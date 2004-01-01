Посевы теплолюбивых агрокультур пострадали от майских заморозков, сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». «От недостатка тепла пострадали теплолюбивые культуры, к которым относятся и сахарная свекла, и подсолнечник, и кукуруза. Это касается Курской, Орловской, Липецкой областей, где заморозками повреждены эти культуры», — сказал он. При этом Вильфанд подчеркнул, что озимые зерновые, урожайность которых существенно выше, чем у яровых, не пострадали. По мнению главы Гидрометцентра, урожай зерна в России ожидается около и выше многолетних значений, однако прошлогоднего рекорда ожидать не стоит. Ранее Вильфанд также отмечал, что холодный и влажный май является одним из предвестников хорошего урожая зерновых.



Председатель Комитета по АПК Курской области Иван Горбачев рассказал «Агроинвестору», что заморозки уничтожили около 4 тыс. га сахарной свеклы. «3 тыс. га уже пересеяно. Кроме того, мы пересеяли 1 тыс. га кукурузы», — добавил он. Наличие проблем, связанных с резким похолоданием в начале мая, подтвердил и гендиректор управляющей компании «Русский дом» (Курская область) Олег Кананыхин. «У нас погибло 1390 га всходов сахарной свеклы, что составляет 25,1% от всего массива посевов этой агрокультуры на предприятиях холдинга. Из них 1142 га пересеяно кукурузой, а 248 га — сахарной свеклой. Насколько нам известно, проблемы со свеклой есть не только у нас», — поделился Кананыхин.



Также Горбачев сообщил, что в Курской области озимые (500 тыс. га) «в полном порядке», как и яровые зерновые агрокультуры. Кананыхин оценил состояние озимых «Русского дома» как удовлетворительное. Он добавил, что в связи с низкими температурами всходы теплолюбивых агрокультур — сои, кукурузы, подсолнечника — отстают в развитии.



Руководитель группы компаний «Трио» (Липецкая область) Геннадий Уваркин рассказал, что у них погибло примерно 8% посевов сахарной свеклы. «Также был поврежден ячмень, досталось и озимой пшенице», — отметил он. Уваркин подчеркнул, что все пострадавшие агрокультуры также уже пересеяны. Тем не менее, по его словам, нет оснований предполагать, что урожайность в компании в этом году снизится.



Такого же мнения придерживается Горбачев. «Я думаю, что урожай в этом году будет не меньше, чем в прошлом. В 2016-м валовой сбор зерна в регионе составил около 4,5 млн т при средней урожайности 45 ц/га. Сахарная свекла дала нам 5,6 млн т при урожайности 480 ц/га, — привел данные чиновник. — Я думаю, те благоприятные условия, которые уже сегодня начинают складываться, сохранятся и дальше, так что урожайность должна быть не хуже прошлогодней». А вот Кананыхин не готов делать прогнозы, так как многое будет зависеть от дальнейших погодных условий, но в целом он согласен с мнением главы Гидрометцентра.



По данным Минсельхоза, к 26 мая в целом по стране яровой сев проведен на 39,3 млн га или 74,7% к прогнозу. В том числе в Южном федеральном округе яровые засеяны на 4,8 млн га или 76,3%. В Северо-Кавказском федеральном округе — 1,7 млн га или 93,7%. В Центральном федеральном округе — 8,2 млн га или 87,6%, в Приволжье — 12,8 млн га или 81,9% к прогнозу. В Сибирском федеральном округе сев проведен на 7,9 млн га или 61,5% к прогнозу, на Урале яровыми засеяли 2,8 млн га или 61,3%. В Северо-Западном федеральном округе — 255,2 тыс. га или 51,4%, на Дальнем Востоке — 948,9 тыс. га или 51,2% к прогнозу.

