В связи с распространением прохладного воздуха с севера на фоне повышенного атмосферного давления в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие дни ожидаются заморозки, сообщает Гидрометцентр. По данным службы, понижение температуры до -3°С ожидается во Владимирской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Орловской, Липецкой и Курской областях. 7 и 8 мая мороз до -4°С прогнозируется в пределах Московской области.



Региональные управления МЧС уже предупредили об угрозе повреждения и гибели сельхозкультур. «Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» от 4 мая, ночью 5 мая по Курской области ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, представляющие опасность для ранних яровых культур», — говорится в сообщении управления МЧС по Курской области. Липецкое региональное управление МЧС, в свою очередь, предупредило, что заморозки в первую очередь угрожают цветкам и завязи плодовых косточковых и семечковых агрокультур и теплолюбивым растениям. «Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой», — говорится в сообщении.



Согласно данным Минсельхоза, к 4 мая яровой сев в ЦФО проведен на 5,3 млн га или 57,2% к прогнозной площади, в том числе в Курской области засеяно уже более 80% от плана, в Орловской области — 69%, в Липецкой области — 68%. Яровая пшеница 486 тыс. га или 82% к плану, яровой ячмень — 1,54 млн га (78%), кукуруза — 467 тыс. га (48%), подсолнечник — 922 тыс. га (74%), сахарная свекла — 607 тыс. га или 98% к плану.



В то же время яровые агрокультуры находятся в такой фазе, когда кратковременное понижение температуры не несет особой угрозы, уточнила «Агроинвестору» представитель Россельхозцентра. «Растения сейчас находятся в малоуязвимой фазе, так как сев только прошел», — сказала она. По ее словам, в первую очередь заморозки опасны для плодовых деревьев в стадии цветения. «Возможно, морозы также могут в какой-то мере нанести вред почкам, если они уже начали раскрываться. Однако массового цветения плодовых деревьев в центре России пока нет, к тому же заморозки ожидаются не длительными», — добавила представитель Россельхозцентра.



«Заморозкам, в основном, подвержена сахарная свекла, которая у нас уже взошла на 80%, однако она в нормальном состоянии выдерживает понижение температуры до 3−5 градусов ниже нуля», — рассказал «Агроинвестору» председатель комитета АПК Курской области Иван Горбачев. При этом он отметил, что ранее на территории региона уже были заморозки, в результате чего 1,2 тыс. га сахарной свеклы, посеянной в апреле, пришлось пересеивать. Кроме того, по его словам, в настоящее время начинает цвести вишня, слива, ранние сорта яблок, однако Горбачев надеется, что заморозки будут небольшими и недлительными, и не нанесут им значительного ущерба.



В целом по стране к 4 мая яровой сев проведен на 12,2 млн га, что составляет 23% от плана на этот год. В том числе на юге России яровые уже заняли 3,5 млн га (56% к прогнозу), на Северном Кавказе — 1,4 млн га (76%), в Поволжье — 1,6 млн га (10,3%). В среднем весенний сев отстает от прошлогодних темпов на 4,6%.

