Кратковременное похолодание в начале мая негативно повлияло на озимые агрокультуры в ряде регионов Центрально-Черноземной зоны, показал космический мониторинг, проведенный Национальным союзом агростраховщиков (НСА). Как говорится в сообщении союза, неблагоприятная ситуация с развитием озимых складывается на подавляющей части Тульской области, на западе и юго-западе Рязанской области, на севере и северо-западе Липецкой области и на юге Подмосковья.



«В этих регионах наблюдается снижение абсолютных показателей NDVI [индекс вегетации растений] на 10−20% от средних многолетних значений. Это объясняется значительным понижением температурного фона в конце второй декады апреля, когда ночью температура опускалась до -3−5°С, а также резким понижением температуры до 2−3°С выше ноля, зафиксированным 4−5 мая», — говорится в сообщении НСА. Также отрицательно повлияло уменьшение уровня накопительных осадков: в Тульской и Рязанской областях этот показатель ниже прошлогодних значений в полтора-два раза.



y Резкое падение температурного фона привело к повреждению посевов сахарной свеклы на площади 40 тыс. га в ряде регионов Центрального федерального округа. Так, по данным Союзроссахара, в Липецкой области посевы погибли на более 30 тыс. га, что составляет около четверти всех посевов агрокультуры (по данным Минсельхоза, в регионе к 12 мая свеклой было засеяно 125,4 тыс. га). В Курской области гибель посевов сахарной свеклы произошла на 2 тыс. га (около 2% ее посевов в регионе), в Орловской области — примерно на 1,5 тыс. га (2,5%). «С учетом наличия семян на российских семенных заводах в Воронеже и Белгороде большая часть посевов может быть пересеяна в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении Союзроссахара. Кроме того, ранее в Краснодарском крае из-за сильных ветров пострадало до 14 тыс. га посевов сахарной свеклы, однако к настоящему времени большая часть посевов уже оперативно пересеяна.



Задержки с посевной

Похолодание, сопровождавшееся дождем и снегом, отрицательно сказалось и на темпах посевной кампании. Так, как сообщал в конце прошлой недели министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, полевые работы были приостановлены на неделю. «В идеале мы до 25 мая должны закончить посевную, но неделю и больше невозможно было выйти в поле. На следующей неделе, если не будет дождя и снега, будем работать», — приводит слова Разина пресс-служба подмосковного министерства. В сообщении отмечается, что за десять дней мая количество осадков в Истринском и Наро-Фоминском районах Московской области составило от 70% до 90% от месячной нормы, а в Клину и Дмитрове 10 мая восстанавливался снежный покров высотой 3−4 см.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 12 мая яровые агрокультуры в Московской области посеяны на 75,7 тыс. га или примерно 30% от запланированной площади. На аналогичную дату прошлого года сев был проведен на 110,7 тыс. га. Также в ЦФО отстает от прошлогоднего темпа ход посевной во Владимирской (38,3 тыс. га против 75,8 тыс. га годом ранее), Ивановской (16 тыс. га против 24 тыс. га годом ранее), Курской (996 тыс. га против 1,005 млн га годом ранее), Смоленской (55 тыс. га против 85,3 тыс. га в 2016 году) и Ярославской (21,2 тыс. га против 37,4 тыс. га) областях. В то же время в целом в Центральном федеральном округе темпы ярового сева опережают прошлогодний уровень: к 12 мая засеяно 6,9 млн га (74% к прогнозу) по сравнению с 6,1 млн га на аналогичную дату 2016 года. В целом по стране яровой сев проведен на 21,4 млн га (в 2016-м — 24,3 млн га).



Воздействие холодов не критично

К настоящему времени яровыми агрокультурами засеяно 40,7% планируемых площадей, что несколько ниже, но сопоставимо с показателями прошлого года, прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Прохладная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега не оказывает катастрофического воздействия на посевы зерновых, но по ряду регионов может влиять на увеличение сроков проведения весенних полевых работ», — сказал он, подчеркнув, что озимые агрокультуры достаточно хорошо перезимовали и сейчас «находятся в прекрасном состоянии».



Нельзя назвать критичной и ситуацию с развитием озимых в Тамбовской, Орловской и на большей части Липецкой области, где наблюдается задержка в вегетации, полагает президент НСА Корней Биждов. «Но чтобы снизить риск недобора урожая, рекомендация аграриям — обследовать посевы, чтобы при необходимости провести соответствующие технологические мероприятия», — отметил он.



В то же время, добавляет Скурихин, основной яровой сев сейчас будет проводиться на Урале и в Сибири, где был длительный сухой период с температурой выше 20 °C, что может негативно отразиться на появлении всходов и их развитии. «Таким образом, учитывая все погодные условия в европейской и азиатской частях страны, урожай яровых зерновых может быть несколько ниже, чем в 2016 году, однако с учетом положительной динамики развития озимых агрокультур общий урожай по итогам текущего года может превысить 100 млн т», — полагает Скурихин. Плановый показатель Минсельхоза по урожаю зерна в 2017 году составляет 104 млн т и в настоящее время, по данным Национального союза зернопроизводителей, причин для изменения прогноза нет.

