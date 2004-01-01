В 2017 году сельхозпроизводители смогут приобрести на льготных условиях более 20 тыс. единиц современной сельхозтехники, что почти в два раза больше, чем в 2016-м. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает пресс-служба министерства. «Данные, полученные нами в первом квартале 2017 года, подтверждают выполнение этих планов: рост производства энергонасыщенных тракторов составил 50%, зерноуборочных комбайнов — более 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года», — сказал министр.



На финансирование производителей сельхозтехники в 2017 году из бюджета выделено 13,7 млрд руб., благодаря которым аграрии могут покупать технику на льготных условиях, напомнил Мантуров. Как сообщил «Агроинвестору» помощник президента ассоциации «Росагромаш» Вячеслав Пронин, скидка в этом году составляет 15%. «По сравнению с прошлым годом она сократилась на 10 процентных пунктов», — сказал он. В последующие три года скидка должна продолжить постепенно уменьшаться и к 2021 году составить 5%, следует из проекта Стратегии развития сельхозмашиностроения в России до 2030 года, разработанной Минпромторгом. «Плановое снижение скидки, с одной стороны, позволяет оказать поддержку большему количеству сельхозпроизводителей, так как одних и тех же денег хватает на большее число техники. С другой стороны, избежать рыночных шоков», — поясняет Пронин.



К 1 января 2017 года Гостехнадзором в АПК зарегистрировано 400 тыс. тракторов, что на 9 тыс. меньше, чем к 1 января 2016 года, почти 130 тыс. зерноуборочных комбайнов (на 1,2 тыс. больше) и 15 тыс. кормоуборочных комбайнов (на 0,7 тыс. меньше). Как следует из справки Минсельхоза о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, доля тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет в 2016 году составила 59,6% (в 2015 году — 60,3%), по зерноуборочным комбайнам эта доля осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом — 45,4%, по кормоуборочным — увеличилась до 44,4% (в 2015 году — 42,9%). По оценке «Росагромаша», при реализации заложенных в проекте стратегии мер поддержки уже к концу 2021 года может быть достигнуто оптимальное соотношение парка по возрастным и мощностным показателям. «И дальше аграрии уже будут заниматься обновлением техники, а предприятия отрасли — развивать экспорт», — сказал Пронин.



В 2016 году на субсидирование производителей сельхозтехники из бюджета было направлено 11,2 млрд руб. По данным Минсельхоза, в течение прошлого года аграриям было реализовано 17,4 тыс. единиц техники, в том числе 3,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,1 тыс. тракторов и 260 кормоуборочных комбайнов, а также 13 тыс. единиц других видов техники. В стоимостном выражении производство сельхозтехники в России выросло на 58%, с 55,7 млрд руб. до 88,2 млрд руб., в том числе энергонасыщенных тракторов — в 2,1 раза (с 6,4 млрд руб. до 13,4 млрд руб.).



Доля отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке по итогам прошлого года увеличилась на 14 процентных пунктов, с 40% до 54%. В соответствии с проектом стратегии развития сельхозмашиностроения, к 2030 году этот показатель должен быть доведен до 80%. Одновременно к 2030 году поставлена задача нарастить экспорт российских сельхозмашин до 50% от объемов потребления на внутреннем рынке (по итогам 2016 года — 10%). Приоритетными рынками для отечественного сельхозмашиностроения должны стать Евросоюз, Южная Африка, Австралия, Китай, Северная Америка. Согласно проекту, объем производства сельхозтехники в России должен вырасти с 88,6 млрд руб. в 2016 году до 280 млрд руб. в 2030 году, при этом экспорт составит около 93 млрд руб. Загрузку производственных предприятий к этому времени с учетом ввода новых мощностей планируется нарастить до 80−90%, а число занятых в отрасли увеличить в 1,5 раза. Затраты госбюджета на реализацию стратегии в 2018—2021 годах должны составить 45 млрд руб., в 2022—2025 годах — 22,4 млрд руб.

