Посевы озимых агрокультур в России в 2017 году погибли на минимальной площади. Об этом сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в ходе совещания в Совете Федерации о проведении уборочных сельскохозяйственных работ в 2017 году. «Озимые сохранились в этом году неплохо. Гибель всего 364 тыс. га — это самое минимальное количество», — отметил он.



По словам чиновника, низкая гибель озимых в этом году связана не только с погодными условиями, которые были хорошие, но и с улучшением технологий аграриями. «Сельхозпроизводители научились работать, и гибель с каждым годом все меньше и меньше за счет того, что достаточно внесено минеральных удобрений с осени, хорошие семена засевают, и техника тоже уже отработана», — подчеркнул Чекмарев.



В то же время, Национальный союз агростраховщиков провел космический мониторинг озимых в Приволжском федеральном округе и сделал вывод, что майские заморозки не прошли бесследно для агрокультур на большей территории региона. Сроки начала активной вегетации посевов сдвинулись на две-три недели, наблюдается ярко выраженная задержка в развитии растений. «Критическая ситуация складывается в центральной части и на севере Поволжья, — говорит президент НСА Корней Биждов. — В зоне риска остаются Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, равнинная часть Башкирии, центр и север Нижегородской области, северные территории Чувашии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей». На момент мониторинга НСА показатели вегетационного индекса озимых в этих регионах оказались на 20−30% ниже средних многолетних значений. Очевидно, что на развитии растений сказались майские холода, сопровождавшиеся в отдельных областях заморозками и снегом.



Итоги проводимых союзом исследований на базе космического мониторинга подтверждаются прогнозами МЧС. «Сравнивая показатели вегетационного индекса, можно констатировать, что в этом году растения развиваются намного хуже прошлого, урожайного года. Да и сравнение с данными 2010 года тоже не дает поводов для оптимизма, — считает Биждов. — Особенно отчетливо отклонения в развитии в худшую сторону в этом году видны на примере центральной и северной части ПФО — даже в 2010 году здесь ситуация была намного лучше». Тогда, напомнил он, на гибель урожая повлияла летняя засуха, охватившая 26 регионов страны. В итоге пострадало более 21,5 тыс. хозяйств, на площади 13,3 млн га посевы погибли. По данным Счетной палаты, прямой ущерб от засухи составил 41,8 млрд руб. По прогнозу Гидрометцентра, в июле этого года на востоке и северо-востоке ПФО также ожидается дефицит осадков, при этом средняя температура воздуха будет выше нормы.



Такие условия складываются на фоне существенного сокращения страхования урожая сельхозкультур и в ситуации, когда многие регионы вынуждены и вовсе от него отказываться. По данным НСА, в этом году в Приволжье не запланировали расходы на страхование в области растениеводства Самарская и Кировская области, Марий Эл, Удмуртия. Также не ясна ситуация с объемами поддержки в Ульяновской и Нижегородской областях, Пермском крае. При этом даже в благополучные агроклиматические годы — с 2012 по 2016-й — страховые выплаты сельхозпроизводителям Приволжья составили около 7,4 млрд руб., информирует Биждов. «Одна из основных причин отказов от страхования — резкое сокращение финансирования и введение средств на страхование в «единую субсидию», вынуждающее отказываться от страхования даже те регионы, в которых ранее оно было развито», — отмечает он.



Между тем, рентабельность выращивания основных видов зерновых (пшеница, рожь, ячмень) в сезоне-2017/18 продолжит снижаться. Как на отечественном, так и на международном рынке наблюдается перепроизводство продукции и увеличение запасов, что приводит к уменьшению цен реализации, говорит консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. Уже в апреле 2017 года средние цены на фуражную пшеницу в России были на 24% ниже, чем годом ранее, на продовольственную рожь — на 21%, на фуражный ячмень — на 22%. Пока экспортные цены на новый урожай пшеницы с поставкой в августе находятся на уровнях прошлого сезона — $174−175/т FOB, говорит директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Но курс рубля к доллару в середине мая был существенно ниже, чем в прошлом году — 57 руб./$1 против 64,9 руб./$1. Поэтому по доходности зерновых агрокультур в новом сельхозгоду изменение может быть только в худшую сторону, уверен он.

