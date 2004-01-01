Количество сельскохозяйственной техники в России за период с 2005 по 2015 годы упало в среднем более чем на 50%, говорится в сообщении J’son & Partners Consulting. Компания провела исследование сельскохозяйственного рынка ведущих мировых экономик с учетом их уровня механизации и подсчитала, что в России снижение касается практически всех видов техники, в частности, число тракторов сократилось на 51%, плугов — на 57%, культиваторов — на 47%.



«Несмотря на наличие механизмов государственной поддержки АПК, финансирование отрасли является недостаточным. В 2015 году инвестиции в основной капитал сократились на 12,9%", — отмечается в отчете по результатам исследования. Благодаря росту субсидий на покупку сельхозтехники по льготным ценам число приобретенной техники было увеличено в 1,4 раза, однако данные темпы недостаточны. «Выполнен план только по поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам план еще не достигнут», — отметили аналитики J’son & Partners Consulting.



По их оценке, в 2014 году доля России в закупках тракторов в мире составляла лишь 2%, при том что на Индию приходилось 28%, на Китай — 24%. «Индия и Китай стремительно наращивают уровень механизации сельского хозяйства. В Китае рынок сельхозтехники рос со среднегодовым темпом 13,3% в течение последних пяти лет. В Индии в период с 2002 по 2014 год продажи тракторов выросли более чем в три раза», — констатируют авторы. На США в 2014 году приходилось 10% всех закупок тракторов, среднегодовой темп роста рынка в период с 2010 по 2015 год составил 5%. В Евросоюзе, как и в России, парк техники постепенно сокращается, однако ее сложность и мощность растут. Так, например, в Германии за 50 лет количество ежегодно закупаемых тракторов упало в три раза, при этом средняя мощность трактора достигла 155 л. с., что в два-три раза выше показателей на азиатских рынках. Доля стран Евросоюза в мировых закупках тракторов в 2014 году составляла 8%.



Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что по итогам 2016 года рост производства зерноуборочных комбайнов в России cоставил более 30%, кормоуборочных комбайнов — более 60%, энергонасыщенных тракторов — 60%, прицепной техники — 37%. В прошлом году машиностроителям из бюджета было выделено 11 млрд руб. на компенсацию скидки в 25−30%, которая предоставляется аграриям по программе 1432. В результате, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, аграрии смогли приобрести более 17 тыс. единиц новой техники. «То есть переоснащение идет довольно ударными темпами, если сравнить с тем, что происходило, например, пять-десять лет назад», — сказал Медведев на заседании правительства 2 марта. Глава Минсельхоза Александр Ткачев в ответ отметил, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве эксплуатируется более 450 тыс. тракторов, но 60% из них работают уже более 10 лет. Ранее замглавы департамента растениеводства Минсельхоза Павел Бурак заявлял, что на протяжении пяти лет обеспеченность сельхозорганизаций техникой остается на уровне 150 л. с. на 100 га посевных площадей, в стране используется около 150 тыс. комбайнов, при том что их парк должен составлять 250 тыс. единиц.



В этом году на субсидирования покупки новой техники предполагается направить 13,7 млрд руб., в результате чего, прогнозирует Минсельхоз, аграриями будет приобретено более 15 тыс. единиц прицепной и навесной техники, 6 тыс. зерно- и кормоуборочных комбайнов, около 3 тыс. энергонасыщенных тракторов. Как полагает директор ассоциации «Росагромаш» Алла Елизарова, при продолжении реализации программы до 2021 года аграрии смогут «в кратчайшие сроки обновить парк сельхозтехники», а доля отечественной техники на внутреннем рынке достигнет 70%.

