дорогих кредитов. На продолжение программы обновления парка сельхозтехники в следующем году Минсельхоз запрашивает 13 млрд руб. По оценке отраслевых союзов, оптимальная сумма на 2017 г. — около 15 млрд руб. с учетом долга по текущему году в размере более 3 млрд руб.