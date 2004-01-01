17 ноября в Минске состоялось пятое заседание Двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Алтайским краем. На совещании присутствовали руководители почти всех крупнейших производителей сельскохозяйственной, дорожной техники, энергетических компаний Белоруссии.

Во ходе последнего визита белорусов на Алтай стороны отметили необходимость создания «дорожных карт» сотрудничества. Для конкретизации мероприятий по каждому значимому направлению в сегодня Минске работает алтайская делегация, состоящая из руководителей промышленных предприятий.

Необходимость повышения товарооборота между Белоруссией и Алтайским краем уже неоднократно отмечалась как самими аграриями, так и главами регионов. Белорусы готовы не только продавать свою продукцию, но и производить ее в Алтайском крае с участием местного промышленного потенциала.

Вице-губернатор Алтайского края Виктор Мещеряков заявил о готовности предприятий региона к расширению кооперации с белорусскими заводами. В Алтайском крае уже сформирован достойный список потенциальных партнеров, заинтересованных в расширении кооперации. Проекты по созданию совместной техники успешно реализуют предприятия Алтайского кластера аграрного машиностроения.

Как сообщает пресс-служба Алтайского края, стороны договорились завершить оформление документов и открыть филиал по сборке комбайнов уже в текущем году. Это позволит предприятию рассчитывать на меры федеральной господдержки. Также в протокол заседания был добавлен пункт, касающийся адаптации дизелей Алтайского моторного завода на дорожно-строительную технику «Амкодор» и тракторы «МТЗ». Предприятиям республики рекомендовано рассматривать алтайский Завод механических прессов в качестве потенциального поставщика кузнечно-прессовых машин. Кроме того, решено оказать содействие алтайскому «Сибэнергомашу-БКЗ» в осуществлении поставок энергетического оборудования в адрес белорусских «Гомельэнерго», Минской ТЭЦ, Минскэнерго и Витебскэнерго.



Алтайская «Агроспецмашина» наращивала свою долю в машинокомплектах «Бобруйскагромаша» более 10 лет. По некоторым видам техники достигнута локализация в 60%. До конца 2016 года предприятие планирует выпустить почти 850 сельхозорудий. В этом году на полях края в уборке урожая задействовали два комбайна «Алтай-Палессе», собранных в «Агроцентре» с использованием алтайских двигателей. Мощности предприятия позволяют сегодня собрать более 100 комбайнов в год, что закрывает потребности региона. До конца года на базе «Агроцентра» в регионе откроют российско-белорусское предприятие по сборке комбайнов — филиал «Брянсксельмаша». Первую партию, укомплектованную алтайскими дизелями, шинами и дисками, планируют реализовать к уборочной кампании 2017 года.