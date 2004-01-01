За первые девять месяцев 2016 года производство зерноуборочных комбайнов выросло на 47,1%, по итогам года рост может составить 32,6%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития «Тенденции развития в секторах экономики». В 2015 году падение производства зерноуборочных комбайнов составило 17,5%. Как отметили в министерстве, рост производства обусловлен действием правительственного постановления 1432, предполагающим выделение госсубсидий аграриям на закупку техники в размере 25−30% от ее стоимости. Кроме того, сыграли роль госсубсидии в размере 1,5 млрд руб., выделенные в сентябре производителям в целях компенсации части затрат на транспортировку продукции сельскохозяйственного машиностроения и улучшение технических характеристик (омологацию), отметили в Минэкономразвития.

По подсчетам «Росагромаша», производство зерноуборочных комбайнов за девять месяцев 2016 года увеличилось на 35%, однако рост производства всей сельхозтехники за рассматриваемый период в денежном выражении составил 60%. Как рассказал «Агроинвестору» замдиректора ассоциации «Росагромаш» Денис Максимкин, такой скачок обусловлен сразу несколькими факторами. «Во-первых, мы постоянно выпускаем на рынок новые модели техники. У нас ежегодно становится в серийное производство более 70 моделей - тракторы, комбайны, почвообрабатывающая и посевная техника, техника для защиты растений, заготовительная и зерноочистительная техника, сушилки и т. д. », — сказал Максимкин. Во-вторых, безусловно, существенное стимулирующее влияние оказало постановление 1432, в рамках которого в 2016 году на господдержку обновления парка сельскохозяйственной техники было выделено 9,9 млрд руб. «Эти деньги закончились уже к 15 сентября. Программа оказала влияние на все — и на рост производства, и на развитие новых производственных мощностей, и на рост инвестиций, и новые рабочие места: за девять месяцев в отрасли дополнительно создано 2,3 тыс. рабочих мест», — отметил Максимкин.

Третий фактор роста производства — это девальвация рубля, в результате которой отечественная техника стала более доступной. Наконец, положительно сказались на выпуске комбайнов и цены на зерно. «До конца сентября они держались выше 10 тыс. руб./т. Мы же достаточно сильно зависим от цен на зерно — если цены на зерно высокие, техника покупается, если цена падает, соответственно, приостанавливаются и продажи техники», — сказал Максимкин.

Ранее в Минсельхозе отмечали достаточно низкую обеспеченность российских сельхозпроизводителей тракторами и комбайнами по сравнению с их зарубежными коллегами. Так, данным замглавы департамента растениеводства министерства Павла Бурака, на протяжении пяти лет обеспеченность сельхозорганизаций остается на уровне 150 лошадиных сил на 100 га посевных площадей, в стране эксплуатируется около 150 тыс. комбайнов, при том что их парк должен составлять 250 тыс. единиц. Однако продолжится ли рост производства комбайнов и сельхозтехники в 2017 году, неизвестно, констатирует Максимкин. «Сейчас опубликован проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, средства на программу 1432 В нем вообще не заложены и есть большие опасения, что они там появятся. Также эффект девальвации постепенно съедается экономикой, и в 2017 году уже не будет такого эффекта, как в 2015 году. Кроме того, цены на зерно из-за рекордного урожая сейчас тоже пошли вниз. Эти факторы говорят о том, что если не будет поддержки по 1432, может произойти коллапс в отрасли», — предупредил Максимкин.